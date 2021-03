El mundo económico se vuelca con la igualdad de género en el 8-M

Juan Ferrari Madrid

España empeoró en empleo femenino en 2020 acusando la pandemia y se mantuvo en el puesto 28 de los 33 países de la OCDE, según el informe 'Women in Work Index 2021' de PwC publicado este lunes. Mide la participación de la mujer en el mercado de trabajo en materias como la brecha salarial, la población activa femenina, su tasa de paro, la diferencia de la participación entre géneros en el mercado de trabajo y la proporción de mujeres empleadas a tiempo completo.

El 8 de marzo, Día de la Mujer, incontables instituciones públicas y privadas españolas se sumaron a la celebración con actos -nunca multitudinarios- o con comunicados en pos de la igualdad de género. El mundo económico no fue ajeno a esta marea morada que se produjo en medio de la polémica por la prohibición de muchas manifestaciones para evitar que, como sucediese el año pasado, se convirtieran en un vector de contagio masivo por el Covid.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, remarcó que en momentos de crisis, la igualdad debe ser "una obligación y no una opción"

El Ministerio de Asuntos Económicos se sumó con la jornada "Hacia la igualdad efectiva de la mujer" que clausuró la ministra Nadia Calviño, que destacó que para lograr la plena igualdad es "muy positivo" que España cuente también con un gobierno "progresista y feminista". Un Ejecutivo que en su opinión ha dado un "impulso muy importante" a las políticas de igualdad, como la equiparación de los permisos de paternidad colocando al país en la "vanguardia mundial" o elevando casi un 30% el SMI y las pensiones más bajas, "que tienen cara de mujer".

Otros miembros del Ejecutivo, incluido Pedro Sánchez, participaron en actos relacionados con el 8-M. En el ámbito económico, otra ministra que se sumó fue la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que remarcó que en momentos de crisis, la igualdad debe ser "una obligación y no una opción", durante su intervención en el evento virtual organizado por la OIT para abordar el impulso de la igualdad en el entorno laboral y los retos en esta materia con la pandemia.

Los agentes sociales también estuvieron muy activos este lunes. Desde el mundo empresarial, la Cámara de Comercio de España desveló que, a través del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres ayudó el pasado año a casi 5.000 emprendedoras a montar su propio negocio. El programa registró 4.853 consultas de usuarias, la mayoría por el servicio de asesoramiento online (3.517 consultas).

Los sindicatos UGT y CCOO estuvieron muy activos, con numerosos eventos, ninguno multitudinario, en la mayoría de las grandes ciudades españolas. En Madrid estuvo marcado por la prohibición de las reivindicaciones. "Este 8-M, a las mujeres, y en concreto a las mujeres de CCOO, no nos van a callar. No nos callarán ni el ocho ni el nueve ni el diez ni el once. No nos callarán ningún día hasta que no desaparezcan todas las injusticias que sufrimos por ser mujeres", afirmó la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Elena Blasco.

Por su parte, la vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, señaló que este es un 8-M "diferente". "Intentan cercenar nuestro derecho de manifestarnos, pero desde la UGT vamos a seguir reivindicando los derechos de las mujeres porque tenemos contratos más precarios, mayor temporalidad, porque ganamos menos que nuestros compañeros, porque existe una brecha salarial del 21,4%", dijo. Por su parte, el secretario general, Pepe Álvarez, calificó el pasado 2020 como "un desastre" para la igualdad.