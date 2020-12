España fía la recuperación de 2021 al éxito de la vacuna contra el Covid

Gonzalo Velarde Madrid

Tras toda la incertidumbre sobre el comportamiento de la economía que esconde la evolución de la pandemia en el mundo, una cosa parece clara para España: del éxito de la vacuna dependerá la capacidad de nuestro país para coger el pulso de la recuperación el próximo año. Así lo indican los expertos consultados por elEconomista, que no prevén ningún atisbo de brotes verdes hasta la segunda mitad del próximo año, cuando ya se podrá apreciar el efecto de las campañas de vacunación contra el Covid en el número de contagios registrado y, además, coincidirá con la llegada de la primera remesa de ayudas de la UE del Fondo de Reconstrucción.

En este sentido, parece que sería a partir del tercer trimestre de 2021, con el repliegue de las medidas de restricciones a la movilidad y a la actividad comercial cuando se podrán comenzar a observar los primeros brotes verdes. "En la segunda mitad del año se experimentará una recuperación del consumo de las familias", debido a la demanda de bienes y servicios "embalsada" durante este año que impulsará la actividad comercial, apunta el catedrático de economía aplicada y director del Centro de Economía Política y Regulación de la Universidad CEU San Pablo, Javier Morillas, sobre cual será el primer empujón que recibirá el PIB de cara a la recuperación. No en vano, explica Morillas más allá de este repunte del consumo esperado en la segunda mitad de 2021, nuestro país se encuentra ante la encrucijada de incentivar la inversión exterior para dinamizar la economía al margen del mayor gasto de los hogares.

"La clave de la recuperación es que la vacuna funcione, hasta entonces la economía va a sufrir", asegura el director de cátedra y coordinador general del Consejo General de Economistas de España, Salvador Marín, en línea con las previsiones de los organismos de previsiones macroeconómicas sobre España. Así, Funcas, en su reciente informe de previsiones para las comunidades autónomas, remarca la incertidumbre del año próximo debido a "las restricciones a la actividad hasta la aplicación de la vacuna y su impacto sobre los agentes económicos". El informe remarca que "suponiendo que se vacune a lo largo del primer semestre una proporción suficiente de la población como para levantar definitivamente las restricciones", la recuperación se haría palpable en la segunda mitad del año. Es decir, a partir de julio.

El fondo de reconstrucción

Ahora bien, al margen de la vacuna, el otro punto de inflexión que puede cambiar el rumbo de la recuperación española tras la pandemia es la paulatina llegada de los fondos de reconstrucción europeos a partir del segundo trimestre de 2021. "Los fondos europeos van lentos. La recuperación va a depender de la agilidad en el reparto y de que se destine a proyectos potentes para crear empleo", advierte Salvador Marín. A lo que añade la importancia de que estas líneas de liquidez y estos proyectos también incluyan a las pymes, ya que será fundamental para la creación de puestos de trabajo, al ser responsables de más de un 70% de la contratación en nuestro país.

De hecho, según vaticina Javier Morillas, 2021 aún aguarda un ajuste de afiliación en la primera mitad del año, que llevará a que "la mayoría" de los 750.000 trabajadores involucrados todavía en un Erte no recuperen su puesto de trabajo.

Por ello, la economista y miembro del Consejo Editorial de elEconomista, Almudena Semur, señala que los fondos de la UE son "muy importantes, porque ayudarán a mitigar el impacto del Covid", pero advierte de la necesidad de que estos vayan destinados a "proyectos que creen empleo". "Las ayudas hay que destinarlas a proyectos viables y sólidos que generen riqueza", apunta.

Atraer inversión exterior

En este punto, Almudena Semur explica lo fundamental que será para ponerse al nivel del resto de potencias del euro y recuperar los niveles precrisis, "no perder la confianza de los inversores" y para ello ve clave que las ayudas que procedan del exterior se repartan a partir de un organismo independiente del Gobierno que aplique los principios de colaboración público-privada que demanda la UE para percibir el dinero.

Así, si los expertos advierten, por un lado, que el principio de la recuperación no se observará hasta el segundo semestre de 2021, y recuerdan la importancia de la buena imagen exterior para relanzar los niveles de inversión en nuestro país, no menos importante es esta imagen para la recuperación del sector motor del PIB español: el turismo. "En España no hay estabilidad institucional y eso daña la imagen del país a la hora de recuperar el turismo", advierte Javier Morillas sobre el resto de elementos más allá de las ayudas europeas y de la vacuna que pueden tener efecto sobre el dinamismo de la economía.

Según la previsión del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el PIB caerá el 11,3% en 2020, 14 puntos menos que la variación experimentada en el año anterior, mientras que para 2021 se espera una "recuperación parcial", ya que estima el crecimiento del PIB en el 6%.