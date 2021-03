La UE y EEUU acuerdan suspender temporalmente sus aranceles por los subsidios a Airbus y Boeing

La Unión Europea y Estados Unidos suspenderán durante cuatro meses los aranceles relacionados con su histórica disputa por los subsidios a Airbus y Boeing, aliviando así temporalmente una disputa transatlántica de 17 años. La decisión beneficiará al aceite y el vino español, entre otros productos, que hasta ahora enfrentan un gravamen del 25% en sus exportaciones al mercado estadounidense.

En un comunicado, tras mantener una conversación telefónica con el presidente de EEUU, Joe Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que como símbolo de buena voluntad entre ambos aliados se acordó "suspender todos nuestros aranceles impuestos en el contexto de las disputas entre Airbus y Boeing, tanto en productos aéreos como no aéreos, durante un período inicial de 4 meses".

As a fresh start for our ???????????????? partnership we agreed to suspend all tariffs related to the Airbus-Boeing disputes on aircraft & non-aircraft products for an initial period of 4 months. We also committed to solving these disputes.