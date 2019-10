Hernández de Cos se suma a Draghi: asegura que Alemania tiene margen fiscal para apoyar el crecimiento

Pablo Hernández de Cos se ha sumado este martes a los mensajes lanzados en sus últimas intervenciones públicas por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. En la misma línea que el banquero italiano, el gobernador del Banco de España ha defendido la capacidad que tiene Alemania, entre otros países de la Eurozona, para llevar a cabo estímulos fiscales y así apoyar el crecimiento. También ha hablado de la necesidad de que exista un "instrumento fiscal" para el conjunto de la zona euro que sirva para compartir el riesgo entre los Estados y eliminar la asimetría.

En una conferencia en Frankfurt (Alemania), De Cos ha explicado que un entorno con tipos de interés bajos "limita" la política monetaria convencional y no convencional, por lo que "otras políticas" deben proporcionar estímulos "cuando sea necesario" para "apoyar el crecimiento y la inflación".

En este sentido, ha asegurado, una política fiscal contracíclica "podría ayudar a sostener el crecimiento y la inflación" gracias a las sinergias positivas y los efectos fiscales colaterales.

"Otras políticas pueden tener importancia en proporcionar estímulos cuando sea necesario", ha considerado asimismo en una conferencia sobre política monetaria en la sede central del BCE.

El gobernador del Banco de España añadió que Alemania tiene margen fiscal para estimular la economía, pero otros países como Italia y España no lo tienen.

"Una política fiscal contracíclica puede ayudar a apoyar el crecimiento y la inflación" y se pueden producir "sinergias positivas entre la política monetaria, la fiscal y las reformas estructurales", ha argumentado Hernández de Cos.

De esta forma, el gobernador español se ha sumado a la tesis defendida por el presidente del BCE, Mario Draghi, quien en la última reunión del organismo, celebrada en septiembre, declaró que "es hora de que la política fiscal se haga cargo". No señaló a ningún país el concreto, asegurando que en el Banco Central Europeo son "extremadamente humildes haciendo recomendaciones a los gobiernos". Y en una entrevista para Financial Times publicada posteriormente, el italiano insistió en que "hay países que tienen espacio fiscal y no lo usan".

"Instrumento fiscal"

En este sentido, Pablo Hernández de Cos también ha asegurado hoy que es necesario un "instrumento fiscal" para "estabilizar" las fluctuaciones agregadas de los países del euro, así como para amortiguar el impacto de los "shocks idiosincrásicos" de los países miembros.

"La compartición del riesgo a través de la política fiscal juega un papel más importante en otras uniones monetarias más completas", ha indicado. Esta idea también fue defendida por Draghi la semana pasada, cuando apostilló que "no hay uniones monetarias que duren sin compartir el riesgo fiscal, porque la convergencia no puede alcanzarse de forma perfecta".