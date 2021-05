CEOE y los sindicatos exigen al Gobierno prorrogar los Erte sin cambios

Ángel Álvarez Valencia

Tanto el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, como el líder de UGT, Pepe Álvarez, han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que amplíe de forma automática el sistema de Erte vigente actualmente por la pandemia sin introducir modificaciones. Para ambas partes no tiene sentido cambiar las reglas de juego en la parte final de la emergencia sanitaria y rechazan volver a negociar.

"Una prórroga es lo que necesitamos mientras las vacunas no estén suficientemente extendidas en la sociedad". Así se manifestó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, sobre la intención del Gobierno de introducir cambios en el decreto que regula la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) para renovar esta herramienta más allá del 31 de mayo, cuando vence su vigencia actual.

El presidente de la patronal puso como ejemplo las prórrogas del fútbol, que alargan los partidos y se juegan con las mismas reglas. "No tiene sentido jugar una prórroga con otras normas y un balón de rugby en lugar de fútbol", aseveró. Garamendi también aseguró que agradecía a UGT y CCOO que lo tuviesen también claro durante la apertura del 43 Congreso Confederal de UGT que desde hoy se celebra en Valencia.

Rechazo a abrir una negociación

<p><p>

En esa línea se pronunció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. "Queremos que se prorrogue exactamente el decreto que regula los Erte. Abrir la negociación es estéril y no nos lleva a ningún sitio". Continuando con la comparativa futbolística, afirmó que "no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el partido. O hay renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que considere oportuno, pero no podemos someter a la sociedad cada vez que hay que renovarlo a un proceso de negociación innecesario". Para Álvarez, "estamos en el tramo final de los Erte y volver a negociar no aportaría nada positivo ni para empresas ni para trabajadores".

En concreto, Trabajo ha propuesto una reducción de la cuantía de las exoneraciones a la Seguridad Social para los trabajadores que siguen en Ertes y aumentar los beneficios en las cuotas que se aplican actualmente para los que vuelven a la actividad. Con esas condiciones, ampliaría el plazo actual hasta el final del mes de septiembre.