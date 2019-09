Trump se ensaña con la Fed tras los estímulos del BCE

La última decisión de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo ofreció aún más munición al presidente Donald Trump para seguir presionando a la Reserva Federal a reducir los tipos de interés. "El Banco Central Europeo, actuando rápido, recorta tipos en 10 puntos básicos", señaló el presidente de EEUU en un tuit, donde acusó a la entidad de "intentar y tener éxito" en la depreciación del euro contra un dólar "muy fuerte, lo que daña las exportaciones estadounidenses", añadió.

"La Fed espera, espera y espera. A ellos les pagan por tomar dinero prestado, mientras nosotros estamos pagando intereses", dijo en referencia a la rentabilidad negativa.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!