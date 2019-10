Narciso Michavila (GAD3): "El problema es que, entre nuestros representantes políticos, no hay ningún empresario"

Prestigioso sociólogo y especialista en análisis electoral, Narciso Michavila ha pasado unas horas por la redacción de El Economista para valorar y comentar el momento que vive el país. Para nuestra sorpresa, el presidente de GAD3, además de abordar la política nacional, también se ha referido a aspectos económicos, y en concreto al mundo de la empresa. Pausado, reflexivo y certero, así opina Michavila.

Usted ya vaticinó tras el 28-A que España podía volver a elecciones

El problema que tiene España, y una de las razones por las que va de nuevo a elecciones es porque dentro de nuestros representantes políticos no tenemos a ningún empresario. Hasta los que presumen de ser altos ejecutivos, esos tampoco han creado empresas, no han tenido que pagar la Seguridad Social ni crear puestos de trabajo.

"El empresario no quiere perder el tiempo con los medios de comunicación, y piensa que, cuanto menos se hable de él, mejor"

¿El empresario tiene miedo de entrar en política?

El empresario ve la realidad de forma distinta a como la ve el político. El empresario está asumiendo su riesgo, y por ejemplo, ante una subida de Sociedades piensa, "automáticamente tengo menos dinero para la inversión".

Madrid acaba de bajar impuestos

Sí, y pienso, ninguna de esas bajadas sirven para mi gente porque se refieren al alquiler de jóvenes. Pero si hubiera oído que baja el 1 por ciento del IRPF para mis trabajadores, diría, "fantástico", porque les llegará más dinero a sus bolsillos.

Y de quién es la culpa, ¿del político, o del empresario?

Del empresario porque no cuenta las cosas. Nunca ha dado la batalla y no para de quejarse. El empresario no quiere perder el tiempo con los medios de comunicación, y piensa que, cuanto menos se hable de él, mejor.

Pero existen organismos empresariales que se dedican a ello

Ninguna de las asociaciones empresariales se ha tomado serio, ninguna, ni la CEOE ni la Empresa Familiar, de que lo importante es hablar del papel de los empresarios.

Ahora hay partidos que proponen llevar la economía y el mundo de la empresa a las aulas

En España no faltan ni empresarios ni ideas, pero sí falta cultura empresarial de toda la sociedad. En España la gente no tiene ni idea de cuánto de su nómina se va a la Seguridad Social, a las cotizaciones. Si hubiera un empresario en el Congreso de los Diputados, pondría por ley que en las nóminas apareciera siempre el coste de empresa, para que cada trabajador supiera, aparte de lo que le entra en el banco, lo que le retiene Hacienda de IRPF, cuánto cotiza la empresa en Seguridad Social y cuanto contribuye para su jubilación.

"Ahí tenemos a Pedro Sánchez en una entrevista que hizo recientemente para Antena 3, donde dijo haber creado medio millón de empleos en 2018. Y yo digo, "perdona, ni tú ni Rajoy habéis creado un puesto de trabajo".

¿El empresario está mal visto en España? Mire la que le ha caído a Amancio Ortega por la donación de equipos de quimioterapia

Lo peor no eran las críticas a Amancio Ortega. Lo peor es esa sensación de que trabajar en la empresa privada está mal, y tener beneficios está mal. Y el empresario está mal visto porque nosotros no lo hacemos bien. Si tu no cuentas lo que haces, lo van a contar por ti.

¿Deberían hablar más de los puestos de trabajo que generan?

Bueno, es que cuando salen las cifras del paro o de creación de empleo, solo hablan los políticos, que no han creado ni un puesto de trabajo. Y ahí tenemos a Pedro Sánchez en una entrevista que hizo recientemente para Antena 3, donde dijo haber creado medio millón de empleos en 2018. Y yo digo, "perdona, ni tú ni Rajoy habéis creado un puesto de trabajo. Lo que habéis hecho es crear unas condiciones para que el empresario pueda crear un puesto de trabajo".

Tezanos (CIS) fue empresario y ahora trabaja para el Estado

Claro, luego viene la otra parte. Los políticos crean condiciones. A mí, por ejemplo, hay quien me dice, "es que Tezanos no puede manipular porque es con dinero público". Como si Michavila pudiera hacer lo que quisiera con su empresa, Por muy privada que sea la empresa, la empresa no es del empresario. Yo no tengo derecho a hacer con mi empresa lo que Tezanos está haciendo con el CIS. Porque mi empresa es mía y de mis trabajadores. Por eso creo que no hay ni un solo modelo de éxito empresarial que se perpetúe en el tiempo, que no sea por unas condiciones de privilegio creada por los políticos.

"Lo único que tiene que hacer (Casado) es decir, "si yo gano, no les voy a subir los impuestos de carreteras de Ábalos, ni tampoco la tasa Google a todos los que tenéis móviles"

¿Cuánto va a pesar la economía en esta agenda electoral?

Mucho. Desgraciadamente, prometer subir pensiones o el sueldo de los funcionarios no penaliza. Así que hablar de pensiones y del sueldo de los funcionarios ayuda.

Y, ¿penaliza hablar de crisis?

Sí penaliza. La gente no está dispuesta a dejar de fumar o de hacer dieta, hasta que se ve en la necesidad de ir al dentista porque se tiene que sacar una muela. Hasta que no nos duele la muela no vamos al médico.

¿Se equivoca Pablo Casado al advertir que estamos ante una crisis?

Yo creo que ahí se equivoca. Y es que además se lo ponen fácil. Cuando gane tiene que hablar de no subir impuestos. Prometer una bajada de impuestos suena over promise (promesa sobredimensionada). Porque, en este entorno en el que estamos viviendo, si rebajas impuestos vas a tener que recortar servicios. Por eso, yo pienso que lo único que tiene que hacer es decir, "si yo gano, no les voy a subir los impuestos de carreteras de Ábalos, ni tampoco la tasa Google a todos los que tenéis móviles". Cosas de ese estilo. Pero, prometer bajada de impuestos cuando la gente sabe que van a bajar los ingresos, no parece bien.