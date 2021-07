Los interinos desde hace más de 10 años accederán a la plaza sin opositar

El Gobierno ha pactado que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Un añadido de última hora con el que el Ejecutivo ha logrado sacar adelante una votación que a su inicio tenía perdida pero que finalmente ha salvado ERC

Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su defensa ante el pleno del Congreso del decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, recogida por Servimedia. El Gobierno y el PSOE han negociado hasta el último momento con los grupos parlamentarios para lograr los apoyos suficientes.

También salida de la negociación, la norma incluirá durante su tramitación como proyecto de ley que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino.

El rechazo confirmado del PP y la falta de apoyos dejabanal decreto al borde de la derogación; ERC, lo salva

En las últimas horas, el PSOE ha intensificado los contactos con el bloque con el que sacó adelante sus Presupuestos de 2021 y facilitó la investidura de Pedro Sánchez para salvar de la derogación el decreto ley.

El rechazo confirmado del PP y la falta de apoyos parlamentarios dejaban al mismo al borde de la derogación. El PSOE ha llegado al debate de convalidación del decreto ley con únicamente el apoyo confirmado de los dos diputados de Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria.

Pese a que Unidas Podemos se inclina a apoyarlo tras acercar posturas con Hacienda, los 155 votos que suman los socios de Gobierno en la Cámara Baja, unidos a los dos de NC y PRC, no bastarían para salvar el decreto, indica EP. Por ello, la única vía erar arrastrar a formaciones como Esquerra Republicana, Bildu, Más País y Compromís del 'no' a, al menos, la abstención. Finalmente, 'in extremis', ERC ha decidido apoyar el decreto.

Además del PP (88 diputados) y Vox (52 diputados), que avanzó ya su rechazo, también se inclinaban en principio por el 'no' ERC (13 diputados), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Junts (4), la CUP (2), el BNG (1), Coalición Canaria (1) y Foro Asturias (1). Un total de 171 diputados a los que también podrían sumarse UPN (2), socio habitual de los 'populares', y Más País-Equo-Los Verdes (2) y Compromís (1), que se debatían en las últimas horas de este martes entre el rechazo y la abstención.