Economía 'deja' sin ayuda a 100.000 negocios cerrados y al borde de la quiebra

El último paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para autónomos y pymes dejó fuera del acceso a las ayudas al menos a 100.000 autónomos que se encuentran en una situación límite. Muchas de ellas, tal y como denuncian las asociaciones representantes del colectivo, se circunscriben a negocios que llevan ya un año entero con el cierre echado, ya que ni siquiera se han podido reactivar durante los meses de desescalada y apertura.

"No podemos entender como sectores fundamentales de la microeconomía como son: las tiendas de souvenirs, los agentes comerciales, salones de estética, peluquerías, etc, han quedado fuera de los 95 CNAE publicados en el decreto", denuncian desde una de las asociaciones representantes del colectivo, UPTA, asegurando que será la sentencia dejar fuera de esta ayuda a los sectores más ligados a la formación no reglada, un sector fundamental desde el punto de vista del complemento a la educación curricular en distintas disciplinas, desde las academias de refuerzo formativo lectivo, hasta los centros de enseñanza musical, escénica o baile.

"Además, es una auténtica irresponsabilidad dejar al margen de las ayudas a cientos de actividades vinculadas al desarrollo económico en los ámbitos rurales o menos poblados. El caso de los artesanos y las granjas escuela son, sin duda, los ejemplos más claros. Estas actividades, son uno de los pilares fundamentales en los entornos rurales, fijan población a través de la empleabilidad de trabajadores por cuenta ajena y crean riqueza directa en el territorio", reclaman.

Negociación en curso

Concretamente, el Gobierno estudia ampliar en 25 CNAES el listado elaborado de 95 tipos diferentes de actividades económicas que podrán acceder a esos 7.000 millones que se han reservado del paquete aprobado en Consejo de Ministros para ayudas directas dirigidas a pymes y autónomos, tras las quejas del colectivo para que se ampliara el listado de actividades susceptibles de recibir la ayuda.

Eduardo Abad, presidente de la organización de autónomos, lanza un mensaje muy claro al Gobierno de España, "no puede haber trabajadores de primera y segunda clase, no permitiremos que queden desamparados los autónomos de estos sectores de actividad, si es necesario los defenderemos con todas las armas legales necesarias".

En este sentido, las asociaciones esperan una rectificación del decreto aprobado hace unas semanas para que se amplíe el listado de las actividades que podrán acceder a las ayudas. Una medida, que deberá abordar el Ministerio de Economía, quien tomó las riendas de este último paquete de rescate.

A pesar de que parece que el Ejecutivo abrirá la mano de las ayudas a más negocios de los 95 tipos aprobados en la primera versión del decreto, no se prevé un incremento de las cuantías establecidas y acordadas hasta el momento: 7.000 millones de euros para ayudas directas, 3.000 millones de euros para el fondo de reestructuración de deudas financieras y bancarias y otros 1.000 millones de euros para el fondo de apoyo a la solvencia de empresas.