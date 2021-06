Andoni Ortuzar (PNV): "Hay un retraso injustificado y falta de seriedad del Gobierno con el AVE"

Esther Esteban Madrid

Cuenta, con un punto de tranquilidad, que ya está vacunado "me han puesto Pfizer" y añade, con satisfacción, que tanto él como su partido, el PNV, "gozamos de buena salud". Es, junto al lehendakari, el hombre más poderoso de Euskadi, y se maneja como pez en el agua en la política. Se ha fajado en mil batallas y es un comunicador nato, haciendo honor a su profesión de periodista: fue director de EITB durante 9 años.

Andoni Ortuzar (1962) es un hombre de partido hecho a sí mismo, desde que empezó a militar con 14 años hasta que fue nombrado presidente del poderoso Euzkadi Buru Batzar, comité ejecutivo de EAJ-PNV, en sustitución de Iñigo Urkullu, cuando éste asumió el Gobierno de Euskadi. Tiene un discurso nacionalista de centro izquierda muy bien armado y en su presencia se tiene siempre la sensación de estar ante un político sólido, perteneciente a una generación de grandes, que huyen del insulto y la bronca gratuita para adentrarse en el análisis y la estrategia bien entendida: "En la política actual hay demasiados señores de la guerra. Sobran los guerreros y faltan los herreros, los que hacen herramientas para que las cosas funcionen bien", señala. Dice que el traje de los estatutos y la constitución se les ha quedado pequeño y le saltan las costuras. Es partidario de los indultos, cree que hay que buscar una fórmula para que si Puigdemont viene a España no sea detenido y dice que el apoyo del PNV al gobierno está garantizado hasta el final de la legislatura.

¿La relación del PNV con Pedro Sánchez está en tiempo de descuento?

Nuestra relación con Sánchez no está en tiempo de descuento, es muy fluida, constante y sincera. Es verdad que estamos preocupados por la falta de ritmo del Gobierno en el cumplimiento de los acuerdos que tenemos. La política española sigue viviendo momentos de mucha confusión, y hemos visto al Gobierno muy dubitativo e incoherente. Hay luces y sombras con algunos miembros del Gobierno.

¿Cuáles son las luces y dónde están las sombras?

Acabamos de recibir una competencia muy reivindicada por nuestra parte, como es la transferencia de prisiones, y eso tiene una significación política relevante y es un paso importante porque, ¡por fin!, vamos a tener esas competencias, igual que las tiene Cataluña.

Oiga ¿El traslado de los presos de ETA a prisiones vascas formó parte del acuerdo de Gobierno con Sánchez para llegar a Moncloa?

No, en absoluto. Es un reduccionismo injusto vincular la transferencia de prisiones a Euskadi exclusivamente con los presos de ETA. Eso se hace para atacar esas competencias, como si fuera una cesión nefanda del Gobierno español a los nacionalistas. Esta es una política integral para toda la población reclusa, que son más de 800 personas, cuando los presos de ETA son 200 y pico y no están todos en Euskadi.

Pues en el Congreso de los Diputados se ha llegado a oír que van a convertir las cárceles vascas en un resort de lujo para etarras

Que alguien pueda comparar una cárcel con un resort de lujo es increíble. Aquí nadie va a tener ningún privilegio ni nadie va a salir por la puerta de atrás. Pero tampoco podemos olvidar que la política penitenciaria, aquí y en todos sitios, debe estar orientada a la reinserción de esas personas en la sociedad.

¿Cuando habla de sombras se refiere a la bronca que ustedes tienen con el ministro Escrivá por el dinero del Ingreso Mínimo Vital?

No es un problema de dinero. Nosotros tenemos la Renta de Garantía de Ingresos, que es superior a lo que el Estado va a poner en el Ingreso Mínimo Vital. Lo que no puede ser es que un sistema que acaba de llegar quiera imponerse en Euskadi, sobre un sistema que funciona muy bien. Ahora el ministro pretende que actuemos como si fuéramos una ETT, subcontratados del Estado, para desarrollar una competencia que es nuestra. Nosotros no vamos a aceptar ese papel secundario en la gestión de ese servicio porque, de hacerlo, estaríamos aceptando una mercancía averiada.

¿Exactamente qué le piden al ministro Escrivá?

Le pedimos a José Luis Escrivá que cumpla los compromisos con el PNV, y con la ley que él mismo aprobó en el Congreso de los Diputados. El traspaso tiene que ser completo, y todo ese servicio tiene que estar en manos del Gobierno vasco.

"El traspaso del IMV tiene que ser completo, no aceptamos un papel secundario"

Lo que no avanza, ni con éste ni con ningún Gobierno es el tema del tren de alta velocidad

Es otra de las sombras que ya se ha convertido en una penumbra. Estamos muy enfadados por el retraso injustificado y por la falta de seriedad del Gobierno. Todos los plazos que han dado se han incumplido. Hemos adelantado el dinero, que luego descontaremos del Cupo y nos encontramos con que el Ministerio es un auténtico muro que pretende obstaculizar el desarrollo del tren.

¿Qué hay de cierto en que ustedes dan por superado el respaldo al Gobierno a cambio de competencias y van a volver a reactivar su apuesta soberanista?

En el PNV tenemos un acuerdo vigente con el Gobierno y con Pedro Sánchez que queremos cumplir, pero el Gobierno debe hacer lo mismo con nosotros. Creemos que debe haber una nueva mirada al modelo territorial del Estado y llevamos seis años trabajando en el Parlamento vasco, en una adecuación del autogobierno a un nuevo estatuto.

¿Van a pedir el derecho de autodeterminación?

No. El derecho de autodeterminación no está en la legislación actual, y aunque nos gustaría que fuera reconocido, sabemos que no podrá ser. Para eso tendríamos que cambiar la Constitución española, y eso sí es algo de lo que tenemos que hablar sin dramatismos ni histerias. Sí defendemos, y así lo planteamos en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento, el derecho de la ciudadanía de Euskadi a decidir libre y democráticamente su futuro, siendo ese ejercicio pactado con el Estado.

"Defendemos el derecho de la ciudadanía de Euskadi a decidir democráticamente su futuro"

¿Se les ha quedado pequeño el traje constitucional?

El traje de los estatutos y de la Constitución se nos ha quedado pequeño a todos, y le han saltado las costuras. Necesitamos un traje nuevo, del siglo XXI, con otro corte y confección, porque estamos en otro momento político. Hemos tenido 40 años de experiencia del estado autonómico donde ha habido aciertos y errores.

Hombre, admita que nunca ha habido más autogobierno que ahora

No somos negacionistas, no vemos la botella medio vacía, y reconocemos que Euskadi nunca ha tenido más poder y más autogobierno que ahora. Pero hay que avanzar.

"El traje de los Estatutos y la Constitución se nos ha quedado pequeño a todos"

¿Y la vía escocesa, como pide Cataluña, es una opción? Porque tampoco cabe en la Constitución...

Lo importante de la vía escocesa es que hay dos poderes, el poder de la Unión y el poder del Gobierno escocés, que pactan cómo celebrar un referéndum, qué preguntar y los tiempos. Eso es lo que echamos de menos en el modelo del Estado español, que niega de partida tal posibilidad. Salvador Illa ha dicho que el instrumento democrático por excelencia son los referéndums, y que debemos hacer lo posible para que sean legales y yo lo comparto.

¿Cree, como mucha gente, que la vía unilateral ha sido un fracaso?

Creemos en la bilateralidad. Somos gente de pacto y acuerdo, y la vía unilateral es la negación del acuerdo. Pero, la vía unilateral la puso en marcha Madrid, cuando laminó un estatuto que había sido aprobado por mayoría absoluta en el Parlament. Zapatero dijo que aprobarían todo lo que saliera del Parlament, y luego se utilizó el palo y tentetieso. La crisis en Cataluña no empezó en 2017, sino en 2005, y luego empeoró.

¿Los indultos a los presos del procés son una manera para que Sánchez se garantice su permanencia en Moncloa, como dicen algunos?

No. Sería muy reduccionista ver los indultos como una estrategia de Sánchez para garantizarse la legislatura. Yo creo que es un acto de valentía política y va a reforzar al presidente en Moncloa. Los indultos son una buena acción para ir normalizando la política y las relaciones entre Madrid y Cataluña. Reitero que los indultos van en la buena dirección, pero no son suficientes.

"Los indultos son un acto de valentía política y van a reforzar a Sánchez en La Moncloa"

¿Qué más habría que hacer?

Si alguien piensa que con los indultos el problema se va a arreglar se equivoca, porque es un asunto de origen político que necesita soluciones políticas, no judiciales. Es difícil que haya soluciones políticas con gente en la cárcel por esos motivos. Los indultos van a dar estabilidad a la posición del Estado español internacionalmente, porque hay gente en Europa a la que le chirría que haya políticos en la cárcel por el procés y creo que no tenían que estar.

¿Si Puigdemont pone un pie en España, como ha dicho Ione Belarra, no debe ser detenido o sí, como afirman otros miembros de la parte socialista del Gobierno?

Creo que hay que buscar una solución global, en la que esté también el presidente Puigdemont. La democracia española no puede permitirse el lujo, sin perder su prestigio internacional, de tener a un expresidente de un Gobierno que se le pueda atribuir el título de exiliado.

Que no habría que detenerle...

Hay que buscar una solución para que cuando vuelva nadie tenga la tentación de detenerle. Esa es la clave. No podemos estar pendientes de una parte del sistema judicial que está hiperventilado y que quiere intervenir en política.

Algunos comparan el final de ETA con lo que está ocurriendo ahora con los presos del procés, ¿eso resiste una comparación?

Comparar el final de ETA con los presos del procés es una auténtica barbaridad. La raíz, los objetivos y los medios que se han utilizado en uno y otro caso no tienen nada que ver. Aquí ha habido 60 años de ignominia, de una gente que mataba en nombre de nuestro país, identidad e idioma. Esa barbaridad no se ha cometido en Cataluña y no es de recibo que se utilicen ese tipo de argumentos, porque debilitan la convivencia democrática.

Dígame ¿Vamos a una legislatura larga porque el Gobierno va a contar con el apoyo del PNV?

El PNV es un partido muy previsible, al que le gusta que las legislaturas se cumplan. Lo lógico es que se llegue hasta 2023 y hasta entonces Sánchez va a tener un apoyo sólido. El Gobierno debe mirar a quienes le ayudamos a llegar a Moncloa y establecer con nosotros una política de gestión seria de estos dos años, haciendo las reformas que haya que hacer, gestionando bien los fondos europeos y transformando la economía española. Hay mucho trabajo por hacer y el PNV va a estar ahí.

"Lo lógico es que la legislatura llegue a 2023 y Sánchez va a tener un apoyo sólido"

¿El Gobierno se equivoca poniendo a Madrid en el ojo del huracán y provocando una suerte de madrileñofobia que a Ayuso le hizo ganar por mayoría absoluta?

La izquierda en su globalidad, con Pablo Iglesias a la cabeza, se equivocó de plano, y creó un caldo de cultivo para que Ayuso arrasara. Tú no puedes insultar al votante y convertir una campaña de unas elecciones autonómicas en 2021 sobre una falacia de esos ejes de fascismo contra libertad. En Madrid no hay fascistas, y eso de llamar fascista a todo el que no piense como tú es una utilización espuria de unos conceptos gravísimos y un grave error. Podemos utilizó una terminología hiriente, fuera de lugar e Iglesias arrastró al PSOE, y le obligó a cambiar el ritmo. Y Ayuso hizo algo que en política siempre da resultados, pegarse a la realidad de la calle. Pero de ahí a pensar que este resultado se puede repetir en las generales a favor del PP va un trecho. Dos años en política son una eternidad.

¿Es verdad que han normalizado las relaciones con Pablo Casado, tras años de distanciamiento con el PP?

Después de la moción de censura a Rajoy vivíamos en una glaciación con el PP, y eso ya ha cambiado. Las relaciones con Casado se han normalizado. Podemos dar por superada esa etapa de desencuentro aunque está cometiendo errores.

¿Como cuáles?

El PP piensa que la legislatura está acabada y se equivoca. Por eso está haciendo una política de acoso y derribo al Gobierno y a nosotros, nos obliga a elegir, y en esta tesitura entre elegir a este Gobierno con el que tenemos unos compromisos firmados, o irnos a una aventura con un PP absolutamente rehén de Vox, pues nos deja muy fácil la decisión.

Sea como fuere, la manifestación de Colón fue un éxito, ¿no?

En absoluto, a mi entender fue un fracaso estrepitoso. La derecha está haciendo una lectura errónea del momento porque aún no hay un cambio de ciclo. Cuatro encuestas al calor de los resultados de las elecciones madrileñas no son suficientes, y eso no va a cambiar ni porque se manifiesten en Colón ni por hacer una utilización exagerada del tema de los indultos. Eso lo que hace es que todos los que estamos alrededor del Gobierno nos apiñemos más. El PP con una posición tan cerril nos está echando en brazos del Gobierno.

¿Los fondos europeos van a ser el maná que puede salvar a Sánchez?

Nosotros hemos presentado proyectos por 18.000 millones, de los cuales sólo hemos pedido 6.000. Estos fondos no son el maná, sino la simiente para poder plantar y recoger más. Tienen que ser más de transformación que de recuperación. Nunca nos va a venir otra cosa igual de dinero europeo, y debemos invertir para transformar y crear nuevos sectores, dar un salto en tecnologías, y modernizar la economía española. Será la oportunidad perfecta para migrar hacia un sistema económico más productivo, y si el Gobierno sólo lo ve como un acto electoral se equivocará de parte a parte.

Una curiosidad ¿el PNV se lleva mejor con Yolanda Díaz que con Pablo Iglesias?, porque Podemos les puso a ustedes en el disparadero...

Iglesias nos tenía ojeriza porque éramos lo que le impedía llevar al Gobierno y al Estado al precipicio. Su marcha le ha hecho un favor a la política y a la sociedad porque sobran los señores de la guerra, y él lo era. El mejor juicio que hay es la historia e Iglesias se ha tenido que marchar. Su paso por la política en general ha sido nefasto. En cuanto a Díaz, es un valor político, es una ministra que sabe lo que tiene entre manos.

"El mejor juicio es la historia, y Pablo Iglesias se ha tenido que ir; su paso por la política ha sido nefasto"

¿Urkullu tiene cuerda para rato, aunque desde Bildu aseguren que en el Congreso de los Diputados les están comiendo la tostada?

Dependemos de nuestra capacidad de conexión con la sociedad vasca que según todos los estudios sigue intacta, y a eso Bildu no se resigna. Bildu está copiando la política de Casado, y está haciendo con Urkullu lo que Casado con Sánchez.

¿Qué le parece que la despenalización de los insultos al Rey?

Me parece bien, el PNV ha votado a favor. Esa protección penal constituía un concepto anacrónico en una sociedad en la que la libertad de expresión y de información son derechos a preservar y a potenciar al máximo. Una cosa es que haya afirmaciones de mayor o menor gusto, de mayor o menor cortesía, pero otra cosa es que sean delito. Ninguna institución puede quedarse fuera de la capacidad de crítica.