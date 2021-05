El apoyo de Yolanda Díaz a la nueva patronal tensa la guerra con los agentes sociales

José Miguel Arcos Madrid

Conpymes se ha presentado como nuevo proyecto de confederación en un acto encabezado por José Luis Roca, presidente de Conpymes, Antoni Cañete, vicepresidente y portavoz, y presidente de Pimec, y por María José Landaburu, vicepresidenta de Conpymes y secretaria general de Uatae. El respaldo de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la presencia de la esposa del presidente, Begoña Gómez, se produce en plena tensión con los agentes sociales, en negociaciones con los Erte.

Mientras Moncloa ofrecía este apoyo a la creación de la nueva confederación Conpymes con la representación de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, los agentes sociales no consiguieron llegar a un acuerdo por los Erte. Desde Conpymes se posicionaron a favor de una prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo y se mostraron deseosos por formar parte de la representación y decisión del "meollo" de las decisiones económicas y empresariales.

No obstante, han de saber que los agentes sociales se encontraron el viernes un muro en el último intento por llegar a un acuerdo. Una reunión en la que los agentes sociales recibieron una propuesta "inaceptable" en palabras de Lorenzo Amor. Además, igual que la ministra Díaz arropó el proyecto, su presencia fue fugaz. Tras la bienvenida de José Luis Roca, la ministra participó y expuso su discurso institucional de apoyo a las pymes en consonancia con el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y animó a Conpymes a ayudar y fomentar el trabajo de las Pymes. No obstante, la responsable de Trabajo y Economía Social no llegó a ver la conclusión del acto, alegando imposibilidad por la agenda, en lo que podría desvelar una muestra de intenciones de Díaz.

Begoña Gómez, en representación de la Universidad Complutense de Madrid, expuso la "ponencia técnica" sobre El impacto social como oportunidad, no sin antes -y también durante- deshacerse en elogios ante la nueva asociación empresarial, sus bases de actuación y el discurso expuesto ayer en la Casa Árabe.

La esposa del presidente puso empeño en la presencia de Díaz. No obstante, Begoña Gómez se quedó sin la atención de Díaz durante su discurso, pues la ministra ya se había marchado, consciente del gesto que supone con los agentes sociales en mitad de las negociaciones por los Erte.

La postura de Conpymes

En la presentación, el presidente José Luis Roca expuso la defensa de un modelo productivo que favorezca la inclusión de los pequeños y medianos empresarios, así como los empresarios. Bajo el lema de capitalismo inclusivo, siguiendo las líneas de sostenibilidad y antioligopolios, Roca ha presentado una postura férrea frente a CEOE y Cepyme pese a asegurar no competir contra ellos.

Antoni Cañete ha defendido el modelo de Conpymes y presionó por obtener una voz autorizada y representación en la mesa de diálogo social. El presidente de Pimec declaró en nombre de la nueva patronal que pretende situar a los autónomos y empresarios "en el puente de mando", donde se toman las decisiones. Cañete reiteró que Conpymes tiene la capacidad, representación y notoriedad suficientes como para participar en el diálogo social. A su vez, calificó de "anomalía en nuestro país" el supuesto caso en el que Conpymes no llegara a participar "en una transformación como la que vamos a vivir".

Aunque aseguran que no vienen a quitarle el puesto a nadie, siendo preguntados por CEOE y Cepyme, los ponentes criticaron la verticalidad en la toma de decisiones de "la gran confederación".

María José Landaburu, desde su posición de vicepresidenta, ha ejemplificado la labor de Conpymes comparando a Uber, la empresa grande, y a un taxista, el pequeño empresario o autónomo y ofreció el apoyo del proyecto para legislar y establecer normativas acordes a la dimensión de cada empresa.