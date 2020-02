Timmermans (CE): "La UE debe reducir el transporte por carretera en favor del ferrocarril"

Es el gigante verde de Bruselas. El holandés Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, está al frente del Acuerdo Verde lanzado por la presidenta, Ursula Von der Leyen. En una entrevista con un grupo de periódicos europeos, entre ellos el galo Les Echos, ofrece su visión de la actualidad.

El debate divide a los Estados: ¿Qué papel pueden desempeñar la energía nuclear y el gas en el logro de los objetivos climáticos de Europa?

Son parte del mix energético y está bastante claro que algunos las necesitarán durante una fase de transición. No tengo nada en contra de la energía nuclear. Soy escéptico con la solución siempre y cuando cumplamos con nuestros objetivos. Pero observo que la construcción de centrales nucleares es extremadamente costosa y digo a los Estados: ¡Hagan sus cálculos con cuidado antes de elegir! Otras soluciones, como la inversión directa en energía sostenible, en lugar de una solución de transición, podrían ser más sensatas. No olvidemos que la energía nuclear no es sostenible, aunque tenga un efecto positivo en la reducción de las emisiones de carbono.

La Comisión revisará el régimen de comercio de derechos de emisión. ¿Vas a incluir la construcción y el transporte por carretera en ella?

Todavía tenemos que realizar estudios de impacto, pero permítanme aclarar: el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) no será una alternativa a las leyes de reducción de emisiones. El nuevo límite de 95 gramos que entra en vigor en 2021 para los coches se mantendrá. Entonces debe reducirse a -37,5% en 2030. Veremos el año que viene, sobre la base de una evaluación de impacto, si sus objetivos deben ser más estrictos. Europa también debe apoyar la innovación para reducir las emisiones. La industria del cemento está progresando. En la industria automotriz, la alianza de batería eléctrica, con una primera planta que acaba de ser inaugurada en Francia, es un muy buen proyecto. Europa se está dando a sí misma los medios para alcanzar y luego superar a sus competidores. Basándonos en el mismo modelo, también deberíamos invertir masivamente en hidrógeno. También podría ser una revolución, especialmente para los vehículos pesados. Cada año, 400.000 europeos mueren prematuramente como resultado de la contaminación del aire.

"La idea de la transformación es poner un gravamen al carbono; no hay razón para no ponerlo en los vehículos que lo emiten"

Pero los Estados todavía no han adoptado el proyecto de revisión de la directiva de la euroviñeta, que pretende que los vehículos más contaminantes paguen peajes más altos...

Debemos reducir el transporte por carretera en favor del ferrocarril y las vías navegables, donde nos estamos quedando atrás después de años de inversión insuficiente. Pero los tiempos están cambiando: Alemania ha anunciado un importante plan de ferrocarril. Estos desarrollos implican la introducción de la euroviñeta. La idea de la transformación es poner un gravamen al carbono; no hay razón para no ponerlo en los vehículos que lo emiten.

¿Debería haber un precio mínimo por tonelada de carbono?

Habría ventajas y desventajas, y las desventajas ganan. Seguimos pensando que el mercado funciona bien.

¿Cómo funcionará el "mecanismo de carbono en la frontera" para los productos que entren en la UE?

Tiene que cumplir con las normas de la OMC. Para ello, debemos recordar a nuestros socios que acordamos los objetivos climáticos en la COP 21 en París. Si los cumplen bien, no necesitaremos un impuesto al carbono. De lo contrario, no tendremos otra opción. Estamos comenzando la transformación industrial. Si el mercado no ofrece una competencia justa, entonces tendremos que restaurarlo en las fronteras.

Pero EEEUU está fuera del Acuerdo de París. ¿Cómo actuar?

El pueblo americano es cada vez más sensible a las cuestiones ecológicas. Donald Trump no puede ignorar eso.

"Quiero crear un grupo de ciudades europeas, incluyendo Londres y Oslo, para buscar y compartir soluciones comunes"

Esa transformación tendrá un coste para el empleo, especialmente en la industria automotriz...

Toda revolución industrial implica cambios repentinos. Pero estamos en una posición en la que tenemos una ventaja: debido a nuestra demografía, necesitaremos a todos. El problema no será si habrá suficientes empleos, sino dónde estarán y cómo entrenar y reciclar. Es una cuestión importante de capacitación y los Estados tendrán que invertir en ella, el mercado no hará todo el trabajo por ellos. Serán ayudados por el fondo de transición justa que estamos creando para este propósito.

Las ciudades tendrán un papel clave en el esfuerzo climático pero pocos fondos del Acuerdo Verde están destinados a ellas...

Las ciudades son la clave. Las dificultades se concentran allí, en términos de contaminación por ejemplo, pero también lo hacen los recursos. Pueden dar resultados importantes rápidamente, a través del aislamiento térmico o la transformación verde del transporte. Quiero crear un grupo de ciudades europeas, y no solo de la Unión Europea, incluyendo Londres y Oslo, para buscar y compartir soluciones comunes. Adoptar el autobús eléctrico: todas las capitales están pensando en ello. ¿Por qué no construir licitaciones comunes?