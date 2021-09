El Banco de España llama "a la prudencia" ante la subida del SMI, que tiene "efectos secundarios"

No es la primera vez que el Banco de España alerta sobre la subida del SMI y cuantifica la pérdida de empleos ante el alza del salario mínimo. Pero este viernes, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha hecho un llamamiento "a la prudencia" ante la subida de 15 euros pactada entre Gobierno y sindicatos desde el 1 de septiembre.

Lo ha dicho en un encuentro este viernes organizado por IESE en su campus de Barcelona, con la profesora de la universidad y consejera del Banco de España, Núria Mas, como moderadora, en el que ha asegurado que "hay que reconocer que tiene efectos secundarios".

"Sabemos que incrementos moderados en el SMI generan efectos negativos moderados en el empleo, pero que pueden ser más elevados en colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años", ha asegurado.

De todos modos, ha avisado de que la evidencia empírica muestra estos efectos en el corto plazo y que es necesario "hacer más estudios", y se ha preguntado por cuáles son las consecuencias en el largo plazo o si un aumento del SMI genera aumentos de productividad.

Ha avisado sobre subida en el momento actual, en el que la "recuperación es firme, pero las características son de recuperación heterogénea", que está siendo más lenta precisamente en los sectores en los que "la incidencia del SMI es particularmente elevada, como los servicios o las pymes".

Aboga por "poner el foco en la formación de los trabajadores"

En todo caso, ha hecho hincapié en que si hay un compromiso político sobre un incremento gradual del SMI y se aceptan los efectos secundarios, se debe "poner el foco en la formación de los trabajadores" para minimizar los efectos.

El Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT alcanzaron en la tarde del jueves un acuerdo para incrementar el SMI en 15 euros, hasta los 965 euros mensuales en catorce pagas, con efectos desde el 1 de septiembre de este año.

Tras el acuerdo alcanzado ayer a última hora, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha remarcado su "satisfacción" por el acuerdo suscrito con los sindicatos para el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), al tiempo que ha recordado que hay reformas de calado pendientes y ha hecho un llamamiento a la patronal española para que se "resitúe" porque "a veces no negociando se pierde".

Díaz estaba dispuesta a subir menos el SMI para sumar a la CEOE

"No sé si hablo claro, no negociando se pierde. Ustedes saben que la ministra de Trabajo estuvo dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que hoy tenemos. A veces no pactando se pierde", ha argumentado.

Díaz, que ya había expresado su satisfacción por la subida del SMI en un acto previo de su agenda en Compostela, ha reiterado que celebra un el acuerdo suscrito con los sindicatos y que se traduce en un alza hasta alcanzar los 965 euros desde el 1 de septiembre.

La patronal se ha descolgado del acuerdo y este viernes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que se trata de una decisión que "ya estaba tomada", formulada "en clave política y no de un planteamiento serio".

Tras reunirse con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, preguntada por la postura de la CEOE, Díaz ha reivindicado el alza y ha proclamado su convicción de que "la principal herramienta para evitar la pobreza laboral se llama SMI".