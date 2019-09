Alemania está preparada para gastar miles de millones de euros para combatir la próxima recesión

Alemania abre la puerta a combatir una posible crisis económica inyectando "muchos miles de millones de euros" en la economía, ha dicho este martes Olof Scholz, el ministro socialdemócrata alemán de finanzas. Scholz ha señalado que está dispuesto a aprobar un paquete de estímulo en caso de que la economía germana entre en recesión.

Durante el debate de presupuestos en la cámara baja del Bundestag, Scholz comentó que el gobierno alemán ha puesto las bases con un presupuesto sólido y una política de no endeudamiento. "Para nosotros, como principal economía de la Unión Europea, es importante saber si somos capaces de combatir una tendencia económica negativa", ha recalcado Scholz.

La solidez de las finanzas hoy permitirá a Alemania gastar mañana para estimular el crecimiento

La economía de Alemania presentó un dato preocupante en el segundo trimestre del año: el PIB cayó en un 0,1% abriendo la puerta a entrar en una recesión técnica si el próximo trimestre sale negativo, algo que parece probable con los indicadores adelantados que se ha indo publicando.

De acuerdo con el ministro de finanzas alemán, las sólidas bases actuales permiten a Alemania inyectar "muchos miles de millones de euros en caso de que estalle una crisis en Alemania y en Europa". El ministro definió este estímulo público como "economía keynesiana" y como "política activa contra la crisis".

Este enfoque choca de frente con el del Bundesbank (banco central de Alemania), que no ve motivos para "entrar en pánico" ni cree que haya que tomar medidas en este momento, porque lo que está sufriendo Alemania no es una recesión per se, sino una desaceleración tras años de gran crecimiento y fuerte creación de empleo.

Los economistas del banco central han señalado en varias ocasiones que no ve necesaria la aplicación de estímulos fiscales en Alemania, a pesar de que varios indicadores económicos apuntan a un frenazo de la economía germana, "todavía es pronto".

¿Cuánto inyectará Alemania?

No obstante, aunque desde el lado socialdemócrata del Gobierno se hable de miles de millones, hasta ahora el único dato que se ha ofrecido lo aportó el propio Scholz, que habló de inyectar 50.000 millones de euros para apoyar el crecimiento sostenible con el medio ambiente.

Se espera que el nivel de deuda de Alemania caiga a aproximadamente el 58% del PIB este año desde el 60,9% del año anterior, colocándolo por debajo del techo de la deuda de la Unión Europea del 60% y dándole más flexibilidad en el gasto futuro.

"Entonces, si tenemos un nivel de deuda en Alemania en relación con el PIB que está por debajo del 60%, entonces esta es la fortaleza que tenemos para contrarrestar una crisis con toda su fuerza", afirmó Scholz, quien recordó que la crisis financiera mundial comenzada en 2008 le había costado a Alemania aproximadamente 50.000 millones, y agregó: "Y tenemos que ser capaces de reunir eso (suma de dinero). Y podemos reunir eso. Esa es la buena noticia", afirmó el ministro hace unas semanas.

El debate está servido

Sin duda, las diferencias dentro del propio Gobierno de Merkel y entre las instituciones alemanas pueden ser un obstáculo para que se aprueben estos gastos. Alemania es un país muy comprometido con la estabilidad fiscal y el rigor en el gasto público (ordoliberalismo), algo que empuñaran los defensores del equilibrio para intentar evitar que las finanzas alemanas presenten nuevos déficits para estimular el crecimiento.