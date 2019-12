El gasto del Estado y las autonomías en salarios crece el doble que en 2018

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Los últimos datos del Ministerio de Hacienda constatan un incremento del gasto público en salarios en este 2019 muy por encima del año pasado. Hasta septiembre, esta partida supuso unos 78.535 millones de euros, un 5,7 por ciento más que en 2018, año en el que el crecimiento de este gasto fue de menos de la mitad en el mismo periodo de tiempo.

Es decir, que las Administraciones Públicas multiplicaron por dos el incremento de sus partidas destinadas a pagar su masa salarial, aunque el que se lleva la palma es el Gobierno central. En su caso, lo destinado a salarios ha subido este año hasta un 6 por ciento, cuando esta alza se quedó en el 2,7 por ciento hasta septiembre de 2018.

Este incremento, según el informe elaborado por Hacienda tiene dos explicaciones. Por un lado, que la subida de los sueldos públicos, que pactara el Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos, en 2019 fue del 2,5 por ciento, mientras que en el caso de 2018 se quedó en el 1,75 por ciento.

Además, según apunta el departamento que dirige María Jesús Montero, hay que considerar el gasto correspondiente a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos, que hasta finales de septiembre ha supuesto un gasto en el Estado de 384 millones, sin contrapartida en 2018.

Subidas de dos dígitos en las CCAA

Por otro lado, en el caso de las comunidades autónomas el incremento del gasto en salarios es del 5,7 por ciento, cuando la subida el año pasado fue de solo el 3,2 por ciento. Y aunque la media sea del 5,7 por ciento, hay varias regiones que sobrepasan con mucho esta cifra.

Este es el caso de País Vasco, comunidad en la que el incremento de la partida destinada a salarios públicos entra en los dos dígitos y supera el 11 por ciento. Le sigue Extremadura, región donde el alza ha sido del 8,6 por ciento y en tercer lugar está Canarias, donde la subida se ha quedado en el 7,7 por ciento. Cerca del archipiélago se quedan Murcia y Madrid, con incrementos del gasto por encima del 7 por ciento. En el lado contrario de esta balanza autonómica se sitúan Castilla y León, Andalucía y Aragón, que son las regiones donde menos ha crecido la partida destinada a pagar su masa salarial (un 3,2, un 3,4 y un 3,4 por ciento respectivamente).

Cabe recordar que estos incrementos del gasto se dan después de que tanto el Estado como las autonomías anunciaran varias ofertas públicas de empleo que han comenzado a activarse en este 2019, que además ha sido una año en el que se han celebrado comicios tanto generales como autonómicos.

Además, por lo pronto, el incremento del gasto en la masa salarial está por encima de lo comprometido por el Gobierno en funciones a la Comisión Europea en el Programa Presupuestario 2020. Según este documento, la subida sería solo del 4,4 por ciento en 2019, y ahora está más de un punto por encima de este límite.

Nuevas alzas en 2020

Y las subidas del gasto en remuneraciones por parte de las Administraciones Públicas van a continuar en el próximo año. Precisamente, en el documento que envió el Ejecutivo en funciones a Bruselas se precisa que en 2020 esta partida volvería a subir al menos un 2 por ciento, de nuevo en virtud del acuerdo con los sindicatos. Esto llevará a que el gasto público en salarios se ponga en los 136.030 millones, un nuevo techo histórico en esta partida para la contabilidad española.

Sin embargo, caben dudas sobre cómo se va a aplicar la citada subida salarial. Mientras que los sindicatos reclaman que el correspondiente Real Decreto-Ley para ello se apruebe ya, desde el Gobierno recuerdan que esta herramienta legislativa no se debería emplear mientras el Ejecutivo no tenga plenas competencias, algo que no va a cambiar hasta entrado 2020, que para cuando se prevé que el socialista Pedro Sánchez se pueda someter a una eventual investidura para mantenerse en la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, desde Moncloa también recuerdan que el nuevo salario se aplicaría de manera retroactiva.

Con todo, los trabajadores no se fían. Por ello, una delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entrega este lunes a Presidencia del Gobierno un informe jurídico para aplicar la subida salarial a los empleados públicos desde el mes de enero. En concreto, en él se justifica la aplicación de la subida salarial a partir del 1 de enero por la vía del decreto-ley.

En este sentido, la organización que preside Miguel Borra se ha propuesto "intensificar" durante esta semana el diálogo con grupos políticos y con el propio Gobierno en funciones para que la subida salarial de 2020 se haga efectiva. Las demandas del sindicato vienen motivadas por el retraso del acuerdo político y la "incertidumbre" generada en torno a la investidura.