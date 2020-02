Ya puedes conocer las pensiones percibidas: así es el nuevo servicio de la Seguridad Social

La sede electrónica de la Seguridad Social ha implementado un nuevo servicio para obtener el informe integrado de prestaciones. Este nuevo servicio permite obtener, en un único documento, informes sobre las pensiones percibidas, su resumen, importe desglosado, sin importes, IRPF, y revalorización o, en su caso, el de pensiones en baja o suspendidas, el informe negativo de pensionista o para el beneficiario de deducciones.

¿A quién va dirigido? A personas que perciban una prestación del Sistema de Seguridad Social o de una entidad ajena al Sistema pero integrada en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, así como a personas que no perciban una pensión de la Seguridad Social o de una entidad ajena al Sistema.

¿Para qué sirve el informe integrado de prestaciones? Permite obtener en un único documento, siempre según la información que tenga la Seguridad Social del interesado, los siguientes informes: informe resumido de prestaciones, informe desglosado de prestaciones, informe de prestaciones sin importes, informe de IRPF, informe de revalorización de pensiones, informe de pensiones en baja o suspendidas, informe negativo de pensiones e informe para beneficiarios de deducciones.

Además, según informa el sitio web de la Seguridad Social, una vez descarguemos el informe tenemos la opción de guardar o imprimir cada uno de los informes enumerados anteriormente. Se trata de un fichero.pdf, del que se pueden obtener copias impresas y en el cual figura un único código CEA (Código Electrónico de Autenticidad) con el que puedes comprobar su autenticidad a través del Servicio de Verificación de Integridad Documental.

¿Cómo solicito mi informe integrado de prestaciones? Basta con cumplimentar los datos que nos pide el formulario correspondiente. Además, no es necesario aportar ningún documento adicional para su tramitación. Eso sí, los datos introducidos en el formulario deben coincidir con los existentes en nuestras bases de datos ya que si no coinciden no será posible obtener el informe. Para acceder a este servicio compruebe los requisitos técnicos necesarios.

Pero ojo porque al acceder a este servicio e introducir voluntariamente su número de teléfono móvil estás dando tu autorización a la Seguridad Social para que te pueda enviar mensajes SMS para éste u otros propósitos informativos futuros.

¿Qué información no incluye este informe? No incluye las prestaciones económicas de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo o lactancia, y prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.