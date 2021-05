Con estas enfermedades tienes más posibilidades de recibir una pensión de incapacidad permanente

Las pensiones de incapacidad permanente son más de 947.000 en nuestro país, conforme a los datos de la Seguridad Social correspondientes al mes de mayo. Uno de cada diez pensionistas españoles reciben una de estas pensiones, que están destinadas a aquellas personas que pierden recursos económicos tras un accidente o enfermedad que limite o incluso anule su capacidad laboral.

Para cada uno de los cuatro supuestos de incapacidad permanente (parcial, total, absoluta y gran invalidez) se ha de acreditar que el hecho causante es suficiente para tener derecho a la pensión. En el caso de las enfermedades, no teniendo la Seguridad Social ningún catálogo informativo, hay que prestar atención a las organizaciones que suelen lidiar con estos trámites y a la experiencia previa.

En el bufete especializado en estas gestiones Abogados Campmany existe una lista de las enfermedades y dolencias que, por lo general, aglutinan las peticiones exitosas de estas pensiones de incapacidad. Se trata, en todo caso, de un listado que recoge los casos en los que más aprobaciones hay.

En todo caso, desde el bufete informan de que esta lista no es la panacea, que "no hay enfermedades, hay enfermos" y que, por lo tanto, las dolencias que afecten a una persona y le generen una pensión por incapacidad no tienen por qué causarle el mismo derecho a otra persona en la misma situación.

En términos generales, estas son las enfermedades (divididas por secciones) que suelen aglutinar la mayor parte de las pensiones por incapacidad permanente:

Alergología

-Dermatitis

Aparato digestivo

-Enfermedad de Crohn

-Obesidad morbida

-Pancreatitis crónica

-Colitis ulcerosa

Cardiología

-Cardiopatías

-Miocardiopatías

-Arterioesclerosis

-Enfermedades cardiovasculares

-Arteriopatías

-Fibrilación auricular

-Insuficiencia mitral

-Tetralogía de Fallot

-Hipertensión pulmonar

-Aneurisma

-Infartos agudos de miocardio

-Taquicardias

-Síndrome Wolf-Parkinson-White.

Enfermedades psíquicas

-Depresión

-Esquizofrenia

-Trastornos de ansiedad

-Trastorno bipolar

-Trastorno obsesivo compulsivo

-Límite de personalidad o por estrés postraumático

-Agorafobia

-Síndrome Burnout

-Adicción a las drogas, ludopatía o alcoholismo

Medicina interna

-Síndrome de fatiga crónica

-Fibromialgia

-Lupus eritematoso sistémico

-Sensibilidad química

Nefrología

-Insuficiencia renal crónica

-Trasplante de riñón

Neumología

-EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

-Apnea del sueño

-Enfisemas

-Asma profesional u ocupacional

-Sarcoidosis

-Enfermedades respiratorias provocadas por amianto

Neurología

-Alzheimer

-Parkinson

-Migrañas

-Neuropatía periférica

-Demencia

-Ictus

-Esclerosis múltiple

-Miastenia gravis

-Traumatismos craneoencefálicos

-Charcot-Marie-Tooth

-Síndromes Arnold Chiari, de Lambert-Eaton y Post Polio

Oftalmología

-Glaucoma

-Pérdida de visión

-Desprendimiento de retina

-Uveítis

-Neuropatía óptica

Oncología

-Cáncer de mama

-Cáncer de pulmón

-Cáncer de recto

Otorrinolaringología

-Síndrome de Ménière

-Hipoacusia

Reumatología

-Fibromialgia

-Artritis reumatoide o psoriásica

-Espondilitis anquilosante

-Fatiga crónica

-Enfermedad de Behcet

Traumatología

-Patologías graves de la mano cadera, hombro, codos o pies

-Gonartrosis

-Lumbalgia

-Hernia cervical

-Enfermedad de Perthes

-Síndrome cola de caballo