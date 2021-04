El 23% de las pymes, incapaces de revalidar sus créditos ICO

Xavier Gil Pecharromán Madrid

El 23% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que cuentan con un crédito ICO no podrán acogerse a las ampliaciones de carencia y amortización por encontrarse en mora, con dificultad de pagar la cantidad percibida y ya vencida, según se deduce de las conclusiones del Barómetro de abril,elaborado por el Consejo General de Gestores Administrativos.

Su presidente, Fernando Santiago recuerda que una de las condiciones para poder ampliar los plazos de carencia y amortización de los ICO- Covid es no estar en mora. Por ello estima que "es increíble que no sean conscientes de que las pymes están sufriendo un calvario, les falta liquidez y, en consecuencia, no pueden hacer frente a sus compromisos financieros.".

Además, señala el informe de los gestores administrativos que el 21% de las pymes precisan acogerse a las ayudas directas establecidas por el Real Decreto Ley 5/2021. Sin embargo, hasta un 43% de estas empresas no podrán hacerlo por no estar al día en sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social.

Falta de empatía con el tejido productivo

Desde el Consejo General de Gestores Administrativos de España afirman que "se observa una total falta de empatía y de conocimiento de como funciona nuestro tejido productivo". "¿Es que no logran entender nuestros dirigentes los graves problemas financieros que la crisis sanitaria está originando a los negocios? , se pregunta. Y cuando eso ocurre, lo primero en dejar de pagar son las deudas con Hacienda y la Seguridad Social y luego los préstamos, porque se busca mantener la actividad y pagar a los empleados, si es que hay algo de liquidez", afirman los Gestores Administrativos.

Registro de retribuciones

El barómetro de los gA, que se ha llevado a cabo entre los días 9 y 13 de abril, ha recogido información sobre la obligación de completar un registro de retribuciones aprobado por el RD 902/2020, con el objetivo de reducir la brecha salarial. Según los datos ofrecidos por los Gestores Administrativos, tan sólo el 33% de las PYME conocen las obligaciones establecidas por el citado RD, que se aprobó el 13 de octubre de 2020. Y sólo el 23% de las PYME están actualmente preparadas para aportar la información solicitada.

Los Gestores Administrativos señalan que cada vez es mayor la burocracia a la que están obligados los negocios para poder operar, y una parte de esta es consecuencia de que otros organismos, como la Inspección de Trabajo en este caso, no cumplen con su misión".

Renuncia a las herencias

Según los datos que tienen los gestores administrativos, solo se ha renunciado al 0,3% del total de las herencias que se han tramitado"."Esto puede ser consecuencia de la cantidad de herencias que se puedan estar aceptando a beneficio de inventario, o que se haya solicitado prórroga para su liquidación y no se haya terminado de completar el trámite o, sencillamente, que finalmente no se renuncie aun cuando falte liquidez y se esté pidiendo ayuda a familiares,amigos o entidades financieras", agregan.

"Precisamos medidas que fomenten el crecimiento, la innovación y la internacionalización de nuestras PYME. Sin embargo, la percepción es que el desconocimiento de su funcionamiento está provocando el deshilachado de nuestro tejido empresarial", apostillan fuentes profesionales.