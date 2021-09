'Foment' demanda Presupuestos sin partidismos y para la recuperación

Estela López Barcelona

La patronal catalana Foment del Treball lanzó este miércoles un mensaje a todos los niveles de administración ante la escalada de desencuentros entre partidos políticos, ya sean parte de los gobiernos o de la oposición: Hacen falta presupuestos públicos para 2022 "no ideologizados" y que se centren en favorecer la recuperación tras la pandemia.

En rueda de prensa para analizar la coyuntura económica, el secretario general adjunto y director de Economía de Foment, Salvador Guillermo, incidió en que un bloqueo en la planificación de las cuentas públicas para el próximo año provocaría mayor desafección ciudadana al percibir que los políticos no se preocupan de las necesidades de la población. Así, abogó por Presupuestos "sin apriorismos que impidan apoyos de otras fuerzas políticas", y por una oposición que contribuya a la gobernabilidad.

Guillermo también advirtió de que no es momento para un aumento "discrecional" de impuestos ni para crear nuevos, al contrario de lo que está pasando en Cataluña. Argumentó que, hasta mayo, el gasto de las comunidades autónomas y local está casi estabilizado, mientras que los ingresos están creciendo a ritmos del 7 u 8%: "Dejemos que crezcan porque crezca la economía y no castiguemos con más impuestos o subidas de impuestos. Este crecimiento no se puede hacer subiendo impuestos. En el caso de Cataluña, el presidente de la comisión de Economía de Foment, Valentí Pich, añadió que la elevada presión fiscal dificulta "ser atractivos a la inversión", y los impuestos también perjudican el objetivo de retorno de sedes empresariales que huyeron de Cataluña por la inestabilidad e incertidumbre que conllevó el procés con el referéndum independentista de 2017.

Respecto a la tendencia inflacionista actual, Guillermo hizo suyas las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre que se moderará para 2022. Consideró que hay un aumento de precios temporal influido por la pandemia y los costes energéticos, pero apeló a "no hacer de ello una lucha de rentas" y entrar en una espiral de aumento de salarios que retroalimente una escalada de precios que se convierta en permanente.

Ayudas europeas

Foment del Treball es firme defensor de aprovechar al máximo las ayudas europeas para la recuperación, si bien Salvador Guillermo reconoció que está habiendo trabas burocráticas en España que se deberían solventar para que el dinero llegue a quien lo necesita y permita mejorar el modelo productivo, combatiendo el déficit de productividad que arrastra el país.

"La tramitación administrativa es a veces engorrosa, esperamos que coja velocidad y los fondos de este año puedan agotarse. Hay que poner el acelerador para que ningún céntimo quede sin gastar por cuestiones burocráticas", adujo.

Medallas por el 250 aniversario de la patronal

Foment del Treball ha anunciado nuevos galardonados con las Medallas de Honor conmemorativas del 250 aniversario de la patronal, que las recibirán en diversos eventos próximamente.

Esta distinción, que reconoce a personalidades e iniciativas que destacan por su aportación al progreso económico, social y cultural, ha incorporado como agraciados al presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, Isidre Fainé; a Susan "Zanny" Minton Beddoes, editora de The Economist; al año Xacobeo, y al conjunto de organizaciones empresariales que forman parte de Foment.

En este último caso, recogerá la medalla la Associació Industria Textil Cotonera (AITPA), en recuerdo del origen de Foment, que fue fundada a iniciativa de industriales catalanes del sector textil.

Las dos primeras medallas se entregaron al editor Javier Godó y al Primer Ministro italiano, Mario Draghi, el pasado mes de junio, y las anunciadas ahora se irán repartiendo en distintos eventos que forman parte de los actos de celebración del aniversario de la entidad, y que se irán sucediendo hasta mediados de 2022.