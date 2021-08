El 59% de los gestores administrativos cree que los fondos europeos no ayudarán a las pymes a superar la crisis

Los gestores administrativos alertan de que el 81% de las pymes y autónomos desconocen a que actuaciones se destinan los fondos europeos, según los datos de su Barómetro del mes de julio, lo que va en línea con la percepción de estos profesionales, que consideran, en un 59% de sus respuestas, que los Fondos Next Generation no van a ayudar a la recuperación de las pymes, frente a la opinión de tan solo un 24% que si cree que van a ayudar.

Según el 44% de los gA, sus clientes pymes no han oído hablar de los Fondos Next Generation, frente al 51% que afirma que sus clientes si han oído hablar de ellos.

Otra cosa es que conozcan los posibles destinos de los citados fondos, de tal forma que el 81% de los gA afirman que sus clientes no conocen los posibles destinos de los fondos, frente a un 12% que consideran que sí lo saben.

El Barómetro de los gA del mes de julio ha recabado información sobre las Fondos Europeos Next Generation. Con una participación que supone disponer de datos con un grado de confianza del 95% y un margen de error del 5%, los resultados no dejan lugar a la duda: en opinión de los Gestores Administrativos (gA), estos fondos están pensados para las grandes empresas.

Sobre la intención declarada de sus clientes sobre si van o no a utilizar los Fondos Next Generation, estos afirman que solo el 14% de las pymes tienen intención de acceder a los mismos. El 56% de los gA creen que no se pedirán fondos por parte de las pymes por la generación de burocracia que les supone; otras razones para no hacerlo son la falta de capacidad para cofinanciar proyectos, no entender como deben pedirlos y porque consideran que no están dirigidos a ellas y no quieren perder el tiempo.

Un 40% de los gA considera que los clientes que no van a pedir ayudas no cumplirían los requisitos de elegibilidad que se han establecido para las ayudas europeas; entre otras, estar al corriente de pago con la Seguridad y con Hacienda.

Por todo ello, el 46% de los Gestores Administrativos creen que se van a agotar los Fondos Europeos, frente a un 39% que consideran que no se agotarán. El 83% de los gA piensa que los Fondos están pensados para las Grandes Empresas, mientras el 8% opina que no es así.

Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos, señala que "mucho nos tememos que los Fondos Europeos Next Generation van a pasar de puntillas por las pymes. Como venimos diciendo desde hace meses, todas las medidas de ayuda están más pensadas para las grandes empresas que para las pequeñas.

Y eso es así por el gran desconocimiento que tienen los que deciden, sean Gobiernos o agentes sociales, sobre el funcionamiento de las pymes.

¿Creen que están preparadas las pymes, las más pequeñas, las que más expuestas están a hundirse cuando hay turbulencias, para montar un proyecto que justifique el cobro de las ayudas o que tienen capacidad de cofinanciar? La respuesta es que o se lo ponemos fácil o no accederán a los fondos".

Preguntados los gA sobre la importancia de qué Administración sea la que gestione los fondos, el 77% opina que sí es importante quién gestione los fondos, frente al 13% que considera que no lo es. Y en este capítulo ganan las Comunidades Autónomas, pues en opinión mayoritaria de los Gestores Administrativos son éstas quienes deberían gestionar los fondos.

A estas alturas, las pymes han perdido la confianza en que el Gobierno les facilite las ayudas necesarias para mitigar los efectos negativos de la pandemia. Así lo piensa el 84% de los gA, frente al 10% que no tiene la misma opinión.

"Espero que esta afirmación no extrañe a nadie después de más de 16 meses en crisis sin que se haya observado empatía alguna de gobernantes y agentes sociales por las pymes", señala Santiago.

"Ustedes habrán observado lo que se ha tardado en preparar las ayudas directas por parte primero del Gobierno y luego de las Comunidades Autónomas, y habrán leído sobre las enormes dificultades para consumir las citadas ayudas", continua el presidente de los Gestores Administrativas.

"Ya dijimos hace unos meses que el 43% de las pymes que precisaban ayudas (el 21% de las pymes) no podrían acceder a ellas por problemas en las condiciones de elegibilidad; y ahora nos estamos encontrando muchas pymes desesperadas porque no pueden cumplir con el destino que deben darles a las ayudas.

Los pequeños empresarios y los autónomos no se quieren complicar la vida, por lo que no van a solicitar Fondos Europeos, como no han solicitado ayudas directas y como no han demandado al Estado por el confinamiento. Prefieren sufrir con las pérdidas que tener en la nuca al Estado con sus inspecciones", concluye Santiago.