Díaz se desmarca de Iglesias y rompe la unidad de Podemos en el Gobierno

El protagonismo de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha cobrado especial importancia desde el primer día que llegó al Ejecutivo dada la relevancia política de medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros al mes, o el papel que está teniendo la prórroga de los Ertes durante la pandemia, en el marco del diálogo social.

Pero además de estas actuaciones ejecutivas, Díaz se ha hecho merecedora de los recelos entre sus compañeros de Unidas Podemos en el Gobierno, hasta el punto de que, fuentes parlamentarias ya valoran que el liderazgo de Díaz puede acabar eclipsando a Pablo Iglesias, líder de la formación morada, e incluso a Irene Montero, potencial sucesora de Iglesias, y al parecer, una de las principales perjudicadas de la ascendencia y notoriedad de la responsable de Trabajo.

La titular de Trabajo reconoció que sería "irresponsable" derogar toda la reforma laboral

Aunque ambos dirigentes comparten el grueso de las decisiones de Unidas Podemos, y Díaz ha desmentido en varias ocasiones cualquier distanciamiento, señalando que ella siempre está de acuerdo con su jefe de filas, lo cierto es que este miércoles, la titular de la cartera de Trabajo ha admitido que, como piensa José Luis Ábalos, en este Gobierno hay miembros "independientes y con posiciones propias", y ella suscribe de arriba a abajo estas afirmaciones, posicionándose en esa línea, aseveró este miércoles.

Desde Unidas Podemos siempre se ha tratado de restar importancia a los celos políticos de Iglesias y de Irene Montero con respecto a Yolanda Díaz, recalcando un acuerdo unánime, si bien, cada vez que la titular de Trabajo era la protagonista de una reunión o una negociación, Iglesias aparecía junto a ella en esos encuentros. En Unidas Podemos se cree que es más el interés a que tiene el PSOE por crear un cisma en la formación morada que la relación que une a Podemos.

Un guiño a Escrivá

Con un éxito a medias, y no del todo descabalgado, pues cabe la posibilidad de que el SMI se suba a lo largo de este año -la propia Nadia Calviño dibujó el horizonte del segundo semestre de 2021-, la dirigente gallega aprovechó un acto público ayer para rechazar la ampliación del cálculo del periodo de pensiones como viene postulando estas semanas José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. Sin embargo, señaló que "hay que dejar trabajar al ministro para que aborde esta materia" en el marco del diálogo social. Lo que subraya, dijo, "la convicción de que me parece que es un baluarte el diálogo social, y no sería adecuado que en una materia tan sensible, los actores principales de nuestro país, tal y como mandata la Constitución, no caminaran".

Otra prueba de que Díaz se demarca de vez en cuando de Unidas Podemos, o de que "va por libre", fue su opinión al respecto de la reforma laboral. Mientras sus compañeros de partido no cesan de exigir la derogación total de la reforma del mercado laboral, Díaz no tuvo reparos en admitir en las páginas de El País que, "técnicamente no es derogable" dicha reforma, explicando que "sería irresponsable" hacerlo, remató en su valoración.

En este tiempo, el respeto a las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros, y el hecho de que Díaz no haga uso de las filtraciones ministeriales, le ha hecho ganar la consideración del gabinete socialista de Sánchez, aunque muchas veces no compartan tesis como subir el SMI en este momento.

Lo que sí ha unido a Iglesias con Díaz han sido las recientes declaraciones de la ministra de Trabajo donde pide que Salvador Illa renuncie ya a la cartera de Sanidad una vez que va a ser candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat. Y es que la relación Illa-Iglesias ha sido más bien áspera, según fuentes socialistas y fuentes podemitas.