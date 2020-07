Europa Press Europa Press 04/07/2020, 12:09 Sat, 04 Jul 2020 12:09:52 +0200

El ministro de Sanidad ha considerado que quizás se pecó de arrogancia creyendo que no iba a pasar, que no iba a llegar a Europa ni EEUU, pero todo el mundo llegó tarde: "Pensábamos que podíamos con todo y no es así".