Los nuevos brotes son el principal riesgo para la recuperación económica, según la OCDE

Jose Luis de Haro Nueva York

Los nuevos brotes de Covid-19 y su variante Delta siguen siendo uno de los principales riesgos para la recuperación económica mundial, según advirtió el jueves el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann.

"Debemos hacer lo posible para que se vacune el mayor número de personas en todo el mundo. Las economías desarrolladas tienen una responsabilidad especial y no se trata sólo de una cuestión de caridad o benevolencia, sino de una cuestión de interés propio, tanto para garantizar la seguridad de nuestra población como para asegurar la recuperación económica", declaró Cormann durante una entrevista con la CNBC.

Estas declaraciones se produjeron en un momento en que la cifra mundial de muertos por Covid-19 ha superado los 4 millones mientras el coronavirus sigue asolando países con baja cobertura de vacunación. De hecho, sólo en los últimos dos meses y medio se han registrado un millón de víctimas mortales.

El despliegue de más de 3.300 millones de dosis de vacunas en todo el mundo ha frenado el número de muertes diarias en los últimos meses, que en estos momentos se sitúa en alrededor de 7.900 al día frente a las más de 18.000 registradas a comienzos de año.

Cormann no es el único al que le preocupa que la actual propagación del Covid-19, en particular de su variante Delta que es altamente transmisible entre los más jóvenes y los no vacunados, pueda hacer descarrilar la recuperación económica.

Bruno Le Maire, el ministro de Economía de Francia, también coincidía en asegurar a comienzos de semana que lo único que podría poner en peligro la recuperación económica en Francia es una nueva oleada de la pandemia.

Precisamente, las autoridades galas han advertido a sus ciudadanos de que no viajen a España o Portugal de vacaciones debido a un repunte de los casos causados por la variante Delta. Por su parte, el gobierno alemán también estaría considerando clasificar a España como zona de alto riesgo.

Todo ello coincide con el inicio hoy en Venecia, Italia, de la reunión de ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los 20 (G20). Los responsables económicos de los principales países del mundo abordarán el potencial riesgo de que la nueva variante ralentice la reapertura de las economías.

De momento, los responsables políticos europeos no indican que vayan a aplicar restricciones. De hecho, el Reino Unido, que fue testigo de la variante Delta antes que el resto de la región, va a levantar la mayoría de sus restricciones la próxima semana.

No obstante, los mercados emergentes se encuentran en una situación más complicada.

Sólo Chile, China, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y los países de Europa Central y del Este- han inoculado a cerca de la mitad de su población, el nivel que se considera necesario para frenar la propagación de la variante delta, según Bank of America. Por su parte, Brasil, India, Indonesia, México, Rusia o Turquía no lograrán esta meta por lo menos hasta finales de año.