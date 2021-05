Begoña Villacís: "En Podemos son radicales sectarios contrarios a la libertad económica"

Esther Esteban Madrid

Es la única superviviente en Madrid de los acuerdos que en su día firmó Albert Rivera con el PP, y también la única que queda de todos los representantes de otros partidos que inicialmente compitieron con ella. Acaba de ser elegida coordinadora de Ciudadanos en Madrid, tras la marcha de Ignacio Aguado y el fiasco del 4-M, y a pesar de todo no cree que su formación esté en fase letal. "Hace dos años estaba en la,oposición y ahora soy vicealcaldesa", las cosas cambian rápidamente", señala. A Begoña Villacís ( Madrid, 1977), licenciada en Derecho y master en Asesoría Fiscal y Derecho Tributario por Icade, no se le cae de la boca la palabra consenso y aunque es consciente de que en los tiempos que corren la política está más en la propaganda que la reflexión se niega a hacer política sólo de titulares y mantiene la ilusión del primer día.

Compaginar su cargo de vicealcaldesa de la capital y atender ahora a las cuestiones del partido no es tarea fácil sobre todo si además es madre de tres hijas: "Me levanto a las 6:30 de la mañana, hago deporte, llevo a mi hija pequeña a la guardería y empiezo la ruta por los coles de las otras dos. Son las primeras que llegan porque casi siempre tengo reuniones en el Ayuntamiento, pero no me quejo porque disfruto mucho con ellas y con mi trabajo".

Tal vez por eso cuando le preguntas dónde está el secreto para haber conseguido un equipo de gobierno de exito junto al alcalde de Madrid, aunque pertenezcan a formaciones distintas, dice sin más que son dos personas normales que "confiamos el uno en el otro y haber trabajado fuera de la política ayuda". Dice que Albert Rivera no les dejó una herencia envenenada, que en España no va a ver una vuelta al bipartidismo, que Pedro Sánchez ha convertido a Madrid en un campo de batalla por sus intereses particulares y que Madrid Central fue una gran chapuza que van a enmendar. Califica de sinvergonzoneria que se pueda indultar a los golpistas del 1-O. No tiene pelos en la lengua.

Finalmente usted ha sustituido en a Ignacio Aguado como Coordinadora de Cs en Madrid. ¿En qué se va a diferenciar su etapa de la anterior?

Vamos a seguir defendiendo exactamente lo mismo, aunque tal vez yo en esta etapa esencialmente continuista dé una visión mas municipalista al proyecto liberal en Madrid.

Pues algunos piensan que está apostando a caballo perdedor porque Cs ha perdido las últimas elecciones de Madrid y van a la baja. ¿Es así?

Yo no estoy apostando a nada porque Cs ha sido mi apuesta desde el principio, y cuando se cree en un proyecto hay que estar en los buenos momentos y en los malos. Todos los partidos políticos en España han tenido etapas altas y bajas. Fíjese, tenemos un presidente del Gobierno que estuvo desahuciado políticamente, viajando en España en un pequeño coche para vender su proyecto, y ahora está en la Moncloa. En Cs tenemos concejales, alcaldes, altos cargos y mucha representación territorial, y eso nos va a dar la fuerza para remontar. Tenemos mucho que ofrecer, y lo haremos.

Vamos que usted dice lo de Arrimadas, que ni tira la toalla ni Cs está en fase letal

Claro que Cs no está en fase letal. Yo hace dos años estaba en la oposición, y ahora soy vicealcaldesa de Madrid. Las cosas cambian rápidamente.

¿Han entonado el 'mea culpa' de manera suficiente por lo ocurrido en Madrid tras el error de Murcia?

Lo ocurrido en Murcia no lo supimos explicar bien, y eso nos ha afectado, indudablemente. Pero además los gobiernos en coalición no son fáciles, y este pais no tiene demasiada cultura de gobiernos así. Nosotros, en el ayuntamiento, tenemos un buen socio con el PP y un gobierno excelente, pero no siempre se ponen en valor los méritos de ambos y los éxitos se suelen atribuir sólo al líder del gobierno, cuando no es así.

¿Arrimadas es la mejor líder que puede tener Cs o sucumbirá a la herencia envenenada de Rivera?

Rivera no dejó una herencia envenenada. Creó el reconocimiento de un espacio que siempre estuvo ahí porque la mayor parte de los españoles somos moderados y de centro. Él tuvo un mal resultado y se marchó, cosa que no hacen otros, y Arrimadas es una persona tremendamente honesta para la que no todo vale, y no subordina su ética o su moral a un puñado de votos. Cuando en la política lo que sube en las encuestas es decir barbaridades, tratar de mantener un discurso honesto, coherente, tranquilo y de llegar a consensos no es fácil, pero Cs lo conseguirá a medio y largo plazo.

Ya, pero la política es una máquina de picar líderes en estos momentos...

Sí, la política ahora mismo es una máquina de picar líderes, por eso la sensatez y la coherencia deben ser valores en alza. Fíjese en Madrid, conmigo en 2015, venían Esperanza Aguirre, Antonio Miguel Carmona, Manuela Carmena, Ángel Gabilondo, Ignacio Aguado, Cristina Cifuentes y José Manuel López. De todos ellos sólo quedo yo. Pero eso me da fuerzas para continuar.

Vamos, que no prevé una vuelta al bipartidismo como apuntan las encuestas...

En España no va a haber una vuelta al bipartidismo, porque las cosas han cambiado mucho. Podrá haber destellos, porque lo viejo se resiste a morir, pero nada más. Es verdad que los grandes partidos del bipartidismo han hecho mucho por España, son esenciales y no van a morir, pero hay mucha gente que se siente más reconocida en un proyecto más europeo, abierto, moderno y liberal como es el nuestro. Hay que combatir las políticas simplistas, de bajo nivel, y abrir caminos serios y rigurosos lo cual no es fácil. Y además sabemos que en este país cuando ha habido mayorías absolutas y se ha comportado de forma absolutista. Eso no se debe repetir.

Una curiosidad, ¿cuál ha sido el secreto de su éxito para llevarse tan bien con el alcalde de Madrid, siendo de partidos políticos distintos?

El secreto es que somos los dos personas muy normales que confiamos el uno en el otro. Nos llevamos bien, porque los dos ya hemos demostrado lo que somos, dentro y fuera de la política. Y eso facilita las cosas.

¿Finalmente la normativa de las terrazas tiene fecha de caducidad para finales de año? Los empresarios auguran que se perderían 6.000 empleos y 2.000 negocios...

La apertura de las terrazas la hice yo desde mi responsabilidad de vicealcaldesa, para que los empresarios pudiesen sobrevivir. Cerrar las terrazas supondría perder muchos puestos de trabajo y yo defiendo que se mantengan más allá del 31 de diciembre y confío en que el alcalde finalmente también lo verá igual. Hay que tener en cuenta el derecho de los vecinos al descanso, y también adoptar medidas para que los empresarios puedan mantenerse.

Sánchez: "El Gobierno de España ha tratado a Madrid con sectarismo y miopía política"

¿Cree, como dicen algunos, que parte del éxito de Ayuso ha sido la madrileñofobia ejercida desde el Gobierno de España?

El Gobierno de España ha tratado a Madrid con sectarismo y total miopía política. Al final no ha sido madrileñofobia sino que Sánchez ha tomado a los madrileños como rehenes y ha convertido a Madrid en un campo de batalla por sus intereses partidistas y eso se le ha vuelto en contra. Los madrileños nos hemos defendido de un Gobierno como el de Pedro Sánchez que es el peor de la historia para el peor momento.

¿También piensa que ha maltratado a la hostelería, a las pymes y a los autónomos deliberadamente por una cuestión ideológica?

Creo que efectivamente no les ha ayudado, pero no tengo claro si ha sido por ideología o por incompetencia. Me atrevería a decir que ha sido una mezcla de los dos. A día de hoy no se ha recibido aún ni una de las ayudas al comercio y a la hostelería que se prometieron. Ninguna.

Usted sigue pensando que el equipo de Manuela Carmena hizo una gran chapuza con el Madrid Central?

Con el Madrid Central el equipo de Carmena aprobó una gran chapuza y lo aplicó chapuceramente. Nosotros cuando firmamos el pacto de gobierno con el PP, acordamos, conforme decía nuestro programa, mantener Madrid Central, y se ha mantenido. Ahora los Tribunales han dicho que era ilegal, porque su aprobación fue irregular, pero da igual, ya tenemos lista la ordenanza de movilidad y en cuanto se apruebe se mantendrá Madrid Central, con unas pequeñas modificaciones.

¿Y el ayuntamiento tiene dinero para devolver todas las multas que se pusieron? ¿De cuánto hablamos?

No lo sabemos todavía y no puedo decirle una cantidad porque lo están estudiando nuestros servicios jurídicos. Hemos heredado las chapuzas del Gobierno de Carmena, y de Más Madrid, y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos.

¿Madrid 360 es la alternativa?

Madrid 360 incluye la zona de bajas emisiones de Madrid Central, aunque es un proyecto mucho más amplio, que incluye otras zonas de bajas emisiones en el entorno de Plaza Elíptica -uno de los puntos más contaminados de Madrid-, incluye puntos de recarga eléctrica, aparcamientos disuasorios, o impedir la entrada en 2025 de los vehículos que no tengan etiqueta. Es decir, es una operación mucho más ambiciosa.

Fiscalidad: "Vamos a mantener la bajada de impuestos, el objetivo es salvar empleos"

¿En Madrid se van a seguir congelando el IBI y los otros impuestos mientras el Covid siga haciendo estragos?

Nosotros hemos bajado un 25% el IBI para las empresas y los autónomos, el Impuesto de Actividades Económicas, la tasa de recogida de residuos, la tasa de ocupación de vía pública de los hoteles. Hemos aplicado una bonificación del 100% sobre las terrazas y sobre la tasa de ocupación de los mercadillos, etc. Antes de que los hosteleros tengan que apretarse ellos el cinturón nos lo vamos a apretar nosotros. Vamos a mantener la bajada de impuestos y todas las bonificaciones porque nos hemos puesto un objetivo que es salvar todos los puestos de trabajo que podamos, y en eso vamos a estar.

Oiga, ¿y el tema de las vacunas si se cumplen los plazos de vacunación no va a ser un empuje electoral para el Gobierno?

Sánchez considera las vacunas no como una cuestión de salud, sino como algo muy rentable electoralmente, por eso hizo la foto con el logo del Gobierno. Algo vergonzoso que sólo ha ocurrido en España. De hecho, Pedro Sánchez ya no sale públicamente para ejercer de presidente, sólo para hablar de vacunas porque entiende que es una buena noticia que le dará rentabilidad política.

Restricciones: "Antes de que los hosteleros se tengan que apretar el cinturón lo haremos nosotros"

¿Qué le parece la subida de impuestos que pretende el Gobierno?

La subida de impuestos que planea el Gobierno es un verdadero atentado contra la ciudadanía. Le pongo un ejemplo, un autónomo que gane 49.300 euros al año, es decir, 4.108 euros al mes, acaba cobrando 1.865 tras las retenciones y el sablazo social de Sánchez. Los salarios medios están pagando un 55% de media en impuestos, y eso es un despropósito realmente confiscatorio. No sé cómo quiere este Gobierno reactivar la economía subiendo el recibo de la luz a cotas históricas, con una subida de impuestos generalizada, y sin ayudas de ningún tipo. Este es un país que está muy dañado, falto de Tesorería, con unos autónomos y unas empresas falta liquidez. De momento van a tener que empezar a devolver los créditos de ICO, y se están acabando los Ertes sin que hayan modificado la normativa, lo cual es un auténtico desastre.

Recuperación: "El plan de resiliencia que Sánchez ha presentado 11 veces sigue siendo humo"

Oiga, ¿qué le parece que de momento no haya acuerdo con los empresarios y los agentes sociales sobre los Ertes que acaban el 31 de mayo?

Tienen que llegar a un acuerdo sobre los Ertes, sí o sí. Ya se empiezan a cortas líneas de crédito, cuando las ayudas directas a los comercios no están llegando a pesar de haber sido reiteradamente anunciadas. El plan de resiliencia que Sánchez ha presentado once veces sigue siendo humo, y los ciudadanos ya se están dando cuenta de que vamos a un escenario muy crítico si las cosas no se hacen de otra manera.

¿También usted cree que el milagro económico de Madrid en el ayuntamiento y en la Comunidad es de Ciudadanos, aunque las medallas se las haya puesto el PP?

A nosotros nos gusta decir que el milagro económico de Madrid es un milagro conjunto de Ciudadanos y el PP, porque al final todas las áreas se acaban mezclando. Miguel Ángel Redondo, nuestro concejal de Ciudadanos, está consiguiendo cosas muy importantes, como por ejemplo el primer plan de industria que ha tenido Madrid, por utilizar palabras de la patronal, y que va a suponer 125 millones en 5 años. Es un plan muy potente que facilitará la activación de las factorías industriales de Vicálvaro y Villaverde, que no estaban terminadas. Pero al final es un éxito de todo el Gobierno.

Pablo Iglesias: "En Podemos siguen siendo radicales sectarios contrarios a la libertad económica"

¿La salida de Pablo Iglesias supondrá un respiro para que baje el nivel de decibelios de la crispación en nuestro país?

Estaremos un poco más tranquilos sin Pablo Iglesias, pero Podemos no es peligroso por las personas sino por las ideas que defiende. Pueden defenderlas con mejores o peores maneras, sus representantes pueden ir vestidos de una u otra forma, pero siguen siendo unos radicales sectarios que van en contra de la libertad económica y pretenden subir los impuestos para amarrar sus privilegios.

Acaba de cumplirse el aniversario del 15-M. Con la perspectiva del tiempo, ¿todo fue un fiasco?

El 15-M no fue un fiasco porque surgió de forma espontánea y por la enorme distancia que había entre la política y la sociedad civil. El problema es que Podemos se apropió del 15-M y acabó con un movimiento que podía haber sido muy ilusionante. Allí se dejó claro que había una gran desconexión con esa clase política que pretendía mantener su sillón para toda la vida, algo que Ciudadanos quiere cambiar.

¿Usted cree que finalmente va a haber indulto para los presos del 1-O?

Sánchez ha dicho reiteradamente que no va a haber indultos, lo que significa que los va a haber, sin ninguna duda. Así de simple. Que se indulte a los imputados del 1-O me parece una sinvergonzonería . No entiendo por qué estos delincuentes son mejores o tienen más derechos que otros. ¿Qué pasa, que la cárcel es peor para ellos que para alguien que haya robado?. Si la vara de medir es distinta todo el mundo nos mirara con vergüenza. No es normal que se conceda el indulto como precio para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.

Cataluña: "Me parece una sinvergonzonería que el Gobierno indulte a los imputados del 1-O"

Sea como fuere, ¿en Cataluña volvemos al día de la marmota, con un gobierno en cuya hoja de ruta permanece la independencia?

En Cataluña no cambiará nada y todo será estéril hasta que no hay un gobierno en España que no dependa de los independentistas. Esto es un hecho, y la triste realidad.

Por último, dígame, ¿a usted qué le parece la posición del Gobierno con Marruecos en la crisis de Ceuta?

Esto no es un problema migratorio sino un gravísimo conflicto diplomático. El Gobierno no lo ha hecho bien, y habrá que investigarlo y pedir responsabilidades, pero ahora eso no toca. Lo que toca es ponerse al lado del Gobierno, porque lo que Marruecos está haciendo no es contra el PSOE sino contra España y debemos hacer un frente común. Nosotros somos el único partido que ha tenido la mano al Gobierno en esta crisis. Todos tenemos que arrimar el hombro porque no se tiene que utilizar la crisis con Marruecos para hacer política cortoplacista, como han hecho algunos.