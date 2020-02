Garzón debilita la publicidad de las apuestas online sin caras conocidas pero la mantiene en horario de máxima audiencia si hay partido: todas las claves del real decreto

El Ministerio de Consumo presenta este viernes las líneas maestras del borrador del real decreto de regulación de la publicidad del juego online que prohibirá la utilización de personajes famosos para anuncios de apuestas en medios audiovisuales o la venta de camisetas de cualquier equipación deportiva con publicidad de operadores de juegos de azar en tallas de niño.

El futuro real decreto que el Ministerio espera poner en marcha antes de verano alberga más de 100 medidas entre prohibiciones y obligaciones que ponen coto a la publicidad de juegos online y vigilan la protección de los colectivos más vulnerables, con alguna excepción llamativa. Y es que la restricción de los anuncios de 1 am a 5 am avanzada a principios de mes por Garzón cuenta con una salvedad: podrá hacerse publicidad de apuestas online durante los eventos deportivos retransmitidos en directo (tanto en canales de pago o en abierto como en radio) a partir de las 20:00 horas y hasta las 5 de la madrugada, permaneciendo en estos supuestos la restricción también previamente presentada de publicitar bonos de captación y fidelización, cuotas o interpelaciones personales directas que inviten a jugar (los repetidos 'juega ya').

Según explican fuentes del Ministerio, el levantamiento de la prohibición en los partidos desde las 20:00 horas no responde a presiones del sector sino que se basa en las garantías de protección suficiente que permiten las dinámicas publicitarias en televisión y radio. En el caso de las plataformas de intercambio o de streaming como Youtube, aún no se ha abordado cómo asimilar el real decreto a estas formas de consumo de eventos deportivos. Tampoco se ha estudiado cómo amoldar la restricción horaria a Canarias, donde los operadores tendrían una hora más de restricción debido al desfase horario en el caso de partidos que comiencen a las 20:00 hora peninsular.

Adiós a la publicidad de apuestas con famosos

La publicidad del juego tampoco podrá contar con caras conocidas en un intento de debilitar el interés en ese tipo de anuncios. El real decreto prohíbe la utilización de personajes "famosos" o públicos (deportistas, presentadores, influencers...) para anunciar empresas de juego, entendiendo como 'famoso' el concepto indefinido de persona conocida que la dirección general de ordenamiento del juego irá valorando caso a caso, obligando así a los operadores a optar por perfiles menos conocidos.

En el caso de los deportistas, si bien no podrán anunciar casas de apuestas sí podrán mantener el patrocinio de salas de juego en sus equipaciones durante los partidos porque se entiende que el campo de juego están trabajando y no haciendo publicidad. En este punto, la protección a los menores se establece con la prohibición de incluir el logotipo de los operadores de apuestas en las camisetas de tallas pequeñas (por regla general, destinadas a los niños).

En el caso de la publicidad fija, esta quedará desplazada de las vallas publicitarias o soportes urbanos fijos (marquesinas, por ejemplo) en la medida en que está prohibición no solape la ley de la Comunidad Autónoma, que tiene transferida la competencia sobre el juego privado (bingos, casinos...). En ningún caso podrá utilizarse esta publicidad en el entorno de un campo de fútbol, por ejemplo, o podrá ponerse el nombre de un operador de juego a equipos o estadios.

Diferencias público-privado

Aunque el real decreto va dirigido a todos los operadores del sector del juego, esto es al sector privado pero también a Loterías y Apuestas del Estado (S.E.L.A.E) y a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), los cambios prácticamente no afectarán al sector público, que bajo su regulación propia no tendrán por ejemplo las restricción horaria.

Tal y como explican las mismas fuentes, las reglas de difusión audiovisual varían en función del juego anunciado por tener cada uno un impacto potencial diferente, menor en el caso de Loterías o el cupón.

Régimen sancionador

En cuanto a las sanciones, estas se regirán por la ley del juego, que establece una infracción grave para el operador que infrinja la norma, con multa de entre 100.000 euros y un millón de euros. En caso de repetirse la infracción, la cuantía ascendería de 1 a 50 millones de euros, siendo el caso más extremo la posible resolución de la licencia.

Desde el Ministerio aseguran que la intención del real decreto es conseguir una regulación similar a la del tabaco y que, en la medida que el legislador lo permite, el aún borrador se sitúa en el máximo de actuación posible, rechazando una prohibición total que llame al juego ilegal.