Ana Beltrán: "Nos inquieta y crea serias dudas que el reparto de los fondos UE no se haga con ecuanimidad y transparencia"

Cuando, nada más arrancar la entrevista, le preguntas que le quita el sueño a la número tres del Partido Popular enfrascados como están en sus congresos provinciales y autonómicos dice sin más que de puertas adentro el PP está unido y fuerte. "Estamos contentos y concentrando nuestros esfuerzos en poder gobernar España tras las próximas elecciones "señala. Quienes la conocen bien la definen como una persona comprometida, seria y responsable, cercana a los ciudadanos de a pie y curtida en mil batallas frente a los independentistas de Bildu, contra quienes ha bregado en el Parlamento de Navarra en las últimas legislaturas. Precisamente en su fortaleza frente a adversarios duros estuvo el secreto de su éxito para que Pablo Casado la designara vicesecretaria de organización y encargada de cuidar y movilizar la maquinaria de la calle Génova. "Es la equivalente en el organigrama del PP a José Ábalos en el PSOE, pero con más poder e influencia "señalan algunos de sus colaboradores.

Ana Beltrán Villalba (Zaragoza, 1966), empresaria de profesión se afilió al PP en 2008, fue elegida presidenta del PPN en 2017 y en dos años consiguió su acta de diputada en el Congreso por Madrid. Casada con un pamplonés hijo de un histórico cargo del partido foralista y con cuatro hijos, dirigió durante años una bodega familiar en Corella, hasta que decidió comprometerse en la cosa pública donde lleva un ascenso meteórico.

Dice que aprobar los indultos a los condenados del 1-O es una traición a España que le costará a Sánchez su permanencia en la Moncloa. Afirma que la manifestación del 13-J será la imagen de la España real, que no entrarán en la trampa de la izquierda sobre la repetición de la foto de Colón y augura que lo ocurrido en Madrid en las últimas elecciones tendrá un efecto dominó en toda España. Califica al presidente del gobierno de mentiroso patológico y señala que ha gestionado la crisis de Marruecos de forma lamentable.

Finalmente parece que el Gobierno va a indultar a los condenados del 1-O. ¿Qué consecuencias políticas puede tener?

Aprobar los indultos es un error político, una traición a España y a los españoles. No se puede consentir que el Gobierno de Pedro Sánchez se ría del Estado de derecho, de nuestra Constitución y de la Justicia. Los indultos marcarán un antes y un después en el Gobierno de Pedro Sánchez, porque si ya eran nefastos sus pactos con los indeseables de Bildu-Batasuna, y con los independentistas, ahora, conceder indultos a personas que no se arrepienten del delito cometido, y que se enorgullecen afirmando que lo volverían a hacer, es absolutamente indigno.

¿De verdad cree que esto le puede costar a Sánchez su permanencia en la Moncloa?, ¿el precio es demasiado alto?

Esperamos que los indultos le cuesten a Sánchez su permanencia en Moncloa. Es un presidente que no está a la altura y que no nos merecemos. Nadie, ni nosotros ni los votantes socialistas ni muchos de los dirigentes de ese partido entendemos la deriva que está tomando por su obsesión con mantenerse en el poder. Que sea capaz de traicionar a todos los españoles atándose de pies y manos a los independentistas, es un precio que tarde o temprano pagará en las urnas.

Pues en Moncloa dicen que es una forma de solucionar un conflicto, y hablan de concordia, convivencia, y cooperación para dejar a España mejor que la encontraron...

Esos argumentos del presidente Sánchez son propios de una persona acostumbrada a mentir. Nos mintió a todos cuando dijo que traería a Puigdemont a España para ser juzgado, lo volvió a hacer afirmando que los independentistas condenados cumplirían sus penas íntegramente. Es un mentiroso compulsivo que va a dejar este país muchísimo peor que el que se encontró.

¿El hecho de que ustedes se manifiesten junto a Vox no les debilita por el paralelismo que está haciendo la izquierda con la foto de Colón?

Desde el PP vamos a apoyar esa manifestación convocada por la plataforma Unión 78, en contra de los indultos, sin importarnos quién acuda. Tenemos una hoja de ruta clara, que es defender a nuestro país en la calle y en las instituciones. Vamos a hacer diferentes acciones contra estos indultos, desde la recogida de firmas hasta presentar mociones en ayuntamientos, en parlamentos, y en todas las diputaciones, para que el PSOE se posicione en toda España y quitarle la careta.

¿Pero repetir la foto de Colón no supone darle una baza a la izquierda para que les sitúen a ustedes al lado de Vox?

No voy a entrar en la trampa en la que pretende hacernos caer la izquierda, hablando de esa foto de Colón. No hay foto más vergonzosa y humillante que haber pactado con los herederos de ETA, Bildu-Batasuna. La peor foto de todas es la de Sánchez convirtiendo a la Moncloa en una sucursal de radicales. La izquierda no nos puede dar lecciones al PP, en absoluto.

¿La manifestación del 13-J será "la foto de la España real" como dice Pablo Casado?

La foto que veremos el 13-J será la imagen de la España real, que está absolutamente en contra y avergonzada por estos indultos. El PP está para acompañar y escuchar los intereses de la España real, especialmente cuando se está poniendo en jaque al Estado de derecho y a la Constitución. Como dijo Pablo Casado el indulto más que un derecho de gracia es un golpe de gracia a la democracia, porque los condenados no se arrepienten de los delitos cometidos, y se jactan de que lo volverán a hacer. Por eso la medida de gracia no se justifica.

¿Dar la espalda al poder judicial en casos así es otra forma de desafiar al Estado de derecho, como dicen ustedes?

A Sánchez no le importa saltarse todas las líneas rojas del Estado de derecho. El Tribunal Supremo ha hecho un informe contrario a estos indultos, pero él prefiere mirar hacia otro lado. Nosotros ya hemos dicho que desde el PP recurriremos los indultos. Además, ya hemos empezado una campaña nacional de recogida de firmas, aunque dudo que eso le haga cambiar a Sánchez su decisión. Debe a los independentistas demasiados favores y aunque esté pagando un precio insoportable, no le importa perjudicar a España.

Según las encuestas si hoy hubiera elecciones el PP, con la suma de Vox, podría gobernar. ¿Sus encuestas propias dicen lo mismo?

Efectivamente en muchas encuestas el PP aparece como la fuerza más votada, y Pablo Casado se dibuja como el presidente de todos los españoles. El PP es la única alternativa seria, eficaz y capaz de sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Lo hemos visto en las pasadas elecciones en Madrid, y eso tendrá un efecto dominó en toda España. Es evidente que hay un ambiente de cambio en nuestro país, y Pablo Casado será el presidente del Gobierno de la España real.

¿Ustedes creen que habrá una vuelta al bipartidismo o ese formato ya es pasado?

Lo que está claro es que la casa común del centroderecha es el PP, un partido con más de cuarenta años de historia, que ha gobernado este país y creado siete millones de puestos de trabajo. Se vuelva al bipartidismo o no el PP se consolida como la gran fuerza del centroderecha.

¿Vox es un partido de extrema derecha?

Vox es quien se tiene que definir ideológicamente, son ellos quienes tienen que decir lo que son o lo que no, porque nosotros somos un partido diferente a Vox. Para mí lo más importante es que el PP es un partido fuerte y unido, el más grande de España, y con el mayor número de afiliados. Cuando nos lo proponemos somos una fuerza imbatible.

Pues la ministra Yolanda Díaz ha dicho que en España se necesita una derecha democrática frente a un PP secuestrado por Vox. ¿Es así?

Yo diría que a palabras necias oídos sordos. Nada de lo que diga Yolanda Díaz se puede tener en consideración. Ella a lo que debería responder es si el comunismo que defiende es compatible con la democracia y centrarse en explicar cómo Unidas Podemos, con su política de izquierda radical ha tenidos secuestrado al Gobierno de España y nos está llevando al abismo.

¿Aunque Pablo Casado e Inés Arrimadas hayan recompuesto se relación, el PP mantiene su OPA hacia los militantes y dirigentes de Ciudadanos?

La relación entre Pablo Casado e Inés Arrimadas es buena y cordial, porque el centroderecha tiene que estar unido para sacar a Sánchez del Gobierno. Es cierto que a raíz de la moción de censura de Murcia muchos afiliados y cargos de Ciudadanos decepcionados se están viniendo libremente al PP.

¿Cuánto ha ayudado el 4-M y el fenómeno Ayuso a Pablo Casado y al PP?

El éxito del 4 de mayo ha sido un impulso grande para el PP. Se ha visto que la gestión de Isabel Díaz Ayuso, que es la gestión del PP, con nuestros principios, valores, y nuestro proyecto político es una fórmula de éxito. Lo es en Madrid y lo es en todas las autonomías donde gobernamos. Lo cierto es que hay una ola de ilusión en toda España en torno a nuestro proyecto. Eso se ve en que ha habido un aumento muy considerable de las afiliaciones al partido en toda España. Cada día más gente quiere sumarse al proyecto del PP, y lo más gratificante es que la mayoría de nuestras afiliaciones son de gente joven.

¿Juanma Moreno pretende hacer algo similar a Ayuso y adelantar las elecciones en Andalucía?

El presidente Juanma Moreno ha dicho por activa y por pasiva que no tiene previsto adelantar las elecciones andaluzas.

¿Qué le ha parecido la forma en que se está gestionando la crisis de Marruecos?

Lamentable. Esta crisis con Marruecos no se ha podido gestionar de peor forma. Ha habido un oscurantismo total y una crisis diplomática de primer orden que el Gobierno no ha sabido solventar. Primero Ghali entró con un pasaporte presuntamente falso, y su salida se ha gestionado de manera chapucera. Dicho esto, el PP es un partido de estado y siempre estaremos al lado del Gobierno de Pedro Sánchez en las decisiones importantes de política internacional.

¿Se posicionan al lado del gobierno en el tema de Marruecos, aunque se equivoque?

Nosotros le hemos ofrecido al presidente del Gobierno ayuda realizando un pacto de estado por la inmigración. Sucesos como los de Ceuta o Canarias avalan a la necesidad de ese pacto, y aunque estemos al lado del Gobierno en estos temas tan sensibles, no podemos dejar de decirle que su gestión es nefasta.

Donde ya se ve algo de luz es con el tema de la pandemia. ¿El calendario de vacunación puede servir como tabla de salvación de la gestión del Gobierno?

Aquí nadie puede olvidar que después de 14 meses del inicio de la pandemia España sigue instalada en un caos jurídico porque Sánchez no ha querido hacer nada para garantizar un marco legal y estable, que dé certidumbre a las Autonomías y por lo tanto a los ciudadanos. Las Comunidades Autónomas han tenido que tomar decisiones de manera individual porque en Moncloa han mirado hacia otro lado. Lo cierto es que Sánchez dijo que habíamos vencido al virus y llevamos 80.000 españoles fallecidos. En cuanto a las vacunas, más allá de la foto del logo que hizo Moncloa de manera vergonzosa, lo que va a quedar es la imagen del caos y la incertidumbre. Un ejemplo claro es lo ocurrido con AstraZeneca donde los ciudadanos han tenido que decidir si ponerse o no la segunda dosis. En el tema de las vacunas han creado una incertidumbre innecesaria e impropia de un gobierno serio.

También hay un cierto caos con la factura de la luz. ¿Se intenta camuflar una subida en toda regla?

El Gobierno no es que nos quiera confundir, es que nos quiere engañar. Esta subida de la luz va a afectar a 10 millones de españoles, y la solución que nos da el presidente del Gobierno es que pongamos los electrodomésticos por la noche. Su única propuesta es que los españoles no concilien el sueño y se dediquen a hacer las tareas del hogar de manera nocturna. Los ciudadanos no tienen por qué pagar de su bolsillo la ineficacia y la negligencia de un gobierno que no tiene una política energética seria.

El sector dice que el hachazo de mil millones a las eléctricas que según el gobierno rebajará en un 4% y un 5% la factura de la luz no está justificado. ¿Eso es cierto?

El hachazo a las eléctricas por ese importe millonario tendrán que explicarlo. No han dado un solo argumento, salvo ideas vagas, por eso hemos pedido la comparecencia de la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados, para que explique cuál es su política energética, si es que la tienen, y diga claramente a qué obedecen todas estas improvisaciones.

Oiga, admita que lo que sí puede ser una potente arma electoral es el reparto de los fondos europeos que pueden aliviar y mucho esta situación, ¿no?

Vamos a estar muy vigilantes para que el Gobierno haga un reparto de los fondos equilibrado y no lo utilice como un arma electoral. De momento hemos visto cómo han entregado millones de euros para salvar una compañía aérea como Plus Ultra, únicamente para congraciarse con el Gobierno venezolano, y eso ya nos indica por dónde puede llevarse el reparto de los fondos. Lo de Plus Ultra no tiene ni una justificación seria. Nosotros hemos solicitado que sea una autoridad independiente la que controle la gestión de esos fondos para que Sánchez no haga de ellos un uso partidista. Nos inquieta y crea serias dudas que el reparto no se haga con ecuanimidad y transparencia.

Sea como fuere, lo que ya parece inevitable es una subida de los impuestos. ¿Se puede así impulsar la economía?

Para reactivar la economía, especialmente en estos momentos, lo que se necesita son unos tipos impositivos más reducidos que generen empleo, inversión y desarrollo económico. Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, para que puedan consumir, invertir o ahorrar. Siempre el dinero está mejor en nuestras manos que en las del Gobiernos. Subir los impuestos no es ni mucho menos la solución, después de este tiempo de pandemia.

Algunos sectores como la hostelería y el turismo acusan al Gobierno de haber llegado tarde. ¿Es así?

La hostelería y el turismo son dos sectores estratégicos a proteger. Para España el turismo es una fuente de ingresos vital, y eso se extiende al sector servicios y a toda la hostelería. Desgraciadamente los autónomos, que levantan la persiana de este país cada día, han sido los más desamparados por este Gobierno. Sánchez parece que no comprende que ambos sectores son una parte esencial de nuestro tejido económico y sin ellos el país no sale adelante.

Vamos, que si ustedes gobiernan van a seguir el ejemplo de Isabel Ayuso respecto a ambos sectores...

En Madrid se han protegido a todos los sectores que el Gobierno demonizó. Isabel Ayuso entendió que era compatible perfectamente controlar la pandemia y a la vez controlar la economía. Se entendió que no había que elegir entre respirar y comer. La forma de gestionar todo este tema en Madrid ha sido todo un ejemplo a nivel nacional y esa gestión eficiente es la marca de la casa de los gobiernos del PP.

Dígame, ¿la imputación de Dolores de Cospedal por el tema Kitchen les retrotrae al pasado y les puede perjudicar electoralmente?

Nosotros estamos aquí para mirar al presente y al futuro, no para poner el espejo retrovisor y mirar al pasado.