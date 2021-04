Reyes Maroto: "Que Gabilondo tienda la mano a Podemos no implica que gobierne con ellos"

Esther Esteban Madrid

Cuando le preguntas cuántas horas duerme durante estos días para poder compatibilizar su actividad como Ministra de Industria, Comercio y Turismo y su nominación como vicepresidenta de la Comunidad de Madrid-si su partido consigue gobernar el 4M- sonríe, hace un gesto de negación con la cabeza y reconoce que apenas descansa unas horas "porque a cada problema que hay encima de la mesa quiero buscarle soluciones".

Le faltan horas para resolver la cantidad de trabajo que llega a su departamento, pero no se queja. Lo mismo hace un zoom con la India o con China "para internacionalizar nuestras empresas" que acompaña a Ángel Gabilondo a un acto electoral con una energía imposible para el común de los mortales.

Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973) -licenciada en económicas y postgrado en Economía y Finanzas- a quien un esquizofrénico envió días atrás una carta con una navaja ensangrentada reconoce que ha tenido miedo: "Mis hijos cuando llegué a casa estaban muy asustados y es muy duro tener que explicar estas cosas", señala.

¿Qué se siente cuando se recibe en plena campaña electoral una navaja ensangrentada?

He sentido miedo y he pensado en mi familia porque ellos son los que más sufren por dedicarme a la política. Pero soy una mujer valiente que me he hecho a mí misma con mucho esfuerzo y trabajo y estoy en política porque creo en su poder para mejorar la vida de la gente. A mí una beca me cambió la vida porque pude estudiar y hay miles de personas que esperan de sus políticos que solucionemos sus problemas, ahora agravados por la pandemia.

También otros dirigentes políticos, incluida la presidenta de Madrid, han recibido sobres con balas. ¿Esto es el resultado de azuzar, desde los extremos políticos, la crispación?

Debemos acabar con el discurso del odio y la confrontación y recuperar la buena política, la del diálogo y el consenso. Solo así recuperaremos la confianza de los ciudadanos en la política y los políticos. Eso sí, necesitamos silenciar a Vox porque sus ideas no tienen cabida en nuestra democracia, y las urnas tienen ese poder para cambiar las cosas. Que gobierne Gabilondo, que ya ganó las anteriores elecciones, es la mejor vacuna para Madrid.

Pues Isabel Díaz Ayuso, una de las destinatarias de un sobre con balas, ha dicho que no hay que dar importancia a estos hechos

Tenemos que proteger el Estado de derecho y tenemos que denunciar hechos tan graves. Si seguimos la recomendación de la señora Ayuso, ¿una mujer víctima de violencia de género no debería denunciar a su agresor?, ¿o un niño que sufre bullying en el colegio tampoco? Tenemos que denunciarlo, y espero que no haya más cartas, balas y navajas, y que, de una vez por todas, se hable de los problemas de Madrid.

La última encuesta del CIS da un resultado muy reñido entre la derecha y la izquierda. ¿Es posible que gobiernen en Madrid 26 años después?

Claro que podemos gobernar en Madrid. Lo que tenemos que hacer estos días es convencer a los indecisos. Hay que denunciar las grandes debilidades que ha habido en la gestión de Ayuso, las cuales debemos combatir con proyectos alternativos donde la izquierda sume.

¿De verdad no van a subir los impuestos en Madrid, aunque gobiernen con Podemos, que ha hecho bandera de la subida impositiva?

Tenemos el compromiso firme de no subir impuestos. Para un gobierno extraordinario de dos años no se necesita cambiar la fiscalidad. Vamos a absorber muchos fondos europeos, y Madrid va a ser una de las principales beneficiadas. Utilizaremos los fondos para reforzar la sanidad, la educación, la agenda de la dependencia y, en suma, para reactivar la economía. No necesitamos tocar los impuestos porque vamos a tener una inyección de recursos extraordinarios con los que no solo se reactivará la economía, sino que serán palanca de modernización desde la Comunidad de Madrid.

¿De cuántos recursos hablamos? Ayuso les acusa de fomentar la madrileñofobia porque gobierna el PP

Es falso que el Gobierno de España fomente la madrileñofobia. Eso de la madrileñofobia es una excusa de la derecha para no resolver los problemas. Ayuso, en vez de gestionar, usa la confrontación. Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de España ha distribuido transferencias por 5.200 millones de euros. Madrid ha sido una de las autonomías más beneficiadas. Hemos protegido empleos, empresas y, a través del Ingreso Mínimo Vital, estamos protegiendo a las familias vulnerables.

"Madrid y Andalucía han cerrado con superávit, una irresponsabilidad"

¿Qué actuaciones tienen previstas?

Hemos anunciado importantes proyectos de inversión en Madrid, en el hub farmacéutico, audiovisual y en el aeroportuario, con Airbus como gran referente. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, y lo hace sin propaganda, sin confrontación, y pensando en los madrileños. Respecto a los fondos europeos, nosotros estamos trabajando en la cogobernanza. Últimamente hemos distribuido 713 millones para reforzar el cuarto pilar del bienestar, la dependencia, y Madrid es una de las más beneficiadas. Estos son los datos. El Gobierno trabaja por el interés general y no fomenta la crispación y la confrontación.

¿Si gana usted dejará el ministerio para ser vicepresidenta de Madrid?

Para mí es un orgullo ser ministra del Gobierno de España y lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahora Madrid me necesita, porque conozco muy bien no solo las debilidades sino también las oportunidades que tiene esta autonomía. He sido portavoz de Economía, de Presupuestos, de Hacienda y de Empleo, en la Asamblea de Madrid, durante tres años. Además acepto esta responsabilidad como un ejercicio de humildad, porque entiendo que debo estar al servicio de los madrileños.

¿Y ya sabe quién será el vicepresidente primero del Gobierno con Gabilondo, usted o Pablo Iglesias?

Lo más importante ahora es salir a ganar y gobernar. Luego veremos cuáles son los pactos para conformar el Gobierno. Ahora es el momento de acompañar a Gabilondo en un proyecto serio y solvente para conformar un equipo capaz de afrontar la crisis económica, sanitaria y social más grave que ha tenido la Comunidad de Madrid en su historia.

"Nuestra primera medida serán ayudas directas a la hostelería por 80 millones de euros"

¿Qué ha pasado para que Ángel Gabilondo pase de decir que con este Podemos no hablaría de nada a dirigirse a Pablo Iglesias diciendo que tenían 12 días para ganar?

Lo que ha pasado es que hay dos bloques: el de la izquierda y el de la ultraderecha. Yo considero a la señora Ayuso más trumpista que incluso la señora Monasterio. Frente a esa bipolaridad, Ángel ha tendido la mano a aquellos que suman un voto de izquierdas, y progresista. Pero eso no significa que en el Gobierno que se configure esos sean sus compañeros de viaje. Ya se verá.

¿Usted se encontraría más cómoda en un gobierno con Mónica García que con Iglesias?

A Mónica la conozco muy bien. He trabajado tres años con ella y se ha ganado la confianza de toda la Asamblea de Madrid. Yo estaría cómoda trabajando con ella y con su equipo. Hemos llegado a muchos acuerdos cuando yo estaba en el Parlamento y creo que podemos caminar juntos en este objetivo que es sacar a la señora Ayuso de la Puerta del Sol.

¿Ángel Gabilondo está siendo teledirigido desde La Moncloa?

Ángel Gabilondo tiene y tendrá las manos libres, y será él quien elegirá el Gobierno que necesite para atender las necesidades de Madrid. Sé perfectamente que mi elección ha puesto nerviosa a mucha gente, porque tengo experiencia de gestión, y en este ministerio me he dejado la piel para salvar vidas, encontrando respiradores, EPIS, y ahora vacunas. España tiene cuatro fábricas de vacunas gracias al trabajo que hemos hecho desde este ministerio para identificar capacidades y para que las vacunas se produzcan en España. Además hemos desplegado una red de seguridad con esas ayudas directas que la Comunidad de Madrid ha negado a sectores como el turismo y la hostelería.

"Vamos a invertir más de 3.400 millones en destinos y otros productos"

Pues alguien miente: desde la Comunidad de Madrid se acusa al Gobierno de España de castigar, precisamente, a hostelería y turismo

La señora Ayuso miente cuando dice que está ayudando a la hostelería. La realidad es que Madrid es, después de Canarias y Baleares, la autonomía donde más ha caído el PIB el año pasado, un 13,2%. Es falso que ella haya salvado la economía, y los datos son tozudos. La economía madrileña es la que más ha caído el año pasado, porque no se puede abordar la recuperación económica si no abordamos primero la crisis sanitaria. Ayuso no solo ha confrontado con el Gobierno de España, sino con otros gobiernos del PP. El modelo de la presidenta de Madrid de libertad es dejar morir a los madrileños y las madrileñas. Nunca ha admitido errores. Siempre ha culpabilizado al Gobierno de España de su mala gestión en la crisis sanitaria, y cuando uno se equivoca tienes que ser humilde y pedir perdón, cosa que ella no ha hecho.

¿El sector de la automoción va a ser prioritario en los fondos europeos?

Nosotros hemos identificado distintos sectores estratégicos que van a hacer palanca para la recuperación. En el sector de la automoción, tenemos 17 fábricas, en 10 comunidades, y por lo tanto invertir en ese sector es invertir en cohesión social y territorial, es crear empleo, y eso va a permitir abordar la recuperación de una manera simétrica en muchas CCAA. Pero también habrá inversiones importantes en la industria agroalimentaria, y en la industria aeronáutica, llegando a importantes acuerdos con Airbus y el resto de los proveedores para mantener el empleo y aumentar capacidades productivas. Y por supuesto esas ayudas llegarán al sector turístico.

¿De cuántas inversiones estamos hablando en turismo?

En el sector del turismo, que es una de nuestras grandes fortalezas, vamos a invertir más de 3.400 millones de euros en los destinos y otros productos turísticos. Además hay sectores importantes como el audiovisual, donde Madrid, por cierto, tiene también un hub importante en torno a Netflix y otras empresas de referencia. Abordamos el plan de recuperación en ámbitos donde creemos que con mucha rapidez se pueden acelerar esas transformaciones, como por ejemplo en la industria de la salud.

¿Finalmente la fábrica de baterías de automóviles estará en Cataluña o en Extremadura?

La primera fábrica de baterías del sur de Europa se va a hacer en Extremadura. Es una fábrica pequeñita, de apenas 2 gigawatios, con capacidad de llegar hasta los 10, y por lo tanto la buena noticia es que España está en condiciones de tener una o varias fábricas de baterías. Todavía no se ha decidido su ubicación. Además de Cataluña, estamos recibiendo propuestas de distintos territorios, de Aragón, de Castilla y León, de Galicia, con un consorcio que quieren desarrollar en torno a zona franca, y lo que hay que hacer de una manera objetiva es evaluar todos los proyectos y decidir la ubicación idónea. No va a ser el Gobierno de España, sino un consorcio público privado, con socios importantes quienes decidirán la mejor ubicación.

"La primera fábrica de baterías del Sur de Europa se va a hacer en Extremadura"

España es el país de la UE con más déficit y el cuarto con más deuda. ¿Le preocupa ese dato?

La Comisión Europea relajó las reglas fiscales para 2020 y 2021, y estamos viendo si también en 2022, y nos dio a los estados capacidad de endeudarnos y de incurrir en déficit. Esa es la mejor noticia. Los ciudadanos pueden entender que este Gobierno vela por un equilibrio de las cuentas públicas, pero la pandemia ya ha exigido crear toda la red de seguridad que ha supuesto movilizar el 20% del PIB y nos va a permitir salir más fuertes. Estoy convencida que recuperaremos esa senda de estabilidad, y ahora no es la prioridad porque no lo es para la UE. Lo que resulta paradójico y llamativo es que en la peor crisis económica, social y sanitaria en la que había que movilizar todos los recursos, Madrid y Andalucía hayan cerrado con superávit. Eso dice mucho de la mala gestión y de la irresponsabilidad de estos gobiernos del PP.

Ministra, ¿se va a poner en marcha el certificado de vacunación?

Quiero generar una gran confianza en la vacunación, dentro de poco vamos a superar los 10 millones de vacunados, y mantenemos nuestro calendario. Estamos efectivamente diseñando el certificado digital verde, que va a permitir no solo a los vacunados moverse con seguridad, sino también a los que hayan pasado el virus, que son millones de personas en Europa, y en todo el mundo, o aquellos que acrediten tener una PCR negativa. Así nos dotamos de un instrumento que para el sector turístico es una herramienta imprescindible. En Fitur esperamos anunciar buenas noticias en relación con este calendario de implementación de certificados. Este verano será mejor que el anterior y el de 2022 mucho mejor.

¿Qué perspectivas hay de cara a Fitur, que se celebrará en unos días?

Va a ser el Fitur del reencuentro, del reinicio de los viajes. No va a ser masivo y tendrá un protocolo muy riguroso; lo celebraremos con todas las garantías de seguridad, y en él, España va a desplegar todos los atractivos turísticos porque queremos trasladar al mundo que somos un país prescriptor de viajes seguros.

Dígame dos medidas que ustedes pondrán en marcha nada más llegar a la Puerta del Sol

La primera es una línea de ayudas directas de 80 millones de euros para la hostelería, que vamos a financiar con el fondo de contingencia. Y la segunda, nos hemos comprometido a elaborar presupuestos en los primeros 100 días de gobierno porque sin presupuesto no se puede gestionar. Además, si yo soy vicepresidenta económica pienso dignificar la función pública. Es lamentable la precariedad de la función pública madrileña, con una gran cantidad de interinos y temporales y con salarios precarios.

¿Las CCAA van a quedar desprotegidas jurídicamente cuando se levante el estado de alarma?

Creo que los elementos jurídicos que tienen las CCAA son suficientes, y eso también permitirá controlar la pandemia. Pero ahora el proceso de vacunación es un elemento importante. Por primera vez nos estamos adelantando a la pandemia con vacunaciones masivas y eso va a aportar seguridad para salir de estos meses tan duros y empezar a aportar una cierta normalidad.