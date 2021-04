La banca se vuelca en apoyar la innovación y expansión de la pyme

Eva Sereno Zaragoza

Hace 100 años, la vida media de una empresa era de 67 años, un cifra que bajó hasta los 15 años en el 2016 y que vuelve a reducirse en 2021, ejercicio en el que se estima que una compañía vivirá una media de 12 años. Es una situación a la que se suma la crisis del año 2008 y la actual originada por el Covid, lo que contribuye a que las compañías tengan otra serie de necesidades que van más allá de las estrictamente financieras para hacer frente a este contexto en el que se saldrá con empresas "más internacionales, más sostenibles y más digitales", afirma Octavio Ramírez Octavio Ramírez, director de Empresas de Santander España.

En un entorno así, "innovar es importante. Es la palanca más competitiva para crecer y mantenerse. Hablando de innovación, no estamos asistiendo a una época de cambio, sino a un cambio de época. Innovar parece una palabra muy fuerte, pero ¿quién no quiere diferenciarse? Todos nos queremos diferenciar. La palanca más competitiva de una empresa es innovar, que no es barato. Es caro y hay que financiarlo porque los eureka no existen y hay que financiarla con recursos propios o ajenos", explica Antonio Lacoma, director Territorial de Aragón de Ibercaja Banco.

En España y, en comunidades autónomas como Aragón, el 90% de la financiación que llega a las empresas es bancaria. "Las entidades financieras hemos sido, somos y seremos parte de la solución, aunque no se nos haya reconocido siempre", papel que se está viendo de manera más clara en esta crisis por la covid-19, incide Antonio Lacoma, quien añade que no solo las entidades financieras tienen la financiación. En las empresas puede haber ese 90% y un 10% de otras fuentes. "Es tan importante el capital financiero como el capital inteligente, el asesoramiento, el acompañamiento... No podemos quedarnos con que llega un millón o dos millones... Tenemos que hacer una labor de acompañamiento en la empresa. Las entidades financieras siempre vamos a acompañar a las empresas grandes y pymes y vamos a ser las que bajemos las ayudas gubernamentales" como las que se articulan a través de los ICO, BEI... apunta el responsable de Ibercaja Banco, para afirmar que "las pymes también necesitan apoyarse en otras empresas para innovar, en un mundo colaborativo. Creemos que los bancos tenemos que dar un paso más a la financiación para ayudar a las empresas en ese mundo colaborativo".

Una línea de acción dentro de la que esta entidad creó el Ecosistema +Empresa, que en sus tres años de andadura suma ya más de 4.000 usuarios de 2.100 empresas, aparte de contar con 48 socios nacionales e internacionales. Un "paso más" que también se ha dado en otras entidades financieras como Caixabank. "Podemos hacer financiación y dar un paso más allá perfectamente" con la creación de ecosistemas como los Dayone, el servicio para empresas tecnológicas e innovadoras, pero también con acciones y líneas de trabajo para "apoyar a las empresas en la exportación para lo que "tenemos una red en todos los países para que las personas de allí les ayuden", señala Carlos Sánchez, director Comercial de Empresas en Territorial Ebro de CaixaBank, durante su participación en la mesa 'El papel de la banca en la expansio n de pymes innovadoras!, organizada por ADEA (Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón).

Competitividad Innovación y empresa son a su vez los dos términos que están en el ADN de Banco Sabadell. "Nunca nos hemos visto como un mero proveedor financiero", asevera Gabriel López, director de Desarrollo Comercial y Servicing de Banco Sabadell, quien añade que "nuestra visión es ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de negocio a través de la transformación y estar continuamente acompañándolas en su proceso de mejora de la competitividad, que no puede darse sin integrar la innovación en la estrategia de negocio".

En este proceso Banco Sabadell mantiene firmados convenios con más de 3.000 asociaciones profesionales y sectoriales en España, lo que les permite tener información de qué pasa para adaptar "nuestro porftolio de productos y servicios a esas necesidades". La entidad también ha impulsado otra serie de acciones, en las que ha sido pionera, como es el caso de Bstartup para ayudar a un sector emergente con propuestas disruptivas. "Algunas de ellas no se convertirán en grandes empresas, pero van a transformar a otras. Es necesario conocer ese sector emergente de la economía. Vamos a ver cómo innovan" con el fin igualmente de adaptarse a sus necesidades y crear entornos de colaboración y de innovación abierta e industrial como Horizonte Factoría, puesto en marcha con la colaboración de Grupo Init y CIEM Zaragoza, dentro del que ocho empresas ya han lanzado retos a los que han respondido 50 startups.

La importancia de la financiación

El paso de la banca hacia la prestación de más servicios a las empresas y, especialmente, para las pymes, no está haciendo que olviden la importancia de la financiación. Esta crisis de origen sanitario, según los últimos datos del Banco de España, ha llevado a que se produzca un desapalancamiento en empresas con un punto de inflexión durante el segundo trimestre del año pasado, período en el que subió un 12% la deuda financiera a empresas, lo que sucedió de forma abrupta por mecanismos como los ICO.

"En 2020-2021, somos parte de la solución porque sí se ha dotado de liquidez al tejido empresarial. A diferencia de la crisis previa, el Gobierno de España, por Real Decreto, nos hay ayudado a mantener la línea de circulante por ley a todas las empresas con los mecanismos de liquidez como el ICO. Desde el punto de vista de la deuda o financiación, nuestro fin es dotar de liquidez, financiación y asesorar a todas las pymes y todo el tejido empresarial", incide el director de Empresas de Santander España.