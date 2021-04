Los retrasos por el ciberataque en el Sepe afectarán a 90.000 personas

Juan Ferrari Madrid

Entre 80.000 y 150.000 personas sufrirán retrasos este mes de abril en el cobro de las prestaciones por desempleo, según declaran fuentes sindicales a eE. Se trata de desempleados que solicitaron las prestaciones en las oficinas del Sepe durante los cuatro días en los que el ciberataque a este organismo lo dejó totalmente inoperativo. Desde el Ministerio de Trabajo declaran que "el ciberataque no ha ocasionado retrasos, que se han enviado los ficheros de nóminas a los bancos y que se mantienen las ventanas de pago como hasta ahora".

Manuel Galdeano, coordinador nacional del Csif en el Sepe, declara que a diferencia de lo que vienen manifestando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, -este último el pasado martes-, "desde Csif constatamos que entre 80.000 y 90.000 desempleados van a ver retrasado el abono de sus prestaciones". Y matiza que no solo se producen estas demoras a consecuencia del ciberataque de primeros de marzo, sino también como consecuencia del atasco de trabajo que acumula el Sepe por la pandemia.

Menos tajantes se muestran desde CCOO que creen que el ciberataque puede causar demora en el cobro de la paga de marzo de entre 100.000 y 150.000 personas y señalan que el cómputo que pasaron este miércoles a las comunidades autónomas no tiene a todos las personas inscritas. Pilar Seoane declara que es normal que se produzcan estos retrasos dada la carga de trabajo que sufre el Sepe, en especial en las grandes capitales con Madrid, Barcelona, Valencia, Baleares en su conjunto o Sevilla, entre otras. No obstante, matiza que "no se puede cuantificar" la cifra exacta de personas que se verán afectadas.

Francoise Calvo, responsable de UGT en el organismo, no habla de cifras, y matiza que la situación variará según las provincias. Así, en las más pequeñas como Soria, Almería o Toledo no es probable que haya retrasos en el cobro de la prestación, sin embargo, en las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, entre otras, no se ha podido absorber el trabajo que se dejó de hacer con el ciberataque.

El plan de choque generó unas 19.000 horas extra, lejos de las 225.000 horas perdidas en el ataque

Respecto al plan de choque puesto en marcha por el Sepe para normalizar la situación tras el ciberataque, CCOO niega que haya solventado el problema. El organismo habilitó dos sábados como hábiles, uno de ellos en el puente del 19 de marzo, invitando al personal a hacer horas extra de forma voluntaria. Seoane declara que hubo una respuesta minúscula, de no más del 10 del personal. "No había fondos, y mucha gente no quiso trabajar por 20 euros la hora", aclara.

Josetxo Gándara, también de CCOO, matiza que según las explicaciones de Pérez Rey, gracias al plan de choque se realizaron unas 19.000 horas extra, lo que se queda muy lejos de "las 225.000 horas que se perdieron durante estos días". Menos, incluso, del 10% de trabajadores que acudieron los sábados.

En UGT señalan que la mayoría del personal de plantilla, muy desmotivado, no ha participado en el plan de choque, a diferencia de los 1.500 interinos contratados para el Covid, con más ilusión.

Adelantar el pago

No obstante, Gándara recalca que el Sepe tiene instauradas ventanas de pago con casi todos los bancos que abonan el desempleo, por lo que es posible que muchos afectados no tengan que esperar hasta el próximo 10 de mayo cuando se produciría el siguiente pago de la nómina. Aquellos expedientes que se vayan regularizando podrían ser abonados a mediados de abril, dice.

Galdeano niega que haya tales "ventanas" de las que habla CCOO y el Ministerio de Trabajo, pues el Sepe cierra la nómina a finales de cada mes y no se producen nuevas aperturas. El sindicalista de Csif apunta que la realidad es tozuda y que a partir del 10 de abril, cuando se empiece a abonar la nómina de marzo, "podremos ver las quejas en las redes sociales de aquellos que no han recibido la prestación".