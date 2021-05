Los autónomos tildan de "torpe" el alza de impuestos y rechazan la reforma del Reta

Gonzalo Velarde Madrid

El anuncio del Gobierno con las nuevas cuotas para los trabajadores autónomos una vez que se sustancie la reforma del Reta no ha dejado indiferente a las asociaciones representantes del colectivo, que denuncian la unilateralidad del Ejecutivo en la propuesta de cuotas para los 13 tramos de ingresos que se prevé establecer para la cotización de estos empleados. Una medida, que elevará las cuotas a cerca de un millón de trabajadores una vez se termine de desplegar la reforma -en un plazo de nueve años- y a la que suma el reciente anuncio del Ejecutivo de aumento de impuestos a partir de 2022. "Subir impuestos es el recurso de los torpes", asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor, sobre los recientes anuncios de Hacienda y Seguridad Social que afectan al colectivo de trabajadores por cuenta propia.

"Es absolutamente inasumible para autónomos con rendimientos netos de 49.300 euros pagar 15.000 euros en cotizaciones, 10.000 euros más al año que en la actualidad. También es inasumible que un autónomo con 3.000 euros de rendimiento neto pague 1.080 euros de cotización. Eso es trabajar y producir para la Seguridad Social", apunta el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Asegurando "nuestro no rotundo a la propuesta de cotización sobre ingresos reales" ya que "así es imposible acordar nada con el Gobierno". "No más sablazos a los autónomos", sentencia Amor sobre la medida asegurando que la reforma debe llegar a término para que los trabajadores tengan una cotización justa y que no implique un impacto negativo en la actividad económica de los autónomos tras el golpe asestado por la crisis actual.

Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, criticaba tras conocer la medida que "un tema tan importante para más de tres millones de personas" no se haya tratado antes en las mesas de negociación abiertas. Y cree que es "una barbaridad" que una persona que gane 3.000 euros netos al año tenga que pagar 200 euros al mes de cotización durante el primer año. "No vamos a permitir que una persona que está entre 3.000 y 6.000 euros tenga que pagar 2.580 euros al año en cuotas a la Seguridad Social. Es una barbaridad", apunta.

También considera que "de ninguna de las maneras" puede hacerse una progresión de aplicación en un periodo de nueve años, porque "es excesivamente largo y no es lo tratado ni acordado con las organizaciones". "Supongo que nos acabarán consultando", sentencia el representante del colectivo.

El Pleno rechaza bajar impuestos

Además, el PP no logró este jueves que el Pleno del Congreso rechace la extensión de un sistema de peajes en todas las carreteras y la eliminación del sistema de declaración conjunta a la hora de tributar el IRPF. Así, la Cámara Baja rechazó la moción consecuencia de interpelación dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los populares habían enmendado para incluir la censura de esa posible generalización de los peajes.

Concretamente, el PP quería que el Congreso instara al Gobierno a renunciar expresamente a la supresión de la deducción por tributación conjunta en el IRPF y renunciar al pago por uso de las carreteras estatales en los términos que plantea el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea. Asimismo, el PP llamaba a "respetar y garantizar la autonomía de las comunidades autónomas" para que "puedan establecer libremente su política fiscal y tributaria" y también "resolver con la mayor urgencia posible las insuficiencias del actual sistema" de financiación autonómica.

Inicialmente el PP había planteado en su moción contemplar en la futura reforma fiscal la supresión de los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones y Donaciones y retrasar la entrada en vigor de los nuevos impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales -las conocidas como tasas Tobin y Google-.