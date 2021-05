¿Se juega España los fondos europeos con la derogación de la reforma laboral? ¿Y los Erte?

La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha reiterado en varias ocasiones esta semana que derogará la reforma laboral que el PP aprobó en 2012. Lo ha hecho después de meses evitando pronunciar la palabra 'derogación' y tras defender el Gobierno que no tumbaría la normal por entero. Su 'amenaza', sobre la que incluso ha prometido "hacer lo que tenga que hacer" si no consigue materializarla este año, protagonizará las preguntas a la ministra en el Congreso de los Diputados la próxima semana.

El grupo parlamentario Ciudadanos ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja reprochado a Díaz una actitud que consideran que poner en riesgo la llegada de fondos europeos.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y su portavoz laboral, María Muñoz, lamentan en el escrito que esta promesa "difiere de los compromisos que ha adquirido el Gobierno con las instituciones europeas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", y solicitan conocer si ha habido algún cambio de criterio respecto a las reformas comprometidas con Bruselas en materia laboral.

Según exponen, "la retórica y propaganda del Gobierno no se corresponde con los hechos o al menos con los compromisos que han puesto negro sobre blanco y que comprometerán el desembolso de los fondos europeos".En caso de que no exista cambio de criterio, desde el partido cuestiona entonces si "continúa siendo válido el compromiso adquirido por el Gobierno con la Comisión Europea en lo relativo al mercado laboral" y, si el Gobierno no contempla volver a la redacción anterior a la reforma laboral, "a qué fin corresponden las declaraciones de la ministra de Trabajo en sede parlamentaria", inquieren desde Cs.

Además del riesgo para los fondos, desde Ciudadanos advierten de que derogar la reforma laboral de 2012 acabaría con el sistema de protección al empleo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) porque "supondría volver al texto previo que no incluye mecanismos que se han mostrado tan útiles" como este, tan extendido durante la pandemia.