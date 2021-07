Los barones llevan la batalla de los fondos a la Conferencia de Presidentes

Carmen Obregón Madrid

Este viernes, último del mes de julio, se celebra en Salamanca la XXIV Conferencia de Presidentes en plena quinta oleada de la pandemia -con la imposición de la variante Delta-, con toques de queda territoriales y, con el turismo internacional muy mermado por las restricciones. En este marco, el presidente del Gobierno reúne a sus homólogos autonómicos entre enormes críticas por el desconocimiento del criterio en el reparto de los fondos Next Generation, por la no asignación de fondos covid para 2022 -dinero que serviría para hacer los presupuestos-, con la reforma de la financiación autonómica atascada y, también por la ausencia del president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés.

Por cierto que, el Govern catalán sí que mantendrá un encuentro en la mesa bilateral que se celebrará el próximo lunes, y sobre la cual -tal y como confirmó este jueves el presidente del Gobierno- se pondrán asuntos económicos y relacionados con infraestructuras como el transporte.

El programa

Con previsión de altas temperaturas, con un notable enfado y tensión por parte de los presidentes de las Comunidades Autónomas, especialmente de los populares, trasciende una queja generalizada, y es el formato de Conferencia propiciado por Moncloa, y que no ha tenido en cuenta la celebración de reuniones preparatorias, con el fin de evitar que el día de hoy sea el de una jornada de una foto de familia, acompañada de un desfile de posturas y declaraciones, que desde luego no serán vinculantes, y que por tanto no se tendrán que votar.

De hecho, y en el contexto de los fondos europeos, la reunión importante y de calado será la que de carácter técnico convoca el Ministerio de Hacienda el lunes para hablar de los fondos Next Generation.

La XXIV Conferencia de Presidentes pivotará sobre tres temas fundamentales: vacunación, fondos de la UE y reto demográfico, pero los tiempos de participación serán muy breves. Después de la intervención del presidente del Gobierno -quien también cerrará la jornada- vendrán las interlocuciones de cada uno de los mandatarios autonómicos, que precisamente tendrán cinco minutos para exponer sus argumentos.

Antes, alrededor de las 9 de la mañana, el Rey habrá llegado a Salamanca oren mantendrá un encuentro con las autoridades, así como un encuentro posterior con el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos. Está prevista su marcha a las 10.45h, y el arranque de la Conferencia de Presidentes un cuarto de hora más tarde.

En el día previo a la Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo apeló a la unidad en la celebración de este acto, del que dijo, él ha llegado a convocar hasta en "18" ocasiones -contando así los encuentros mantenidos por videoconferencia durante el estado de alarma.

En esta clave, el presidente presumió de hacer un ejercicio de cogobernanza inédito e histórico, criticó al Partido Popular por crispar, lamentó que Pere Aragonès no acuda a cita de la ciudad del Tormes, y sorteó contestar a un posible chantaje de un secretario de Estado que habría exigido a unas CCAA a votar sus criterios de reparto a la hora de recibir fondos de la UE, dentro del sector del turismo.

A la Conferencia de Presidentes, a la que sí asistirá el lehendakari, Iñigo Urkullu, la precedió este jueves la Comisión del Concierto Vasco, donde el Estado determinó una tasa de referencia de déficit a esta comunidad del 0,9% para 2022 (707 millones), frente al 0,6% que impone al resto de CCAA.

Además, y en esta Comisión también se acordó la concertación de tres figuras impositivas que estaban pendientes, que son los impuestos sobre Transacciones Financieras, Servicios Digitales y el IVA del comercio electrónico, de manera que las haciendas vascas comenzarán a recaudar estos impuestos como haciendas reconocidas, acorde a lo establecido en el Concierto Económico Vasco.

Ante las sospechas de que los asuntos mollares se debatirán de manera bilateral -como defendió esta semana ERC-, El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, lamentó que las "decisiones" no se van a tomar este viernes, sino que "se van a tomar en la mesa en la que esté sentado el presidente del País Vasco y de Cataluña con Pedro Sánchez".

Por cierto que fuentes del Ministerio de Hacienda negaron a eE que Cataluña perciba el 25% de las compensaciones por la liquidación negativa de 2020, siendo Andalucía la primera (1.141 millones), seguido de Madrid (432), Cataluña (374) y Galicia (368).