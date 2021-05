Inés Arrimadas: "Para Sánchez los autónomos son un cajero automático"

Esther Esteban Madrid

Al contrario de lo que puede esperarse tras el revés político de Cs en Madrid, en su presencia se tiene la sensación de que mantie la fuerza y las ganas de siempre, con la mirada puesta no solo que su partido sobreviva, sino en que sea decisivo en la forma de gobernar. De hecho mantiene una actividad frenética, un ritmo que no tiene intención de bajar con la mirada puesta ya en la convencion de relanzamiento de su partido en julio y de donde saldrán convertidos, ideológicamente, en liberales. Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. realizó un postgrado en Gestión Empresarial y Negocios Internacionales. Consultora estratégica de profesión, fue subcampeona en el galardón de Joven europeo del año en 2014 y desde entonces no ha parado de ascender profesional y políticamente. Es joven, bien preparada, de verbo fácil y con un discurso ideológicamente muy amueblado, liberal y de centro en estado puro. Con ella no hay preguntas sin respuesta y no tiene pelos en la lengua a la hora de desenmascarar las políticas del Gobierno.

Una curiosidad, ¿ha tenido la tentación de tirar la toalla después del 4-M? porque muchos creen que su partido está con respiración asistida

Ciudadanos es un partido que gobierna en cuatrocientos ayuntamientos, la capital de España incluida, en dos comunidades autónomas, y tenemos la delegación más importante de los liberales en el Parlamento Europeo después de la de Macron. Este partido está atravesando por dificultades que ya veníamos arrastrando desde 2019, pero ni tiro la toalla ni estamos con respiración asistida. Cuando asumí la presidencia sabía que esto iba a ser muy difícil, pero lo fácil es tirar la toalla e irse al sector privado donde se vive mucho mejor. Yo no lo haré. Hay mucha gente que sigue confiando en este proyecto y yo también. Lo que hay que hacer en los momentos de dificultad es seguir luchando. Confío mucho en Ciudadanos y en España, así que a tirar para adelante.

¿No haber conseguido representación en la Asamblea de Madrid es un mal augurio para el resto de España?, ¿qué autocrítica ha hecho?

En Madrid hemos fallado por no ser capaces de explicar que la buena gestión económica que se ha hecho, la gestión de las terrazas y el turismo, la ha hecho Ciudadanos. Muchos madrileños han votado a Isabel Ayuso por la buena gestión económica que hemos hecho nosotros. El milagro económico de Madrid es de Ciudadanos, aunque las medallas se las hayan puesto otros.

Tal vez también ha habido un componente personal por la bronca perpetua entre Ayuso y Aguado, que ya no está

Ignacio Aguado ha servido 6 años a los madrileños, y se vuelve al sector privado. Nosotros nos diferenciamos de otros partidos en que venimos de fuera de la política y tenemos un trabajo fuera de ella cuando salimos. En Ciudadanos nadie se agarra a un sillón porque no tiene dónde ir. Ignacio Aguado ha sido un magnífico compañero al que le deseo lo mejor en su nueva etapa.

¿No teme que el PP termine por hacerles una opa hostil absorbiendo a los cargos intermedios a nivel autonómico y local para recomponer el centroderecha?

Los partidos políticos tenemos que perder menos tiempo en mirar a otros partidos y en pelearnos con ellos, y pelear de verdad por los problemas de la gente. Mi prioridad no va a ser mirar a otros partidos como enemigos. Ni el PP ni el PSOE son partidos enemigos de Ciudadanos. En vez de estar pendientes en luchas internas, tenemos que centrarnos en las luchas que cada familia española tiene que hacer cada día.

¿Ustedes en su próxima convención se van a definir ideológicamente como un partido liberal, en vez de de centro?, ¿eso será lo que les diferenciará del PP?

Nosotros somos más útiles cuando nos centramos en definir para qué servimos que cuando hablamos de etiquetas ideológicas. Siempre hemos sido firmes defensores del proyecto liberal y en la Unión Europea nuestros socios son los liberales, así que no tenemos que redefinirnos ideológicamente por algo que ya somos. El partido liberal en España es Ciudadanos, en eso no tenemos competencia.

Moción de censura: "Murcia fue una excusa de Díaz Ayuso para convocar elecciones"

Sinceramente , ¿tenían intención de hacer mociones de censura generalizas con el PSOE al igual que en Murcia?

Niego rotundamente que se hubiera gestado con el PSOE una operación de mociones de censura generalizada. La prueba de fuego es que Begoña Villacís sigue siendo vicealcaldesa de Madrid, no es alcaldesa, y podría serlo de haberse presentado una moción en el ayuntamiento, y lo mismo en Castilla y León, donde votamos que no. Los hechos son que no ha habido ni una sola moción de censura más. Lo de Murcia es algo que partió de Murcia, y se gestionó por parte de una persona que ya no está en la dirección del partido. La moción de censura de Murcia fue una excusa que utilizó Isabel Ayuso para convocar elecciones, cosa que quería hacer hace mucho tiempo. Dicho esto, nosotros somos un partido que gobierna bien, que hacemos oposición útil y que seguimos siendo imprescindibles para este país.

Ciudadanos: "Atraviesa dificultades pero ni tiro la toalla ni estamos con respiración asistida"

La veo convencida de que usted y su partido van a renacer de sus cenizas como el ave fénix

Cuando asumí la presidencia del partido sabía que íbamos a tener muchas dificultades, pero en la vida hay que ser valiente y tirar para adelante. Yo me metí en política sabiendo que me iba a complicar la vida, me enfrenté al nacionalismo en Cataluña y asumí la dirección de Ciudadanos en una situación complicada y ahora quiero tirar hacia adelante porque merece la pena.

¿Cómo valora usted lo que está ocurriendo en Ceuta y la respuesta del Gobierno?

Tenemos que tener una respuesta como país firme y unitaria, y el Gobierno debe demostrar firmeza. Todo esto se debe, entre otras cosas, a un vacío diplomático, y no haber hecho frente a los problemas cuando se empezaron a plantear. España debe liderar la respuesta contundente de la Unión Europea porque no es sólo un ataque a la integridad de España, sino también a las fronteras europeas. Llevamos muchísimo tiempo con una crisis migratoria ante la cual el Gobierno no ha actuado y ésta es la consecuencia.

Oiga, ¿la vara de medir con Illa, que tampoco se ha presentado a la investidura en Cataluña, está siendo muy distinta a la que tuvo usted en su día?

Todo el mundo ha visto que la vara de medir con Illa ha sido muy diferente a lo que hicieron conmigo. Illa prometió que se iba a presentar a la investidura y no ha podido hacerlo, como era obvio. La diferencia conmigo es que yo no hice el paripé ni mentí y él sí lo ha hecho durante toda la campaña. Ahora me gustaría que todas esas personas que me criticaban a mí por no me presentarme a la investidura hicieran lo mismo con Illa. Los ataques que me hicieron por no haberme presentado a la investidura fueron totalmente injustificados.

Cataluña: "Mientras el Gobierno de España esté en manos de Esquerra no hay solución posible"

¿Finalmente con este nuevo gobierno de la Generalitat volvemos al día de la marmota?

Así es. Para romper el día de la marmota en Cataluña necesitamos un Gobierno de España que no dependa de los partidos nacionalistas. Mientras el Gobierno de España esté en manos de Esquerra no hay solución posible. Pedro Sánchez ha suplicado para que hubiera un tripartito de Esquerra y el PSC y si no lo hay es porque Esquerra no ha querido. El independentismo está fuerte y hacen lo que les da la gana porque saben que tienen al Gobierno de España en sus manos. El pisoteo de derechos que nos hace la Generalitat a los constitucionalistas catalanes es intolerable y el Gobierno de España debería intervenir para que no nos humillen todos los días.

¿Usted también cree que habrá indultos y que ese es el precio que se va a pagar para completar la legislatura?

Sánchez va a seguir vendiendo España por permanecer en Moncloa, y va a entregarles a sus socios nacionalistas lo que haga falta. El Gobierno pudo pactar los presupuestos con nosotros, pero apostó por Esquerra y por Bildu. Sánchez no tiene ningún reparo en seguir rindiendo España y es capaz de cualquier cosa por seguir en el poder. Estoy convencida de que concederán los indultos como parte de su estrategia para mantenerse en Moncloa.

Económicamente el panorama es complicado. La deuda pública se ha disparado a un 125%, lo cual puede ser un desastre si no se pone cortafuegos, ¿no?

Tenemos que hacer reformas pendientes de hace décadas, que ni PP ni PSOE se han atrevido a hacer. Sólo vamos a salir de ésta si reformamos el mercado de trabajo para luchar contra la precariedad y el paro; si reformamos la educación para centrarnos en la calidad y no en la ideología; si reformamos la Administración pública para eliminar chiringuitos y duplicidades y si hacemos de verdad una apuesta por la natalidad sin precedentes para que haya más niños y que las familias lo tengan más fácil. Hay que cambiar los sablazos fiscales por competitividad fiscal porque en otros países como Portugal, donde gobierna la izquierda, se están bajando impuestos, atrayendo empresas y talento, y están siendo mucho más competitivos para captar inversiones.

Moncloa: "Estamos más tranquilos sin Iglesias en el Gobierno, pero Podemos aún marca la agenda"

Pues el Gobierno, más que bajar impuestos, lo que pretende es subirlos y modificar el modelo tributario para los autónomos y para todos

El Gobierno en vez de echar una mano a los autónomos y a las familias, les está echando una mano al cuello para asfixiarles a impuestos, y echándoles una mano al bolsillo para arruinarles. Si de verdad queremos ser competitivos hay que bajar los impuestos a las clases medias en un momento de tremenda crisis económica. Lo están haciendo en casi todos los países, como en Francia, Italia, Alemania están bajando, por ejemplo, el IVA de la hostelería, y aquí vamos en la dirección contraria. No podemos ser los únicos en Europa que queramos salir de la crisis subiendo impuestos y encima a las clases medias y trabajadoras.

¿No es un contrasentido que la ministra Calviño diga que se van a dar ayudas directas por 7.000 millones a los autónomos y luego den un sablazo en materia de cotización?

Sánchez piensa que los autónomos son un cajero automático del que sacar dinero cada vez que lo necesita. Si los autónomos no salen adelante España no saldrá adelante y ahora lo que el Gobierno tiene preparado para los autónomos es un sablazo en toda regla . Los datos sobre el nuevo sistema de cotización son la definición de un sistema confiscatorio. Como probablemente en el Gobierno ninguno ha sido autónomo nunca, no saben diferenciar entre un ingreso y un rendimiento neto.

Coaliciones: "El milagro económico de Madrid es de Ciudadanos, aunque la medalla se la ha puesto el PP"

El Gobierno de momento tiene la mirada puesta en 2050, con el famoso plan España que presentó Iván Redondo

El plan 2050 es una operación más de propaganda para desviar la atención, con eso ni comen los españoles ni llenan su nevera. Es increíble que el Gobierno más cortoplacista de la historia que no piensa ni en el 2021, pretenda ahora dibujar el 2050 para quitarse del medio la responsabilidad. Sus intentos por desviar la atención ya no se los cree nadie.

¿También cree que los fondos europeos pueden convertirse en un arma electoral si no hay un reparto transparente y equilibrado?

Los fondos europeos pueden ser una oportunidad para los españoles o un salvavidas para Sánchez, en función de cómo se inviertan. Si se invierten bien, con control y auditorías, serán una oportunidad para los españoles, pero si Sánchez decide utilizar el dedazo para intentar que sean un balón de oxígeno y su salvavidas, se le puede volver en contra. Ahora hay que salvar no la carrera política de Sánchez y de Redondo, sino empleos, familias y negocios.

Fondos europeos: "Pueden ser una oportunidad para los españoles o un salvavidas para Sánchez"

Lo que sí puede ser un dato a favor del Gobierno es que se cumplan los plazos de la vacuna, ¿no?

Todo el mundo es consciente de que la vacuna llega por Europa, y se administra por las comunidades autónomas. Sánchez cuando le puso el logo del Gobierno de España a las vacunas que llegaron pretendía capitalizar algo que no le corresponde. El Gobierno de España se quiere poner las medallas por algo que no es su competencia y lo sabe. Las vacunas son para salvar vidas y empleos y no para salvar la vida política del presidente del Gobierno. La vacunación va a un buen ritmo, ahora hay que planificar cómo hacemos la desescalada de forma inteligente y cómo empezamos a recuperar la economía.

¿Usted también cree, como la ministra portavoz, que Pablo Iglesias está mejor sin coleta?

¡Por favor! Muchos estamos más tranquilos sin Pablo Iglesias en el Gobierno de España. Pero no nos despistemos, Podemos sigue marcando la agenda de este país, y desde los ministerios. Estamos más tranquilos sin Iglesias. Pero la presencia de Podemos en el Gobierno sigue latente y tiene consecuencias, como lo que ha ocurrido en Ceuta.

¿Culpa más a Podemos que a Vox de la crispación política que hay en España?

La diferencia sustancial es que Podemos está en el Gobierno y Vox no. Podemos ha utilizado todos los medios del Gobierno de España, el BOE, los ministerios, y todos los resortes del poder para atacar a media España, insultar a jueces y a periodistas, y atacar gravemente a otras instituciones. Con el seguidismo del PSOE, Podemos ha ido metiendo cizaña y quemando puentes e insultando y persiguiendo a quienes no piensan como ellos.

¿Y es posible cambiar el modelo de Estado, la Monarquía Parlamentaria, por la República tal y como ellos pretenden?

Ese tema sólo les interesa a quienes quieren destruir a España porque saben que la Monarquía Parlamentaria es un símbolo de la unidad nacional. Nosotros creemos que es un sistema moderno y democrático y que el Rey Felipe está ejerciendo su labor de una manera ejemplar. Los españoles desde luego están pendientes de la vacunación, de los Ertes y de llegar a fin de mes, no de que se cambie nuestro modelo de Estado.

Por último, dígame, ¿usted cree que se completará la legislatura o iremos a elecciones si el PSOE sigue bajando en las encuestas?

Sánchez va a convocar elecciones cuando más le convenga a él. No piensa en España sino en su sillón. Ahora lo que tenemos que armar es una alternativa liberal, reformista, constructiva, que arregle los desaguisados que va a dejar este Gobierno. Hay que gobernar no enfrentando a los españoles sino dando soluciones a sus problemas.