El recordatorio de la Seguridad Social para las personas que no saben si tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una de las prestaciones más importantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que persigue que el IMV llegue a más personas (actualmente son más de 730.000 las beneficiarias) y por eso recuerda de forma periódica toda la información que el ciudadano puede necesitar al respecto.

Así, el organismo ha informado en su perfil de la red social Twitter de atención a la ciudadanía de que tiene disponible un simulador (al que se puede acceder desde este enlace) para saber si se tiene derecho al IMV o no. Puede ser una herramienta útil para las personas que tienen dudas acerca de si pueden cobrar la prestación o no.

Tal y como informa la Seguridad Social, con este simulador no solo se conoce si la persona tiene acceso o no a la ayuda, sino que además calcula, de forma aproximada, cuál será la cuantía de la prestación. Eso sí, se avisa de que el simulador "no tramita la prestación, para solicitarla tendrás que acceder a los servicios del trámite".

El funcionamiento es sencillo. El simulador va lanzando una serie de preguntas a las que hay que responder: si se vive en España desde hace un año o más, si se vive solo, nuestro estado civil, nuestra edad, si recibimos pensiones, nuestro nivel de ingresos y de patrimonio anual...

El usuario tiene que responder a las preguntas con un 'sí' o un 'no', y en el momento en el que, con ellas, se incumpla algunas de las condiciones para recibir el IMV, el simulador lo anunciará y el proceso finalizará. Es importante no mentir, ya que de lo contrario estaremos falseando la simulación. El objetivo es conocer de forma veraz si tenemos derecho a cobrar la prestación.

Si, por el contrario, tras las preguntas del simulador no incumplimos ningún requisito para cobrarlo, el sistema nos lo comunicará, así como la cantidad aproximada que, en virtud de nuestra situación, podemos recibir.

Para facilitarlo, el sistema lanza de forma inmediata un enlace que envía al ciudadano a la página web en la que se puede empezar el trámite para la solicitud de la prestación. Puede hacer el trámite con certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), Cl@ve PIN o usuario + contraseña, aunque en caso de no disponer de ninguno de esos medios puede recurrir al servicio sin certificado digital para pedir la prestación.