Joaquín Leguina: "Ayuso no tiene ni un pelo de tonta y ha sabido conectar con los madrileños"

Cuando le preguntas si ha pensado fichar por un partido distinto al PSOE, donde milita desde 1977, sonríe de forma socarrona y, negando la mayor, suelta un "¡Por favor! Si tengo 80 años y las convicciones intactas". Joaquín Leguina (Cantabria, 1941) doctor en Económicas, demógrafo, escritor brillante y el único socialista que ha presidido la Comunidad Madrileña, durante 12 años, nunca pensó que se enfrentaría a un expediente de expulsión como militante, ni que vería el declive de la antaño poderosa Federación Socialista Madrileña de la que fue secretario general. Dice que Pedro Sánchez es vengativo, destila odio, y maltrata a todos los que no opinan como él.

Su vida cotidiana en la pandemia ha cambiado mucho, apenas sale, salvo para ir al despacho, acaba de escribir un libro y se mueve por el barrio: "Intento sobrevivir y ahora, como estoy vacunado, quiero más vida social", señala. Es un hombre de izquierdas, un socialdemócrata de libro que se siente libre para poner en valor lo que hacen sus adversarios: "Ayuso de tonta no tiene un pelo", y criticar inmisericorde la deriva del PSOE. "De la derrota espectacular que hemos sufrido en Madrid, los peores resultados de nuestra historia, el responsable no es solo Pedro, sino los lameculos que tiene en Moncloa", señala. Es genio y figura, sigue siendo un volcán en erupción y no tiene pelos en la lengua.

¿Pensó que podía ser expulsado del partido donde ha militado toda su vida?, ¿quién tomará esa decisión?

En el PSOE el único que toma decisiones desde hace tiempo es Pedro Sánchez, y abriéndome un expediente de expulsión pretenden desviar la atención sobre el desastre en Madrid, cuando el único responsable de la debacle se llama Pedro y apellida Sánchez. La verdad es que no pensé que se me pudiera echar del PSOE, podrían llamarme la atención, se me puede criticar, pero echarme es una exageración.

También han cargado contra Nicolás Redondo, y usted se ha preguntado si echarán a Guerra y a Felipe.

No creo que se atrevan con Felipe o con Guerra, pero quieren purgar a una generación. Van a por mí y a por los demás por el cabreo tras la derrota espectacular de Madrid, donde el PSOE ha obtenido los peores resultados de su historia. Pueden tapar el asunto con cortinas de humo, pero los responsables son los que mandan en Moncloa, y no sólo Pedro, también los lameculos que tiene allí. Han montado una campaña absurda, que los puede llevar al desastre a nivel nacional. Eso, unido a los acuerdos vergonzosos con Bildu, a las cesiones con los separatistas catalanes y la asunción de las imposiciones de Podemos. Todo eso les está pasando factura.

Pues ya les han cortado la cabeza a Gabilondo y a Franco, o sea que la cosa va en serio

Desde Moncloa han pretendido convertir a José Manuel Franco y a Gabilondo en marionetas al servicio de Sánchez. Ángel es una persona de alto prestigio intelectual, que ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid, y un ministro de Educación excelente. Por lo tanto, aunque lo intenten no van a destrozar su prestigio por haberle obligado a dimitir. Yo si hubiera estado en la piel de Ángel no hubiera aceptado esa candidatura porque la lista se la han hecho desde Moncloa, y estaba claro que le iban a utilizar.

Adriana Lastra les ha pedido a ustedes, a la vieja guardia socialista, que se echen a un lado para que no hagan sombra a la gente joven

No nos tenemos que echar a un lado porque ya nos han echado ellos. Sólo digo que se compare el currículum de esta señora con el de cualquiera de mi generación. ¿Dónde ha trabajado, ¿qué obra escrita tiene?. ¿Qué es eso de la juventud? Ser joven no da la razón, y menos en una ciudad como Madrid, con una media de edad alta. Antes de decir esas cosas, esa señora que se informe.

En su opinión, ¿a qué se ha debido la debacle en Madrid?

A varios factores y a errores imperdonables. Se ha estado haciendo seguidismo de las imbecilidades que ha dicho en campaña Pablo Iglesias, y además hay errores más profundos. El error se llama Bildu, se llama ERC, y también haber hecho una campaña insultante llamando fascistas a los que no les iban a votar. Al final llamando fascistas a todos han conseguido blanquear esa definición y que sea carente de valor.

¿Cómo valora el efecto Ayuso?, a la que le han llamado de todo, débil mental, incapaz, etc.

Ayuso de tonta no tiene un pelo. Y sobre todo ha sabido conectar con los madrileños en un momento de mucho sufrimiento. Es una persona sensata, que en este año y medio de pandemia, de muertes y de tragedia, que han desembocado en una crisis económica y social tremenda, ha intentado salvar los muebles, por ejemplo, de la hostelería, un sector del que viven seiscientas mil personas. Ella les ha ayudado y los hosteleros lo han agradecido votandola. Cuando la izquierda le llamaba fascista ella sólo ha tenido que apelar a la libertad, y de ahí su éxito. Yo no creo que los resultados del 4-M hayan sido tanto un éxito suyo como un fracaso de la izquierda en general y del PSOE en particular.

¿Qué le parece la marcha de Iglesias y lo lejano que queda lo prometido el 15-M?

El fenómeno del 15-M se lo apropió Iglesias, pero era mucho más amplio. Podemos es un grupo que nació de la facultad de Ciencias Políticas, que ellos, por cierto, han destruido. En esa facultad había catedráticos de muchísima altura y los han conseguido echar estos jovencitos de mierda. Podemos tuvo éxito por el desgaste del bipartidismo debido a la corrupción del PSOE y del PP, pero carecen de proyecto político. ¿Cómo puedes tener un proyecto venezolano para Madrid o para España?. El que se ha aprovechado, al final, ha sido Errejón, que es mucho más inteligente y mucho más moderado que Iglesias y ha conseguido, con un partido recién creado, desbancar al PSOE y a Podemos.

¿Le han tentado de otro partido para irse si finalmente le expulsan?

Pero si acabo de cumplir ochenta años, ¿cómo me voy a ir a ningún sitio? A mí el PSOE me ha dado mucho, quizás más de lo que yo le he dado al partido, pero mi militancia y mi integridad siguen intactas.

¿De verdad que está dispuesto a ir a los tribunales si le expulsan?

Claro que sí, ya tengo abogados, que son el PSOE, y contestaré a los cargos de los que se me acusa, porque nada de lo que dicen en el expediente se sostiene. Haré el pliego de descargo, y si siguen decididos a expulsarme iré a los tribunales.

Usted ha dicho que "si le echan se la suda", que ya volverá cuando se vaya Pedro Sánchez

Lo que dije fue más matizado: que, si me expulsan, como dicen los castizos madrileños, me la suda. Luego en el titular quitaron la parte de los castizos, pero si se da el caso, volveré cuando se vaya Sánchez.

¿Qué opinión tiene de Pedro Sánchez?, ¿es mejor o peor líder de lo que fue Felipe o Zapatero?

Es evidente que, todos los líderes de este partido han tenido sus méritos y sus defectos, como todo el mundo, pero el actual secretario general es el que peor trato está dando a la gente de este partido. Maltrata a todos los que no opinan como él. Pedro Sánchez es un vengativo, destila odio y eso no es bueno para una organización que está muy por encima de lo que vale él.

¿Qué le parece que el PNV haya conseguido la competencia de prisiones, una de sus reivindicaciones históricas, que otros gobiernos socialistas les negaron?

Ceder las competencias de prisiones significa que cuando los asesinos de ETA lleguen a las cárceles vascas quedarán en libertad. Y, por si fuera poco, el PNV ahora quiere que le devuelvan dinero del Cupo por asumir prisiones , lo cual es un escándalo. Le voy a dar un dato: en 2020 el déficit que se creó en el País Vasco en pensiones fue de seis mil millones y no pagan un duro. Ese déficit y esas pensiones las pagamos el resto de españoles, porque eso no está en el Cupo. Esas cosas hay que contarlas, ya está bien de estafarnos.

Lo que tampoco mejora es Cataluña que ya huele a elecciones, y Puigdemont sigue huido viviendo feliz

Cataluña sólo tiene una solución, que Pedro Sánchez ni intenta ni intentará nunca: el número 155. En cuanto a Puigdemont, ya veremos qué pasa. Desde luego supo muy bien por qué se iba a Bélgica, porque para desgracia de la Unión Europea, allí siguen creyendo que el Duque de Alba todavía está vivo.

¿Qué le parece el galimatías jurídico creado tras el estado de alarma?

Efectivamente se ha abierto un galimatías, no solo jurídico, sino político. Estoy de acuerdo con que habría que hacer una ley para situaciones como las actuales, y se podría haber hecho. El problema es que este señor (Pedro Sánchez) tiene encerrado y cerrado al Parlamento, y lo utiliza a su conveniencia, y prefiere pasar la responsabilidad a otros. Ojalá que no haya una nueva ola, que no suba el número de muertos, porque si es así, habrá que pedir responsabilidades. En lo único que estoy de acuerdo con Sánchez es que la solución es la vacuna.

Al menos Fernando Simón ha reconocido tras ver las aglomeraciones del pasado fin de semana que se ha equivocado a la hora de comunicar la situación

Fernando Simón ha dicho cosas increíbles, ha mentido y utilizado argumentos impensables durante la peor época de la pandemia. No le voy a echar la culpa a él de los muertos, pero se ha comportado no como un médico o cómo un técnico independiente , sino como un político a las órdenes de Moncloa.

¿Cree que a Susana Díaz le queda un telediario en la federación andaluza, la más importante del PSOE?

No sé si a Susana le queda un telediario, pero tiene mucha responsabilidad en todo lo que está pasando en el PSOE. Tú no puedes tirar al secretario general por la ventana, como ella hizo con Pedro Sánchez, sin bajar al piso para ver si está muerto. No sólo estaba vivo, sino que además ganó las elecciones. Susana Díaz se ha equivocado en casi todos los pasos que ha dado

¿Cree que vamos a unas elecciones generales anticipadas tras lo ocurrido en la Comunidad de Madrid o precisamente por eso Pedro Sánchez agotará la legislatura?

Lo lógico es que intente alargar la legislatura hasta el final, para separarla de lo ocurrido en Madrid, pero muchos analistas creen que alargarla será peor para él. Yo todavía espero que tras el estacazo de Madrid Pedro Sánchez rectifique algo, si no rectifica vamos al desastre.

Usted ha escrito que el PSOE se ha dejado invadir por movimientos particularistas, identitarios y supremacistas, ¿tan grave es el asunto?

Sí, la situación es muy grave y esas políticas son las que han permitido lo ocurrido en Madrid. En Moncloa se están abandonando las cosas que eran comunes para todos los españoles, por ejemplo el PSOE siempre ha estado a favor de la igualdad y ahora ha metido dentro un feminismo radical que sólo dice barbaridades, e incluso quiere imponernos un lenguaje absurdo que no hay quien lo soporte. El PSOE no tiene nada que ver con el ecologismo radical que está a favor de las energías renovables, pero no quiere que haya saltos de agua, y lo más importante es que para cualquier socialista es inaceptable la invasión del nacionalismo, y de hecho siempre que nos hemos acercado a ellos hemos salido escaldados. Y ahora son los nacionalistas quienes imponen su discurso a placer.

¿Los fondos europeos van a ser el maná que saque al país del agujero económico en el que estamos?

Los fondos europeos son importantísimos. Nuestra gran bendición es la pertenencia de España a la Unión Europea, porque estamos internacionalmente protegidos. La UE ha cambiado radicalmente de política económica y eso hay que aprovecharlo. El keynesianismo se impone y hay que presentar proyectos que nos saquen del agujero. Si se unen empresarios, sindicatos, técnicos, abogados del Estado y de la alta función pública, serán más capaces que los políticos de hacer proyectos viables para este país.

Más vale, porque algunos expertos ya hablan de que el Gobierno no va a cumplir el 3,2% de déficit en 2024, y critican la falta de concreción para las medidas de recuperación

Para concretar esas medidas son mejores los técnicos que los políticos, sobre todo si esos políticos son de Podemos, y son ministros. Eso sí, he de reconocer que en el Gobierno hay buenos ministros , y le doy una pequeña lista: Luis Planas es un magnífico ministro, José Luis Escrivá también, y Nadia Calviño lo mismo.

¿Qué opinión de Yolanda Díaz?

Ella viene del Partido Comunista, es hija de un famoso militante de Comisiones Obreras de El Ferrol, y defiende sus ideas, pero parece una persona bastante más sensata que Pablo Iglesias, aunque para eso se necesita poco.

¿Tan malo ha sido para el Gobierno el perfil de Pablo Iglesias, o su caída es porque se ha dejado contaminar por la "casta" que criticaba?

Pablo Iglesias, afortunadamente se ha ido, y vamos a decirle adiós y que no vuelva, por favor. Que cierre la puerta al salir, como él decía, y nos deje en paz.

¿Que Ciudadanos se haya quedado en el camino es un síntoma de que volvemos al bipartidismo?

Yo rezo todas las noches para que vuelva el bipartidismo, que tanta estabilidad ha dado al país. Es verdad que se cometieron muchas barbaridades, que hubo corrupción en un lado y en otro, pero el sistema se sostiene mejor con dos grandes partidos, sin tener que pagar peaje a otros.

¿Vox y el PP son lo mismo?

Vox es una escisión del PP y punto.

Tal vez, pero, ¿el partido de Abascal es equiparable a la extrema derecha europea?

Bueno, es un partido más, que hasta ahora en las alianzas de gobierno que ha hecho se ha comportado con moderación. Otras cosas son los disparates que a veces dicen algunos de sus líderes, pero no todos, porque en ocasiones dicen verdades como puños. Yo a Vox no le pongo el marchamo de extrema derecha, porque algunos se lo ponen sin querer decir quién es la extrema izquierda de este país.