Valdis Dombrovskis: "Los países deben encontrar el momento para eliminar las ayudas"

La recuperación coge ritmo, gracias al progreso con la vacunación y el enorme gasto realizado por los socios europeos para mantener el pulso de sus economías. La Comisión Europea mantendrá el corsé del Pacto de Estabilidad aflojado también el próximo año. Y aunque ha pedido a los países más endeudados prudencia con el gasto, incluida España, su vicepresidente ejecutivo al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis, señala que es cada Gobierno el que debe decidir cómo realizar la transición.

En una entrevista con elEconomista y un grupo de medios europeos, Dombrovskis también se muestra satisfecho con los planes de recuperación recibidos hasta ahora, incluido español.

Un total del 13% del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia se asignará para prefinanciación una vez que se aprueben los planes nacionales de recuperación. Son algo más de 100.000 millones de euros, y parece difícil que se pueda conseguir esa cantidad para julio en los mercados. ¿Cuánto llegará finalmente a los países?

Esperamos realizar los primeros pagos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia en julio. Pero no puedo decir exactamente el número y la lista de Estados miembros que formarán parte del primer grupo de países. No serán todos aquellos que han presentado sus planes hasta ahora, porque los enviaron en diferentes fechas y estamos realizando algunos ajustes. No puedo darle un número exacto, entre 10 y 15 países sería plausible.

Pagos del fondo: "Esperamos realizar los primeros pagos del Mecanismo en julio"

La recaudación de la cantidad en los mercados de una sola vez dependerá de cuántos países y del número de grandes receptores de fondos que haya en este primer lote. También depende de las condiciones del mercado. Pero ya hemos señalado que puede llegar a plazos. Si no podemos recaudar todo el dinero para la prefinanciación de una sola vez, entregaremos el dinero a los Estados miembros a medida que podamos recaudarlo. En este caso, los Estados miembros recibirán los fondos a prorrata.

Dice que, en algunos casos, se necesitan ajustes en los planes nacionales de recuperación. ¿A qué se refiere?

Trabajamos mucho con los Estados miembros en la fase de preparación de los planes. En general, estamos bastante satisfechos con el contenido de los planes presentados. Parecen cumplir los objetivos ecológicos y digitales, y abordan un subconjunto significativo de recomendaciones específicas de cada país. Por lo tanto, esperamos que no haya necesidad de una revisión importante de los planes. Pero, al mismo tiempo, continúa el trabajo de ajuste. No es tan sencillo como presentar un plan y luego dar una valoración positiva. Hay consultas a nivel técnico y algunas solicitudes de información adicional, o pedimos mayor claridad sobre hitos y metas. O puede haber preguntas sobre algunas estimaciones de costes de los proyectos. Pero no estamos hablando de grandes revisiones.

Satisfacción: "Esperamos que no haya necesidad de una revisión importante de los planes"

La Comisión envió una carta a España pidiendo clarificaciones sobre el plan de recuperación. ¿Sobre qué puntos buscó información adicional?

No puedo dar en este momento muchos detalles sobre planes individuales.

A España le ha pedido prudencia con el gasto el año que viene. ¿Eso implica empezar a retirar las medidas de apoyo a empresas y trabajadores en 2022?

Es importante encontrar el equilibrio adecuado para cada Estado miembro. En general, nuestra recomendación es que la posición fiscal siga siendo de apoyo, tanto este año como el próximo. En el caso de países con un elevado endeudamiento, somos más prudentes en lo que respecta a las posiciones fiscales a medio plazo o al aumento del gasto corriente.

Deuda comunitaria: "Es importante encontra el equilibrio adecuado para cada Estado"

Pero sobre cuándo es exactamente un buen momento para comenzar a eliminar gradualmente las medidas de apoyo tras las crisis, por ejemplo a los trabajadores con medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) depende realmente de la situación económica. Es decir, los países deben hacer esta evaluación y encontrar el momento adecuado para cambiar de marcha. No proporcionamos una guía exacta sobre cuándo debería ser el caso en cada Estado miembro, porque todavía existe una incertidumbre económica bastante alta.

Vemos que hay una diferencia en el ritmo de cómo los países están recuperando el nivel económico previo a la crisis. Es importante no retirar prematuramente los estímulos. Pero luego está la sostenibilidad fiscal. Por eso hacemos la diferenciación entre países con elevado endeudamiento y aquellos cuya sostenibilidad de la deuda presenta riesgos reducidos.