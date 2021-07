Empresarios y CCAA urgen al nuevo Gobierno a actuar sin demoras

La remodelación del Gobierno en pleno auge de la quinta ola de la pandemia del Covid-19 no da para pausas, y el tradicional paseo de los nuevos ministros por los jardines de Moncloa con motivo de su debut en el Consejo de Ministros parece ser el único momento de tranquilidad que espera a quienes estrenan cartera, ya que tienen sobre la mesa cuestiones que desde diferentes ámbitos y lugares se encargaron de recordar.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lo dejó claro desde el ámbito empresarial: "El movimiento se demuestra andando". En un acto de Europa Press, expuso que, más que las personas, lo que le preocupa e interesa es "lo que se va a hacer", si bien celebró que Nadia Calviño haya subido de rango, de vicepresidenta segunda a primera, dándole a la economía la importancia que tiene, adujo.

Sobre los nuevos ministros, Garamendi indicó que conoce a algunos, como el de Exteriores, José Manuel Albares, una "persona cualificada" que, entre otras cosas, tendrá que lidiar con los problemas con Marruecos. Acerca de dicho país, el dirigente empresarial recordó que España es el primer inversor en Marruecos, donde las empresas españolas "tienen muchos intereses".

También se refirió a la salida de Isabel Celaá del Ministerio de Educación, con la que Garamendi afirmó que se estaba "avanzando muchísimo" en el tema de la formación profesional, pese a una primera etapa de desencuentros a cuenta del tratamiento a los colegios privados y concertados.

En cualquier caso, se mostró a la espera de conocer el enfoque que le dan a las diferentes materias los nuevos ministros: "El presidente puede hacer los cambios que considere (...) Ojalá que no cambie nada o que cambie lo que queremos que se cambie".

Cataluña

Desde la Generalitat de Cataluña también confían en que los cambios en el Ejecutivo central no supongan retrasos en la agenda de diálogo marcada por Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Para el Govern, en línea similar a la apuntada por Garamendi, "no es importante el quién, sino el qué", y tras la remodelación en Moncloa "no hay ningún motivo para que cambien los plazos establecidos", por lo que trabajan con la previsión de que la comisión bilateral se reúna a finales de julio y la mesa de diálogo en septiembre, expuso la portavoz, Patricia Plaja.

Por la parte estatal, en su debut como portavoz del Gobierno, la también ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, afirmó que seguirá la hoja de ruta marcada por Pedro Sánchez respecto a Cataluña, basada en el diálogo y la convivencia, aunque reconoció que la cita para la comisión bilateral que debe reunirse este mes no está de momento en su agenda. También destacó que debe hablarse de Cataluña más allá de la política, ya que es líder en muchos ámbitos, como el de la automoción.

Euskadi

El lehendakari, Iñigo Urkullu, trasladó la voluntad de su Ejecutivo de mantener el diálogo, la negociación y el acuerdo en el inicio de la nueva etapa abierta por el Gobierno español "tras su profunda remodelación", de cara a lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. En este sentido, comentó que este año se ha avanzado en autogobierno, ya que se cuenta con cuatro nuevas transferencias, entre ellas instituciones penitenciarias, pero está pendiente el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, acordado para octubre de 2020. "Mantenemos abierto el compromiso para lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika siguiendo el cronograma aprobado por el propio Gobierno español en enero de 2019.", afirmó.

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, recordó al nuevo Ejecutivo de Sánchez que tiene deberes pendientes con Euskadi y que el deseo del Gobierno autonómico es que los cambios sirvan para "profundizar en las relaciones institucionales y para avanzar en aquellas cuestiones en las que ya se está trabajando, partiendo del cumplimiento de los acuerdos ya suscritos".

Remarcó que, en esta nueva etapa, cobra especial importancia avanzar en la materialización de las transferencias acordadas y la negociación del calendario establecido para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika; así como, también, en un plazo de tiempo más inmediato, la gestión de los Fondos europeos que corresponde al Programa Euskadi Next y el avance en la concertación de impuestos de cara a una próxima Comisión del Concierto Económico.