Guindos, preocupado por los efectos de segunda ronda en la inflación de 2021

Agencias Madrid

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, expresó su preocupación ante el riesgo de que el repunte, en principio temporal, de la inflación en la zona euro desencadene efectos de segunda ronda en el mercado laboral o a través de la indexación de partidas presupuestarias que generen una "cronificación" del aumento de los precios.

"Para que este repunte de la inflación sea de naturaleza temporal es muy importante que no haya efectos de segunda ronda en el mercado laboral y por la indexación de determinadas partidas presupuestarias que podría hacerlo más permanente", advirtió Guindos en un coloquio organizado por el think tank Civismo.

En su intervención, subrayó que la aceleración de las presiones inflacionistas estaba prevista, aunque admitió que el repunte de los precios ha sido más intenso de lo esperado, aunque mostró su confianza en un alivio del IPC a partir del próximo ejercicio una vez se reviertan los efectos de base de este año.

El ministro de Economía en el gobierno popular de Mariano Rajoy recordó que la inflación en 2020 en la eurozona fue del 0,3% y esos factores transitorios explican que aumente año, mientras que en 2022 actuarán en sentido contrario, por lo que el escenario central del BCE es que el repunte de la inflación sea temporal.

"No obstante, es fundamental que no haya efectos de segunda ronda, aún o hemos visto ninguno en el mercado laboral y es fundamental que, si el incremento de precios es temporal, no se tomen medidas que cronifiquen ese aumento, lo que tiene que ver con la indexación de las economías", ha reiterado.

Sánchez y Banco de España

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que la economía española registrará un crecimiento del 1,6% en el segundo trimestre, aunque abrió la puerta a que sea aún mayor cuando se incorporen al cálculo todos los indicadores disponibles. De hecho, el Banco de España cifró el crecimiento hace unos días en el 2,2% en términos intertrimestrales.

"Las estimaciones más recientes apuntan a un crecimiento económico del 1,6% en el segundo trimestre a falta de incluir gran parte de los indicadores de estos meses, que podrían incluso elevar esta cifra", destacó el presidente en su intervención en el acto inaugural del Foro empresarial España-Corea.

Sánchez señaló que a la vista de las cifras del mercado laboral y de los indicadores de actividad, la recuperación económica "ya está en marcha" e incidió en que la mayoría de los organismos nacionales e internacionales sitúan a España y también a Corea del Sur a la cabeza del crecimiento económico durante este año y el próximo tras un 2020 "tan duro" como el que se ha sufrido por causa del Covid.