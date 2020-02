El BCE advierte de que la rentabilidad de la banca llegará a caer hasta el 5%

La preocupación por la prolongación de los tipos de interés bajos y negativos ya ha llegado al corazón de la UE. El Comité de Servicios Financieros del Consejo de la UE, formado por altos cargos de los Estados miembros, discutió ayer el impacto de este régimen monetario en el sector financiero, con análisis facilitados por el BCE, además de los reguladores de la banca y de las aseguradoras.

Los documentos, a los que tuvo acceso elEconomista, no anticipan la debacle económica. Sin embargo, el panorama que pintan es bastante oscuro y de un continuo deterioro. Con una subida de tipos que no aparece a la vista, la rentabilidad del capital va a continuar cayendo. Según estimaciones del BCE, la media ponderada del rendimiento medio en el capital invertido (return on equity) bajará desde algo más del 6% en 2019, hasta quedar ligeramente por encima del 5%, estrechando aún más los beneficios de una banca en apuros. De esta manera aumentará aún más la brecha con los bancos estadounidenses, cuyo RoE se sitúa en el 8,3%

La Autoridad Bancaria Europea (ABE), que preside el español José Manuel Campa, insistió en el diagnóstico compartido desde todos los rincones: los tipos bajos y negativos están dañando los márgenes de la banca. Esta situación, unida a la incapacidad de las entidades para reducir los costes operativos, como lleva tiempo el regulador europeo solicitando, queda reflejada en los bajos beneficios y las valoraciones del mercado. Y con este telón de fondo, la ABE lanza un serio aviso: "los bancos pueden encontrar desafiante conseguir capital si fuera necesario".

La banca perderá atractivo

La banca continuará perdiendo atractivo de cara a los inversores justo cuando encara unas necesidades de financiación importantes durante los próximos meses de al menos 135.000 millones de euros, según estimaciones de la propia ABE. Este es el colchón adicional que necesitarán cuando la Comisión Europea actualice los nuevos requerimientos de capital este año como resultado del acuerdo de Basilea de diciembre de 2017.

Más allá, el actual cuadro de tipos de interés ya ha provocado que los préstamos no financieros ya muestren spreads negativos en una quincena de países (incluido España), según el análisis del regulador bancario. Esta incapacidad para cubrir los costes se dispara en un escenario de estrés.

La ABE apunta además que, en este contexto de márgenes tan ajustados, los bancos han aumentado "significativamente" su exposición a las categorías de préstamo más arriesgadas (como el crédito al consumidor, al ladrillo comercial o a las pymes). Estas tres categorías ya representan un tercio del total de los préstamos bancarios, y en algunos países del Este de la UE supera el 50%. Y esta situación puede deteriorarse aún más, porque según recordó la ABE el miércoles, la banca tiene previsto incrementar el crédito a las pymes y el consumo.

Desde el BCE repiten que son conscientes del impacto de los tipos bajos en la rentabilidad de la banca, y en los ahorradores europeos como le recuerdan día sí y día también sobre todo desde Alemania y Holanda. Sin embargo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señalado que el efecto neto continúa siendo positivo, sobre todo por la contribución que ha tenido el impulso monetario de Fráncfort al débil crecimiento europeo. Un análisis que también comparten desde el FMI, a pesar de la advertencia lanzada también por su directora gerente, Kristalina Georgieva, en Davos. Entre otros riesgos, la búlgara subrayó el pasado enero que los "tipos bajos para largo" incentivan la búsqueda cada vez de más riesgos entre los inversores institucionales.

El BCE está actualmente actualizando su análisis y las posibles respuestas en un escenario de "tipos bajos para largo". El informe provisional está previsto que se presente en junio, y el documento completo a finales de este año. La autoridad europea para seguros y pensiones (EIOPA) también se sumó en la reunión del comité a las advertencias de la ABE. El regulador recordó que los tipos bajos son el principal riesgo para su sector.