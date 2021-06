Salvador Illa: "A este 'Govern' no le vamos a dar ni 100, ni 50, ni un solo día de gracia"

Esther Esteban Madrid

Cuando a Salvador Illa (La Roca del Vallés, 1966), exministro de Sanidad, le preguntas si los indultos a los condenados del 1-O son la evidencia de que se van a ir de rositas niega la mayor e insiste en que "pasar cuatro,años en la cárcel es la prueba de que los actos delictivos no salen gratis". Es un hombre de buen talante, tranquilo y sosegado que ha sido casi todo lo que se puede ser en política desde que comenzó a militar en el PSOE en 1995: alcalde de su pueblo, ministro y ganador de ultimas elecciones catalanas, pero ha llegado a los cargos sin creerse un animal político, solo por sentido de las responsabilidad, y apoyado, eso sí, de amigos como Miquel Iceta o José Luis Ábalos. Su figura fue clave en la mesa de negociación con ERC del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y tal vez ahí empezó su proyección nacional.

Una medida como los indultos a los presos del 1-0 , que está fracturando tanto a la sociedad, ¿no debería haberse consensuado con la oposición y no hacerla de forma unilateral?

Los indultos son una decisión que tiene que tomar el Consejo de Ministros. Ahora se está pendiente de que el Ministerio de Justicia haga una propuesta formal, y esperemos que se produzca la próxima semana. El presidente del Gobierno ha anticipado que va a tomar esta decisión basándose en los valores constitucionales de la Justicia, mirando al futuro y dialogando. Es una decisión que Pedro Sánchez tomará en base a convicciones, no a encuestas ni a criterios cortoplacistas. En Cataluña hay que abrir un tiempo nuevo diferente y ser magnánimo dejando atrás una década muy negativa. El criterio es favorecer el reencuentro y el diálogo.

Oriol Junqueras ha pasado de decirle a Pedro Sánchez que se metiera el indulto por donde le cupiera a reconocer que es inviable la vía unilateral. ¿Este es un punto de inflexión en el proceso soberanista o sólo una trampa?

Las afirmaciones de Junqueras son un paso en la dirección correcta. Todo lo que sea dejar claro que la vía unilateral no es el camino adecuado, y descartar esa vía es un paso en la dirección correcta. En nuestra democracia se puede defender cualquier proyecto político, incluso el independentista, que nosotros no compartimos, pero siempre desde el respeto al marco de la convivencia. Los intentos de vía unilateral han fracasado y no han traído nada bueno al contrario.

Pero ahora plantean la vía escocesa, y eso tampoco cabe en nuestra Constitución, ¿no?

Lo que se denomina vía escocesa significa convocar un referéndum de autodeterminación, y ese no es el camino. Los catalanes tenemos que dialogar mucho entre nosotros, porque tenemos visiones muy distintas de cómo tenemos que relacionarnos con España. Y luego, cuando lleguemos a un acuerdo, someter este acuerdo a consideración, a votación, y a un referéndum que pregunte por el marco de convivencia de los catalanes. ¿Nosotros estamos a favor de votar? Sí, pero de votar un acuerdo, no una ruptura. Un referéndum de autodeterminación es volver a incidir en un planteamiento en el que no está una mayoría social catalana.

¿Siguen pensando que el derecho de autodeterminación no se puede aplicar porque Cataluña no es una colonia de España?

Efectivamente, pienso que no se puede realizar. El derecho de autodeterminación se aplica en procesos donde hay Estados autoritarios, y ese no es el caso de España, o se aplica en territorios que han sido o son colonias, y tampoco es el caso ni de España ni de Cataluña. Cataluña no es una colonia de España, ni España un Estado autoritario, por lo tanto el derecho de autodeterminación no es factible.

¿Este final evidencia que el 'procés' fue un engaño a los catalanes que no ha llegado a ningún sitio?

El procés ha sido un gran fracaso. Un fracaso colectivo, porque nos ha empobrecido, ha desprestigiado nuestras instituciones, dividido como sociedad, y no ha ayudado a la convivencia. Estos han sido diez años perdidos para Cataluña, por eso creo que es urgente abrir un tiempo nuevo.

En resumen, que el independentismo ha fracasado y la victoria ha sido del Estado de derecho

El Estado de derecho ha triunfado. Yo siempre dije que no hay solución fuera del marco constitucional y del Estado de derecho, donde por cierto se contempla el indulto. Una de las grandes lecciones que hemos sacado en Cataluña es que fuera del marco del Estado de derecho solo hay caos y descontento.

¿La foto de esta semana entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés fue la manera más evidente de escenificar que hay acuerdo?

Eso es lo que tiene que presidir la relación normalizada entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat. Además, se van a reunir en este mes de junio de manera formal. Es muy importante que se retome la mesa de diálogo entre el Gobierno de Cataluña y el de España, pero también lo es que haya una mesa de diálogo en Cataluña donde se reúnan todos los partidos catalanes con representación parlamentaria.

¿En esa mesa de diálogo, no se sientan Carles Puigdemont porque es un prófugo y Oriol Junqueras porque está inhabilitado, pero estarán muy presentes?

La mesa es de Gobiernos, y tienen que estar personas que formen parte de ambos gobiernos. Ni Puigdemont ni Junqueras están en el Gobierno de la Generalitat, y, por tanto, no deben estar.

Pues los socios de ERC han tenido una reacción durísima a este cambio de posición y no renuncian a la vía unilateral

Respeto que ellos tengan el proyecto político que estimen conveniente, pero la única solución es el marco de convivencia que tenemos. Quienes no descartan la vía unilateral no han entendido nada de lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años, que ha sido una catástrofe en todos los sentidos.

Sea como fuere, el tema ha levantado ampollas y ha abierto brechas en la familia socialista. Muchos barones no comparten en absoluto lo que se está haciendo

Hablar de brecha dentro del PSOE es una exageración y los indultos no la han abierto . Entiendo que haya gente que tenga dudas, pero al PSC no le tiene que contar lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años, lo hemos vivido en primera persona de forma muy dolorosa, y en todo momento hemos tenido una apuesta decidida por el diálogo, el reencuentro y la convivencia, tanto cuando había que tomar decisiones duras, como fue la activación del 155 de la Constitución, como ahora que hay que tomar otras decisiones también complejas...

Vamos, que eso de que esto va de un enfrentamiento entre sanchistas y no sanchistas que no aceptan el liderazgo del secretario general es falso

Esto no va en absoluto de sanchistas o no.

Pues Felipe González, y varios presidentes autonómicos como Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara, etc. se han opuesto rotundamente

Yo tengo respeto para todas las personas que han tenido y tienen altas responsabilidades en el Gobierno y en el PSOE. Algunos han expresado opiniones mucho más matizadas que otros, pero lo que hay que favorecer es el diálogo en Cataluña.Empatizo con los socialistas que puedan tener dudas, pero apelo a la confianza que deben tener en la posición del PSC y en que el gobierno de España va a tomar la mejor decisión posible.

¿La sedición ha dejado de ser para ustedes un delito grave, para poder meter este asunto con calzador en el código ético del PSOE?

La decisión que tome el Consejo de ministros va a ser cumpliendo rigurosamente el código ético del PSOE. No voy a entrar en la interpretación del código ético de ningún partido hermano, como el PSOE, pero no tengo ninguna duda de que se va a respetar en lo que se refiere a los militantes socialistas el código ético del partido.

¿Qué piensa cuando oye decir que los presos se van de rositas, que su golpe de estado a la democracia les ha salido gratis?

No es cierto que los presos del procés se vayan de rositas, eso no se puede decir en ningún caso. Han estado privados de libertad, casi 4 años y en absoluto les ha salido gratis.

Si Puigdemont vuelve no debe ser detenido como pide la ministra Ione Belarra?

Todo el mundo debe afrontar las consecuencias de sus actos.

Para muchos los indultos son el precio que paga Pedro Sánchez por mantenerse en la Moncloa, ¿es así?

Descarto completamente que los indultos sean un precio político para mantenerse en el poder. El presidente es sincero cuando habla de tomar una decisión en base a convicciones. Es un asunto que tiene muy madurado, y no depende de la coyuntura política ni de las encuestas ni de una visión cortoplacista, sólo depende de sus convicciones. No es una decisión partidista ni electoralista.

Sea como fuere la oposición propone una gran manifestación para el 13-J. ¿Hay paralelismo con la foto de Colón que tanto dio que hablar?

Los paralelismos entre el 13-J y la foto de Colón son obvios. Esa manifestación es un error, que va a alimentar la confrontación en vez de la convivencia y pretende acabar con la ilusión porque se abra un tiempo nuevo de diálogo.

¿A quién se le va a volver en contra, a Pablo Casado y a Santiago Abascal o a Pedro Sánchez, si finalmente es un éxito?

La foto de Colón 2.0 se le va a volver en contra a la derecha. No aporta nada ni al conjunto de España ni a los partidos que la convocan. Es un error fomentar un sentimiento de agravio entre territorios en una España diversa y plural que se engrandece reconociendo la identidad de sus autonomías. Lo que está haciendo el PP de mano de la extrema derecha de Vox va en dirección contraria a lo que debe hacer un partido de Estado.

¿Esta legislatura en Cataluña será corta o puede haber cambio de pareja de baile y entrar ustedes al,gobierno si llega el caso?

A mí me gusta empezar y acabar en el mismo baile con la misma pareja. El señor Pere Aragonés y ERC han escogido reeditar una fórmula de gobierno fracasada, que no ha funcionado en Cataluña en los últimos años, y yo hago unos pronósticos poco halagüeños. Nosotros vamos a ejercer una oposición contundente, pero con propuestas constructivas, como nos corresponde. Y ya veremos cómo va todo.

¿De entrada le dan cien días de gracia a este Gobierno o no?

A este Gobierno de la Generalitat no le damos ni cien ni cincuenta ni un solo día de gracia. Han estado tres meses para construir el gobierno, y cinco años gobernando juntos, con una eficacia nula, enredados en sus discrepancias internas. No hay gracia que valga.

Usted ha creado un gobierno en la sombra, como en su día hizo Pascual Maragall. ¿El objetivo es convertirse en una especie de 'mosca cojonera' del Gobierno de Pere Aragonés, fiscalizar sus pasos?

El objetivo de este equipo es tomar muy en serio el trabajo de la oposición. Efectivamente va a haber una parte de fiscalización de las tareas del Govern de la Generalitat, y también una parte de acción positiva.

Estará contento al final se puede cumplir el objetivo que usted se marcó como ministro de Sanidad de que en verano esté vacunado al menos el 70% de la población

Yo no tenía dudas de que se iba a cumplir la hoja de ruta que nos marcamos en su día, y en agosto alcanzaremos el 70% de personas vacunadas. Esa es una buena noticia.

¿Qué tal sabor de boca le ha dejado su paso por el Gobierno de España?, ¿el viaje a Cataluña será de ida y vuelta si Pedro Sánchez le ofrece otra responsabilidad?

Me ha tocado vivir en el Gobierno un momento muy intenso con la pandemia, pero la política nacional me ha dejado un buen sabor de boca. No obstante, estoy plenamente volcado en la política catalana que es apasionante y plantea retos políticos en este momento muy relevantes. Mi viaje no es de ida y vuelta.

¿Cataluña puede recuperar la posición económica que ha perdido en los últimos 10 años debido al 'procés'?

No tengo duda de que Cataluña puede volver a ser lo que fue, pero para eso hay que acertar en el camino y fomentar el reencuentro de los catalanes. Cataluña tiene muchas capacidades, energías y talento. Ahora hay que encauzar esa energía que tiene la sociedad hacia acciones positivas que generen riqueza y vuelvan a colocarnos en la posición que Cataluña nunca debió perder. La seguridad jurídica es un requisito fundamental para desarrollar actividades económicas, y ese camino hay que transitarlo.

Oiga, ¿el BOE puede suplir a las autonomías?Porque Sanidad ha tenido que dar marcha atrás a sus últimas restricciones a las Comunidades Autónomas...

Eso debate se produjo con el conjunto de las CCAA y creo que hay que estar a lo que decida la Comisión Interterritorial, que es un órgano que ha hecho una gran labor durante la pandemia y lo sigue haciendo. Una de las grandes lecciones de esta crisis es que se puede trabajar coordinadamente y con lealtad, y si se tiene que revisar una decisión se revisa, como ha ocurrido ahora.

¿Los fondos europeos van a ser el maná que nos salve del duro horizonte económico?

Los fondos europeos no van a ser un maná sino una ayuda muy importante, un estímulo económico coordinado en toda Europa, y muy relevante para nuestra economía. Evidentemente hay que gestionarlos con transparencia y equidad, y no tengo duda de que será así.

¿Qué le parece que el Gobierno de la Generalitat incumpla la orden del TSJC y no ofrezca los exámenes de selectividad en castellano?

Creo que hay que cumplir las resoluciones de todos los Tribunales, y esta también. Defiendo una enseñanza en Cataluña que tenga como centro de gravedad el catalán y garantice que al finalizar los estudios todos los alumnos dominen el catalán, el castellano y el inglés.

¿Qué le parece el estudio del Banco de España según el cual el alza del SMI ha restado 180.000 empleos?

No conozco en profundidad el estudio del Banco de España, pero se ha demostrado ampliamente que la subida de los salarios mínimos no destruye empleo. Creo que con esa subida se tomó la decisión correcta.