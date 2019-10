Calviño: "Nadie ve en este momento un riesgo de crisis ni en la zona euro ni en España"

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, asegura que no se divisa en el horizonte actual una situación parecida a la que sumió a España en una profunda crisis en el período de 2008-2013. "Nadie ve en este momento un riesgo de crisis ni en la zona euro ni por supuesto en España", afirma en una entrevista que este domingo publica La Vanguardia.

La ministra en funciones -si vuelve a ganar Pedro Sánchez las elecciones, repetirá en el puesto- apuntala sus palabras explicando que la situación actual de España es muy diferente de la que se vivió en 2008: "Tenemos una economía que crece de manera más sostenible y equilibrada, con superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente, un endeudamiento muy inferior en las familias y empresas y un entorno de tipos de interés más favorable a la estabilidad financiera y al crecimiento".

A pesar de estar "mejor preparados", Calviño reconoce que la economía española "es muy abierta" y no pude aislarse de la situación que se desarrolle en el entorno internacional.

Aunque asegura que desde las altas instancias europeas no hay inquietud sobre el escenario de bloqueo político español y la nueva repetición electoral, Calviño admite que la incertidumbre no favorece el crecimiento económico. "La economía española estaría teniendo un crecimiento incluso mayor si lográsemos eliminar factores de incertidumbre", lamenta. En estos factores también se incluye la inestabilidad en Cataluña, donde está previsto que la sentencia del juicio del procés genere un escenario de alta tensión que juega en contra de su economía: "Cataluña hubiera tenido un mayor rendimiento económico si no hubiéramos tenido en los últimos años la situación de tensión social y de incertidumbre jurídica y política causada por el procés".

Con respecto a la defensa de un seguro de desempleo europeo, que ha realizado en solitario la representante española en Bruselas desde hace meses, Calviño se ha mostrado optimista y ha defendido que está ganando adeptos de peso como la presidenta electa de la Comisión Europea. "Ursula von der Leyen se ha comprometido a proponer un mecanismo europeo de reaseguro de desempleo", afirma.