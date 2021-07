Así puedes delegar en otra persona los trámites de la Seguridad Social con certificado digital

El afán de la Administración por facilitar los trámites a los ciudadanos y evitarles las colas (todavía más en tiempos de pandemia) innecesarias en sus instalaciones tiene una contrapartida: aquellos contribuyentes que no se aclaran con las nuevas tecnologías y que no tienen acceso a esta modalidad de ejecución de dichos trámites. Para ellos, no obstante, queda la solución de delegar en otra persona en todos los trámites de la Seguridad Social.

No se trata de la tradicional autorización escrita, es algo más avanzado: el permiso para la representación por parte de terceros que sí disponen de métodos como certificado digital (puede obtenerlo en cuatro sencillos pasos), Cl@ve PIN o usuario + contraseña.

La Ley General de la Seguridad Social recoge en su artículo 129.2 que "la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna" y que "serán válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Administración de la Seguridad Social para determinados procedimientos".

En base a esto, el organismo pone a disposición de los ciudadanos un 'Modelo de representación para la realización de trámites a través del registro electrónico de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones', disponible en este enlace, en el que se puede permitir que otra persona sea nuestro representante y realice los trámites que nosotros por medios telemáticos no podemos hacer. Se podrán realizar en la herramienta del organismo 'Tu Seguridad Social'.

En dicho formulario hay que indicar los datos propios, el del representante y los trámites que se le permite a este realizar en nuestro nombre.

Estos son los trámites que pueden hacer los representantes en la Seguridad Social

Hace unas semanas, la Seguridad Social actualizó y amplió el número de servicios que los representantes pueden hacer de forma telemática. Se trata de una manera más de flexibilizar el acceso a estos servicios, al igual que la nueva plataforma que permite acceder a ciertos trámites sin certificado digital ni Cl@ve lanzada por el organismo recientemente.

En la actualidad, estos son los servicios online disponibles para los representantes en el portal 'Tu Seguridad Social':

-Simulador de jubilación.

-Comunicación de datos cónyuge pensionista.

-Modificación de datos bancarios.

-Cambio de domicilio del pensionista.

-Declaración de ingresos de pensionistas de orfandad y en favor de familiares.

-Solicitud del incremento de tu pensión de viudedad en base a las cargas familiares.

-Mejora del porcentaje de tu pensión de viudedad a partir de 65 años.

-Declaración de ingresos a efectos del complemento por mínimos de tu pensión de viudedad en base a las cargas familiares.

-Declaración de ingresos a efectos del complemento por mínimos.

-Solicitud de mantenimiento de tu pensión de viudedad por nuevo matrimonio.

-Solicitud de datos identificativos del pensionista o del representante.

-Solicitud de revisión de la última revalorización y paga única.

-Solicitud de revisión de la incapacidad permanente.

-Solicitud de incremento de incapacidad permanente total con 55 años.

-Solicitud de Tarjeta Sanitaria Europea.

-Beneficiarios de tu asistencia sanitaria.

-Recuperar antiguo beneficiario de tu asistencia sanitaria.

-Nuevo beneficiario de tu asistencia sanitaria.