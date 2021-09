Un tercio de las empresas españolas prevé despidos por el aumento del SMI

Gonzalo Velarde Madrid

Al menos una de cada tres empresas españolas (32%) afirma que la subida del 1,6% del salario mínimo para este año, 15 euros mensuales, desembocará en despidos de parte de la plantilla. Según apunta un sondeo realizado por Infojobs tras conocerse esta medida acordada entre Gobierno y sindicatos, el volumen de compañías que preveía despidos ante un alza de SMI antes del estallido de la pandemia era del 19%, trece puntos menos.

Más allá, la encuesta refleja las reticencias de las empresas ante esta nueva subida: casi una de cada dos pequeñas sociedades se muestra reticente a la aprobación de esta medida, mientras que el 44% de las empresas de menos de 50 empleados sostiene que el nuevo incremento desembocará en una menor contratación; además, el 50% de empresas piensa que la subida afectará a la revisión salarial.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó en este sentido que la decisión de subir el SMI a partir del 1 de septiembre "estaba ya tomada" y que el Gobierno "lo único que ha hecho es darle vueltas a su propio solitario". Además, mantiene que se trata de una decisión "en clave política y no de un planteamiento serio".

"Nuestra posición es que en estos momentos 'no'. En otros momentos hemos dicho que sí a subir el SMI, pero ha subido un 30% en los últimos tres años. Con la que está cayendo, la pandemia, es un momento muy delicado", dijo.

En este sentido, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, llama "a la prudencia" ante la subida de 15 euros pactada entre Gobierno y sindicatos desde el 1 de septiembre. "Sabemos que incrementos moderados en el SMI generan efectos negativos moderados en el empleo, pero que pueden ser más elevados en colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años", ha explicado. Y avisó, eso sí, sobre una subida en el momento actual, en el que la "recuperación es firme, pero las características son de recuperación heterogénea", ya que está siendo más lenta precisamente en los sectores en los que "la incidencia del SMI es elevada, como los servicios o las pymes".

Una 'menor' subida

Tras el acuerdo alcanzado a última hora para la subida del salario mínimo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, remarcó su "satisfacción" por el acuerdo suscrito con los sindicatos, al tiempo que recuerda que hay reformas de calado pendientes. Así, Díaz hizo un llamamiento a la patronal española para que se "resitúe" porque "a veces no negociando se pierde".

"No sé si hablo claro, no negociando se pierde. Ustedes saben que la ministra de Trabajo estuvo dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que hoy tenemos. A veces no pactando se pierde", argumentó la ministra.

Relacionados Así quedan las cuotas de los autónomos con la subida del Salario Mínimo