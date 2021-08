¿Cuándo sabes que un banco central falla? Nada funciona como debería en Japón

La inflación y sus expectativas están ancladas en territorio negativos, los tipos de interés comienzan a subir contra pronóstico y la economía no termina de acelerar. A pesar de que el Banco de Japón ha ido más allá que ningún otro banco central, el país va en la dirección opuesta al resto de economías desarrolladas. La pandemia ha terminado por desnudar la política monetaria y sus medidas extraordinarias.

En el peor momento posible para Japón, las expectativas de inflación no reaccionan y los intereses suben pese a las medidas aplicadas por el banco central. El BoJ, por sus siglas inglés, no ha hecho nada muy diferente a otras instituciones, como la Fed o el BCE para afrontar los efectos de la pandemia en la economía: tipos bajos (negativos para el BCE y BoJ) y compras masivas. Pero hay serios matices.

El banco central de Japón mantiene desplegadas un programa de compras de bonos corporativos y papel comercial hasta un monto de 20 billones de yenes en total (unos 158.000 millones de euros/193.000 millones de dólares), compra ilimitado de deuda pública, tipos al -0,1% y control de la curva de las tasas de interés al 0% para los bonos a diez años. Ningún banco central de una economía desarrollada ha ido tan lejos como le BoJ, sobre todo, con el control de la curva de tipos.

El objetivo de esta medida es garantizar unos costes de financiación bajísimos. Supone comprar de manera ilimitada deuda en la parte larga de la curva para mantener los rendimientos estables en un cierto nivel. Hoy el economista jefe del Institute of International Finance (IFF), Robin Brooks, ha puesto el dedo en la llaga con dos simples gráficos en los que se observa como el BoJ tiene la situación fuera de control.

Japan has the highest real interest rate in the G-3. 5-year 5 year forward breakeven inflation is negative (lhs, red), so the real rate is higher than in Euro zone & US (rhs, red). An example why YCC is no good. It locks in nominal rates, so real rates rise in an adverse shock... pic.twitter.com/Afm0uZhmSN