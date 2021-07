Desacuerdo unánime con la Conferencia de Presidentes

Carmen Obregón Madrid

A tres días de que se celebre la Conferencia de Presidentes en Salamanca, los barones autonómicos se van pronunciando poniendo de manifiesto el desacuerdo unánime con un acto del que poco se sabe de su orden del día, más allá de que los presidentes tendrán cinco minutos para expresar sus pareceres. El lunes eran varios dirigentes de un lado y de otro, al coincidir en la presencia de los mandatarios de Cataluña y País Vasco, acostumbrados a no acudir a este tipo de actos.

Fue Esquerra, el partido de Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat de Cataluña, quien justificó su ausencia, explicando que la Conferencia de Presidentes es de esos eventos que le gustan tanto al Gobierno Central, recalcando que ellos solo van a reuniones bilaterales que pueden ser útiles para los catalanes. En ese sentido, José Luis Martínez Almeida afirmó que Pedro Sánchez no debe sentarse con Aragonès si no va a la Conferencia de Presidentes. Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, reclamó que la Conferencia no se reduzca a una foto bonita más. Feijóo señaló que ésta no es una Conferencia de Presidentes, y Emiliano García Page pidió que no se limite a minutos de gloria de los presidentes.