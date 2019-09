Roldán (Cs): "Rivera llamará a Casado para poner en marcha este país"

Es la cara y la voz de Ciudadanos tanto en la ejecutiva nacional -donde es portavoz- como en el Parlamento de Cataluña, y la mujer que ha cogido el testigo de Inés Arrimadas desde que ella diera el salto a la política nacional. Lorena Roldán (Tarragona, 1981) es una de las figuras emergentes en su partido y no solo por su cercanía a Albert Rivera o porque será la próxima candidata a la Generalitat de Cataluña, sino, sobre todo, por su forma de ser y estar en política trabajadora, responsable y meticulosa, "propia de quien está acostumbrada a lidiar a diario con los independentistas", en palabras de sus compañeros. Licenciada en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili y con un máster por la misma universidad. Se afilió a Cs en 2014 tras trabajar en la Diputación de Tarragona. Coincidiendo en el tiempo con esa actividad profesional participó en la Diada, lo que, a lo largo de estos años le ha supuesto una sombra de sospecha entre los constitucionalistas. Tal vez por ello cuando le preguntas si esa foto fue un "pecadillo de juventud" responde rápido y reconoce que, como otros muchos funcionarios, se sintió presionada. Eso me sirvió para no callar nunca más y por eso me afilie a un partido que defiende la libertad y la igualdad de todos sin complejos", señala. La mitad de su vida transcurre entre el avión, el AVE o su coche entre Madrid, Barcelona y Tarragona, pero no se queja -"es un honor poner voz a la ejecutiva nacional de mi partido"- y tiene un discurso de centro moderado que no se distancia del relato oficial.

El 10-N se celebrarán las cuartas elecciones en cuatro años. ¿Solo es responsabilidad de Pedro Sánchez o todos los líderes deben entonar el 'mea culpa', incluido Albert Rivera?

El único responsable es Pedro Sánchez. Ha estado peleándose por los sillones con Iglesias, haciéndonos perder el tiempo y gastando el dinero de todos. Estoy convencida de que los españoles tomarán nota el 10-N cuando vayan a votar.

¿Sánchez es un problema para España y un escollo para la estabilidad?

Sánchez es el problema. Ha impedido que España se ponga en marcha. Es inédito que un candidato a la Presidencia haya cerrado todas las puertas que tenía abiertas: ha dicho no a negociar con sus socios, no al acuerdo de Estado de los constitucionalistas, y no al Rey.

Sánchez les responsabiliza (y al PP y Podemos) del bloqueo que ha hecho imposible un nuevo Gobierno...

Sánchez ha culpado a todo el mundo de su fracaso: el martes desde Moncloa dijo a los españoles que habían votado mal. La realidad es que Sánchez ni se ha puesto de acuerdo con sus socios ni ha sido capaz de aceptar una oferta de mínimos asumible por cualquier constitucionalista.

Las encuestas para el 10-N apuntan a una subida del PSOE, una bajada de Cs y también de Podemos. ¿Temen un descalabro electoral?

Cs es más fuerte que nunca, prácticamente en un empate técnico con la segunda fuerza a nivel nacional y gobernando en Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia. El fracaso de Sánchez no tiene por qué? ser el fracaso de España. Por eso, el 10-N tenemos una nueva oportunidad para echarle de la Moncloa. Nosotros ganamos a las encuestas en las urnas.

Mujer, admita que uno de cada cinco votantes se siente defraudado por Cs, ¿eso se puede corregir?

Quien ha defraudado a todos los españoles es Sánchez, que ha preferido llevar a España a elecciones antes que volver al constitucionalismo en Navarra, renunciar a los indultos, aplicar el 155 a Torra y bajar los impuestos. Es comprensible que haya muchos españoles decepcionados por una repetición electoral que nos va a costar millones de euros. Nosotros hemos sido coherentes con lo que prometimos el 28-A y hemos propuesto una solución de Estado ante esta situación límite. Sánchez siempre ha tenido en la cabeza repetir las elecciones. Estos días han servido para demostrar a los que se negaban a creerlo que Sánchez ha abandonado el constitucionalismo.

¿Cómo se pasa, como ha hecho Rivera, de no querer sentarse en La Moncloa con el presidente en funciones a decir que estaría dispuesto a apoyar la investidura con condiciones?

Rivera se reunió dos veces con Sánchez. Le ofrecimos pactos de Estado en la lucha contra el terrorismo, educación, inmigración y despoblación. Fue hace seis meses y aún no ha contestado, de ahí que no hicieran falta más reuniones. Ante una situación de bloqueo por su fracaso, hemos sido responsables y leales con los españoles ofreciendo una solución de Estado. Sánchez ha demostrado no estar a la altura, pero Cs sí lo ha estado.

¿Por qué han pedido una acción patriótica ahora y no cuando estaban a tiempo? ¿Táctica electoral?

Estábamos ante una situación límite en la que Sánchez ni siquiera fue capaz de ponerse de acuerdo con sus socios, Podemos y los nacionalistas. Ofrecimos una solución de Estado al PP para poner España a en marcha a cambio de unas condiciones constitucionalistas muy elementales que el PSOE despachó sin titubear. Creo que la inmensa mayoría de españoles lo entiende perfectamente.

¿Y en las elecciones Si no hay mayoría suficiente, ¿mantendrán la oferta que le ha hecho Rivera a Sánchez?

Vamos a trabajar para que exista esa mayoría entre Cs y PP. ¿Dónde está escrito que Sánchez tenga que ser presidente sí o sí? Se ha demostrado que lo que advertimos en Cs era cierto: Sánchez ha cerrado la puerta al constitucionalismo. Lo ha demostrado negándose a romper su pacto con los nacionalistas en Navarra, admitiendo implícitamente los indultos a los golpistas y negándose a defender la Constitución en Cataluña.

¿Cuál será su socio preferente tras las elecciones, el PP o Gobierno de coalición con el PSOE?

Si hay un escaño más, Rivera llamará a Casado el 10-N para formar un Gobierno y poner a España en marcha en menos de un mes. Ni los sillones ni los Ministerios serán un problema como hemos visto con Sánchez e Iglesias.

¿El España Suma es aceptable? ¿Lo defenderían? ¿O es sólo una idea del PP que será un brindis al sol?

Nosotros vamos a sumar desde el día uno. Lo que no vamos a hacer es hacerle el favor a Sánchez de dividirnos en rojos y azules y que la única alternativa sea todos metidos en el mismo saco. Nos da igual quién quede por delante: si hay un escaño más llegaremos a un acuerdo con el PP para tener un Gobierno alternativo.

¿Están siendo unos socios leales, Pablo Casado y el PP?

Mientras Sánchez ha sido incapaz de ponerse de acuerdo con sus socios populistas y nacionalistas, nosotros hemos llegado a acuerdos moderados y liberales con el PP, bajando los impuestos, eliminando chiringuitos políticos y anteponiendo los intereses de los ciudadanos como garantía de estabilidad.

¿Qué piensa cuando le dicen que se han entregado a Vox, consintiendo hacer gobiernos de coalición con el PP gracias al apoyo de Abascal?

Nuestros acuerdos tienen como único socio al PP, y la composición de los gobiernos de los que formamos parte es muy clara al respecto: solo estamos Cs y PP.

¿Cuál es el Rivera auténtico, el de la escena del sofá con Sánchez hace tiempo o el que se sienta con Casado y se sitúa en el centroderecha?

Rivera es, y ha sido siempre, un firme defensor de la libertad y la igualdad de todos los españoles, con visión de Estado, y lo ha demostrado estando a la altura en momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Estoy convencida de que será el próximo presidente del Gobierno.

¿Cabe el riesgo de que en el 10-N (que nos van a costar 140 millones) haya una subida enorme de la abstención porque los ciudadanos estén cansados de la inestabilidad?

Entendemos el enfado de muchos ciudadanos, con un candidato que les echa la culpa de votar mal y pretende arrastrar a todo un país con su fracaso. Sánchez es sinónimo de inestabilidad. Desde Cs vamos a trabajar para devolver la esperanza a los españoles.

¿De verdad cree que estas elecciones van a ser una oportunidad para echar a Sánchez de la Moncloa?

Nosotros salimos a ganar, como siempre hemos hecho. No sería el primer presidente que convoca unas elecciones y se le borra la sonrisa al llevarse una sorpresa en las urnas.

¿Qué dice cuando se acusa a su partido de ser un veleta, de que ha conseguido echar a los 'pata negra' de esa formación, algunos de los fundadores, entre ellos a Roldán?

Nuestro partido no para de crecer cada vez que se abren las urnas: en Cataluña, en Andalucía, en las generales del 28-A y en las municipales, autonómicas y europeas. Nosotros rendimos cuentas ante nuestros 4,2 millones de votantes, que fueron los que avalaron nuestro trabajo y nuestra promesa de intentar echar a Sánchez de la Moncloa. Sánchez se ha retratado al no querer ni oír hablar de nuestra solución de Estado y de esas tres condiciones básicas y se ha borrado del constitucionalismo.

Teniendo en cuenta que desde las elecciones no ha habido apenas actividad parlamentaria, ¿podrían plantearse ustedes apostar porque los diputados no cobraran hasta que hubiera una actividad plena?

Mientras otros estaban en el culebrón, nosotros hemos registrado nueve leyes en el Congreso, incluyendo la de Apoyo a las Familias, la Ley contra la Multirreincidencia o la Ley Antiokupas. También hemos registrado una comisión para la despoblación y pedido que se convoque el Pacto Antiterrorista y la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

Si finalmente se aparta Bildu de Navarra, ¿estarían dispuestos a apoyar a Chivite, como insinuó Rivera?

Lo que queremos para Navarra es que no esté en manos de los nacionalistas, pero Sánchez ya ha descartado esa opción por activa y por pasiva.

¿Las propuestas de Rivera a Sánchez fueron solo una maniobra de propaganda? Según el PSOE, se cumplen. ¿Estarían dispuestos a mantenerlas si aceptan lo de Navarra, la mesa del 155 y el tema de los impuestos?

Es una tomadura de pelo que el PSOE intente engañar a los españoles diciendo que en Navarra no gobiernan con los nacionalistas o que no se reúnen con Bildu. Con esa colección de mentiras que nos contestaron, no solo nos faltaron el respeto a nosotros, sino a todos los españoles.

Perdón por la insistencia, pero... ¿la oferta a Sánchez sigue en pie o no?

Sánchez ha cerrado la puerta al constitucionalismo: no fue capaz de firmar esas tres condiciones que son el abc para cualquier constitucionalista y ha preferido llevarnos a elecciones antes que romper con los nacionalistas en Navarra y proteger a los ciudadanos en Cataluña.

Dígame tres medidas estrella del programa con el que Cs va a ir a las elecciones y pídame el voto: ¿por qué tenemos que confiar en Cs?

Aunque el fracaso de Sánchez aboca a elecciones, todavía no ha empezado la campaña electoral...

¿Qué supone para la economía de nuestro país, cuyas expectativas están empeorando, entrar de nuevo en unas elecciones en pleno Brexit? ¿Cómo valora que el Gobierno haya rebajado el crecimiento?

Una irresponsabilidad tremenda por parte de Sánchez, quien sí se puso de acuerdo con Podemos en subir los impuestos a los españoles pese a que la recesión económica se agrava. Estamos perdiendo un tiempo valioso para hacer las reformas necesarias y esto está teniendo efectos negativos sobre el crecimiento económico, como reconoce el propio Gobierno.

¿Cabe el riesgo de que Sánchez vuelva a utilizar los 'viernes sociales' para poner en marcha medidas que no ha podido aprobar al no haber conformado Gobierno?

Sánchez está dispuesto a todo por mantenerse atornillado a Moncloa. Durante este tiempo ha instrumentalizado el CIS, TVE, el CGPJ, incluso el Congreso. Si recupera estas medidas, supondrán un enorme gasto electoralista a costa del dinero de todos.

¿El juicio del 'procés' puede empañar la campaña electoral o será, al contrario, la campaña la que anule el juicio del 'procés'?

Las sentencias hay que respetarlas y nuestro sistema judicial debe funcionar con normalidad independientemente de que haya otras elecciones por la irresponsabilidad de Sánchez.

Si finalmente son condenados los acusados, ¿cree que vamos a un periodo duro en Cataluña, su tierra?

Si la sentencia no le gusta, el separatismo ya ha amenazado con volver a bloquear Cataluña, con todo lo que ello supone: cortes de carretera, quema de neumáticos y violencia de los CDR. Por eso, una de nuestra condiciones a Sánchez fue planificar la respuesta del Estado ante la desobediencia de Torra.

¿Cómo valora la bajada de participación que ha habido en la Diada?, ¿Eso significa que hay menos independentistas o que han aumentado la 'batasunización' en Barcelona?

Que son una minoría ya lo sabíamos, Cs ganó las elecciones autonómicas en Cataluña. Sin tener mayoría social ya dieron un golpe, despreciando los derechos y libertades de más de la mitad de los catalanes. Durante la última Diada intentaron asaltar de nuevo el Parlament, agredieron a profesionales de los medios de comunicación y quemaron banderas de España y fotos del Rey. Son menos, pero más radicalizados.

¿Le preocupa la seguridad en Barcelona y la idea de Ada Colau de utilizar contenedores para instalar viviendas para los pobres?

Me preocupa que ante la grave crisis de seguridad que sufrimos Colau no haga nada. Es una tremenda irresponsabilidad que afecta a las familias que salen con miedo a la calle. Por otra parte, los pisos-contenedor son el resultado de cuatro años de fracaso, además de un desprecio al derecho a una vivienda digna.

¿De usted se dijo y se escribió que llegó a simpatizar con los independentistas o que su asistencia a alguna Diada fue un pecadillo de juventud?

Ni una ni la otra. Sufrí las mismas presiones a las que se ven sometidos tantos funcionarios en Cataluña, donde si no sales en la foto te señalan. Yo sé por lo que están pasando tantísimos catalanes que sufren cada día simplemente por defender sus ideas. Aquello me sirvió para no callar nunca más, di el paso y me afilié a Cs, el único partido que defiende la libertad y la igualdad de todos sin complejos.

¿Es cierto que su partido ha hecho la vista gorda en muchos momentos a peticiones que hacía Vox para poder formar gobiernos de coalición?

Como le comentaba anteriormente, nuestro socio preferente y único es el PP.

Por último, ¿de verdad cabe la posibilidad de que Albert Rivera sea presidente del Gobierno o esta es una hipótesis imposible en el corto plazo?

Tenemos otra oportunidad para ganar a Sánchez. Con Rivera al frente, salimos a ganar y nos comprometemos a poner en marcha este país en un mes si el 10-N tenemos una mayoría alternativa.