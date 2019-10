El mercado laboral de Alemania comienza a rendirse ante la crisis de la industria

El paro en Alemania vuelve a repuntar en octubre, tras la tregua de septiembre. En concreto, el número de desempleados crece en 6.000 personas hasta un total de 2,28 millones parados. Es quinta vez que sube el paro en los últimos doce meses. Por primera vez en seis años el sector privado ha destruido puestos de trabajo, principalmente en el sector manufacturero.

El número de desempleados baja en Alemania en octubre en 30.000, hasta 2.204.000 de personas, como consecuencia de la reactivación otoñal, pero sin tener en cuenta el efecto estacional el paro aumenta en 6.000 personas, convirtiéndose en el segundo mayor repunte del desempleo desde 2013. Solo es superado por las cifras de mayo, que estuvieron influidas por la revisión de las personas cobrando ayudas de prestación básica.

Ya los indicadores PMI anticipaban unos malos datos de empleo al señalar que el sector privado destruyó puestos de trabajo por primera vez en seis años. El mercado laboral alemán todavía roza el pleno empleo y la tasa de paro se mantiene en el 5%, una décima por encima de su mínimo histórico. Pero la crisis de la industria, golpeada por las tensiones comerciales y la incertidumbre del Brexit, está comenzando hacer mella en el mercado laboral germano.

El resto de sectores económicos no está compensando la reducción de empleo de las fábricas alemanas

El resto de sectores económicos no está compensando la reducción de empleo de las fábricas alemanas. Y ahora se abre la interrogante si tras los primeros datos negativos de empleo se va a comenzar a resentir la demanda interna. Aunque no es oficial todavía, la economía alemana ha entrado en recesión en el tercer trimestre del año. Los primeros datos disponibles de octubre, como el de hoy de paro, apunta a que no habrá una recuperación en la recta final de año.

De momento, el Gobierno de Merkel espera que la recesión técnica sea puntual y no prevé que la crisis del sector industrial termine por hundir al resto de la economía. Por esta razón Berlín niega que la economía necesite estímulos fiscales para salir del bache. Sin embargo, tanto el FMI como el BCE recomiendan al país en cada oportunidad que tienen que tomen medidas.