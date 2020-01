Pedro Barato (Asaja): "El salario mínimo es la puntilla para el campo en plena crisis de precios"

Convertido en adalid contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Pedro Barato alerta de las consecuencias que la medida aprobada este jueves tendrá en un sector que se rebela en toda España, harto de la crisis de precios que sufre. "Una subida de un 43% del SMI es la puntilla" para los agricultores y ganaderos, asegura.

Guillermo Fernández Vara ha denunciado los efectos de la subida en el empleo. ¿La última EPA le ha dado un baño de realidad?

Vara ha hecho una radiografía de su Comunidad que es la realidad de lo que ha ocurrido en Extremadura. Si lo extrapolamos a nivel nacional, los 18.000 desempleados más que se han registrado en Extremadura, se eleva a 30.000 en toda España solo en el sector agrario.

¿Cree que los barones de las autonomías agrarias deberían también pedir medidas al Gobierno?

Los demás dirigentes autonómicos no se pueden poner de perfil y echamos en falta que se pongan al frente para denunciar un incremento abusivo que es una barbaridad.

"La subida del salario mínimo afecta a todo el mundo, pero más directamente a los cultivos que nada tienen que ver con las ayudas directas de la PAC"

El ministro de Agricultura ve perfectamente asumible la subida...

No es asumible por ningún lado. El ministro se ha equivocado al mezclar la Política Agrícola Común con el SMI. La subida del salario mínimo afecta a todo el mundo, pero más directamente a los cultivos que nada tienen que ver con las ayudas directas de la PAC. Por lo tanto, lo que ha dicho es un error. Es imposible asumir un incremento del 43% en un sector en el que ha bajado la renta agraria el 8,6%, en el que los precios de algunos productos en los que tiene gran incidencia la mano de obra están a la mitad que en años anteriores. Ese tipo de manifestaciones lo único que hacen es confundir, pero la realidad es la que es y es lo que hay que poner encima de la mesa.

Pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que los datos de Fernández Vara no son ciertos...

Cómo no va a afectar al empleo una subida de un 5,3%. De hecho ya se estén cambiando cultivos que tenían mano de obra al 100% a otros que no llega al 8%... La ministra, como dijo en su toma de posesión, es una gran experta del mundo sindical, pero de la realidad le faltan bastantes conocimientos.

"Cuando hay dinero somos los primeros en pagar lo que hay que pagar"

¿Ha pedido ya la reunión que anunció con Pablo Iglesias?

La pedí la pasada semana con carácter de urgencia, porque parece ser que es el que manda en este negociado, pero todavía no he tenido contestación. Esperamos que él o la ministra nos reciban lo antes posible, para explicarle la situación con los datos reales encima de la mesa. Siempre el sector agrario ha tenido un tratamiento distinto, porque es un sector distinto. Es un sector que se hiela, que no tiene techo, que se inunda... Y que quede claro, porque lo hemos demostrado en la crisis en 2008 cuando hemos echado una mano a este país en empleo, en divisas, en balanza comercial, cuando hay dinero somos los primeros en pagar lo que hay que pagar. Estamos acostumbrados a las negociaciones de los convenios en todas las provincias, pero con este incremento y con esta forma de hacer las cosas, hasta eso se van a cargar.

El sector agrario protesta por los bajos precios. ¿La subida del SMI es la gota que colma el vaso?

Venimos de una situación de bajadas sistemáticas de precios, de problemas a la exportación con los aranceles, el Brexit, la competencia desleal de países terceros... Si aplicamos la subida del SMI, es la puntilla que se le va a dar al sector agrario español. Y esto no se recupera en un mes o dos meses. Cuando el sector agrario sufre estas catástrofes, cuesta mucho tiempo, a veces generaciones enteras, en devolverlo a donde estaba.

"Las varas de medir son distintas cuando el sector agrario sale a la calle y cuando lo hacen otros sin ninguna razón"

¿Cómo valora la respuesta de los agricultores a las movilizaciones?

El sector está respondiendo de una manera pacífica y normal para reivindicar lo que legítimamente le corresponde. Pero siempre estamos en lo mismo. Las varas de medir son distintas cuando el sector agrario sale a la calle y cuando lo hacen otros sin ninguna razón, con mentiras y hasta poniendo en peligro a España. Yo pediría un poquito de mesura.

La respuesta policial en Don Benito, ¿fue exagerada?

Muy exagerada y la delegada del Gobierno se ha equivocado. Debe ser que no tenían donde ponerla y la han colocado ahí.

Piden precios mínimos, pero Competencia se opone...

Esto hay que explicarlo bien. Si tienen el valor de poner por decreto un salario mínimo, que lo tengan también para que no se pueda vender un producto agrícola por debajo de los costes de producción. Los datos de cuánto cuesta producir los tiene el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Esto es fácil, no queremos que haya intervencionismo, pero si cogemos la cadena de valor se pueden hacer cosas para que haya transparencia y para que no se produzcan situaciones en las que el consumidor paga 20 veces más de lo que recibe el productor. Hace falta sentar a toda la cadena y quien se tenga que poner colorado que se ponga. Nosotros no, al contrario, estamos muy orgullosos de cómo se hacen las cosas, pero exigimos rentabilidad, rentabilidad y rentabilidad.