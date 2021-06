Yolanda Díaz ve margen para subir el SMI este año pero aún no decide

Estela López Barcelona

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indicó que el Gobierno no ha tomado todavía ninguna decisión sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aunque sí ve "margen" para plantearla antes de que acabe 2021. Díaz señaló que hoy su Ministerio, junto con los expertos, harán público el informe sobre el SMI y darán a conocer la "senda que proponen los expertos para ir desplegando el incremento del SMI hasta el fin de la legislatura".

Tras participar en un coloquio sobre la productividad junto con el secretario general de UGT, José María Álvarez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía, en Barcelona, Díaz destacó que el Gobierno no ha tomado aún una decisión sobre el SMI, en respuesta a las informaciones de los últimos días sobre una posible subida del 10%, aunque ha considerado que hay "margen" para abordarla este año.

Según Díaz, para la decisión definitiva están a la espera de la publicación de este informe de expertos sobre cómo formalizar el incremento hasta final de la legislatura, y añadió que la postura de su Ministerio es "conocida". Y es que la Comisión de Expertos que analiza el SMI entregará hoy a Díaz las conclusiones de su informe en un acto que se celebrará a las 11.00 horas en la sede del Ministerio.

A este encuentro asistirá una representación de los expertos que forman parte de este comité asesor, encabezada por su presidenta, Inmaculada Cebrián López, profesora titular del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares.

Esta comisión, que se constituyó a finales de enero, ha realizado un análisis técnico para establecer la ruta que debería seguir el SMI hasta alcanzar, a final de legislatura, el 60% del salario medio en España, objetivo al que se ha comprometido el Gobierno y que es además el que establece la Carta Social Europea.

Díaz sostuvo en Barcelona que Europa está volcada en establecer salarios mínimos y dignos porque "es la mejor manera de combatir la pobreza laboral"; ha asegurado que el 10% de asalariados no tiene convenio colectivo; y que son los más pobres y, por tanto, jóvenes y mujeres, los que quedan fuera del SMI. "Todo esta subiendo. Los más afectados son las personas a las que hoy no se les está garantizando su salario, que están perdiendo poder adquisitivo", y se refirió a la subida de la luz y al nivel del IPC en el 2,7%.

También en las jornadas del Círculo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insistió en la posición de la patronal de que "no es el momento" de subir el SMI sino de consolidar el empleo, mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, esgrimió la presión sindical mediante movilizaciones si el salario mínimo no sube este año, ya que es una necesidad para los trabajadores y para la economía española: "Necesito comer y beber. No puedo comer y no beber, o beber y no comer. Es imprescindible crear empleo, pero para ello deben subir los salarios también".

Transición energética

En otra mesa destacada de las jornadas, el vicepresidente de BlackRock, Philipp Hildebrand; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, destacaron la oportunidad que representa la lucha contra el cambio climático en los negocios, aunque creen necesario plantear objetivos realistas. Hildebrand, vicepresidente de una de las mayores empresas de gestión de inversiones del mundo, con participaciones en la mayoría del Ibex -incluyendo Repsol y Naturgy-, subrayó que no hay más opción para las empresas que combatir el cambio climático porque no hacerlo implica "un riesgo inversor" mucho más importante.

Reynés apuntó que la transición que se está planteando "requiere tiempo" porque "hay muchas cosas que gestionar y mucho dinero que invertir". Por su parte, Imaz admitió que lo complicado es cumplir con el doble objetivo de combatir el cambio climático a largo plazo y generar beneficios para los accionistas a corto, pero que la mejor vía es una gran coalición entre las empresas y los inversores.