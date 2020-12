La recuperación de la economía española, pendiente del turismo

Vacunas, dentro y fuera de España. Eso es lo que determinará la vuelta a la normalidad económica, según los analistas. En definitiva, un total control de la pandemia permitirá recuperar la movilidad y el consiguiente relanzamiento del turismo. Con el arranque de la inoculación, prevista para el próximo 27 de diciembre, se confía en que para verano se habrá completado la vacunación de la gran mayoría de la población.

En este sentido, las miradas están puestas, primero en Semana Santa, que aunque el turismo no estará al cien por cien, podría no quedarse a cero, especialmente si se tiene en cuenta que este año cae tarde, a finales de marzo, primeros de abril. Y, lo más relevante, si para la temporada de verano, a partir de mediados de junio, las condiciones sanitarias permiten viajar libremente, no sólo en España, sino muy especialmente en los grandes mercados emisores de visitantes como Reino Unido, Alemania y Francia, entre otros.

Funcas, en su reciente informe de previsiones para las comunidades autónomas, remarca la incertidumbre del año próximo debido a "las restricciones a la actividad hasta la aplicación de la vacuna y su impacto sobre los agentes económicos". El informe remarca que "suponiendo que se vacune a lo largo del primer semestre una proporción suficiente de la población como para levantar definitivamente las restricciones", la recuperación se haría palpable en la segunda mitad del año. Es decir, a partir de julio. Funcas señala que los servicios más afectados durante este año son los que presentarán una mayor tasa de crecimiento, aunque parten de niveles extraordinariamente bajos.

En cualquier caso, será una recuperación parcial, pues en su opinión el "número de turistas estará por debajo de 2019". Por extensión, las comunidades más afectadas serán las que crecerán más el año próximo. Las turísticas Baleares, que caerá este año un 22%, Canarias, un 17,9%, Madrid el 13,6% y Cataluña el 13,5% tendrán mayores repuntes, que no cuantifica Funcas. En cualquier caso, comparando 2021 con 2019, estas cuatro regiones continuarán con mayores descensos: Baleares 12,9%, Canarias 9,8%, Madrid 6,8% y Cataluña 7%.

Airef, en línea con Funcas, fía la recuperación al éxito de la campaña de vacunación. En base a ello, contempla un escenario central de normalización a partir de julio, aunque con la presunción de que la pandemia no ha generado daños estructurales en el tejido productivo. El escenario pesimista implica una destrucción del tejido productivo como consecuencia de los últimos coletazos del virus este 2020 e inicios de 2021.

El Banco de España en su informe trimestral publicado el viernes muestra signos de optimismo al resaltar que hace unos meses se esperaba que la vacuna estuviese para verano de 2021, por lo que se "han acortado los plazos" en opinión del regulador financiero.

Hábitos de consumo

Otro elemento que condicionará el despegue de la economía es cómo se comportarán los agentes sociales tras el Covid. Es decir, el cambio de hábitos, tanto en consumo como en la movilidad. El Banco de España apunta el impacto futuro del teletrabajo y el comercio online. Fedea advierte de pasada sobre "el impacto de la vacuna en los agentes económicos". Airef dice que "el deterioro de la confianza" generará daños estructurales en empresas y empleo.